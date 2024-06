Durante la emotiva presentación de Hirving Lozano con el San Diego FC, el mexicano se mostró emocionado y convencido plenamente por el proyecto que comenzará a partir de 2025 en Estados Unidos, al no reflejar ningún atisbo de duda por dejar el futbol europeo a sus 28 años.

Acompañado por su familia y personas allegadas, como Enrique Meza entrenador que lo debutó como profesional en Pachuca, el Chucky Lozano tampoco dudó en señalar como una opción viable el tener en su nuevo club posiblemente su último conjunto antes del retiro profesional. “Lo principal es demostrar y trabajar con ellos, después el tiempo lo dirá pero para mí sería bonito estar aquí lo que falta de mi carrera”.

“Para mí es una oportunidad muy grande el empezar con un club desde cero, tratar de construirlo de la mejor manera y la gente que está alrededor del equipo para mí tienen la mentalidad positiva de crecer y es muy importante para iniciar”, aseguró el mexicano.

El mediocampista mexicano admite que existe un deseo natural de jugar el Mundial que México organizará con Estados Unidos y Canadá, pero entiende que hoy debe seguir demostrando su calidad para nuevamente hacerse con un puesto en el combinado Tricolor.

Ante un personaje como Enrique Meza, el mexicano no aguantó las lágrimas y agradeció la influencia del técnico nacional que confío en él como juvenil para dar el paso al profesionalismo, para verlo hoy como un segundo padre. “Consejos me da muchos y he tenido una relación bonita con Meza que siempre me ha seguido. Me apoyó desde el inicio”.