La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio detalles de cómo se levantará la encuesta a la población para saber lo que se piensa en materia de reforma al Poder Judicial. Morena mandará a realizar este fin de semana tres encuestas ciudadanas para conocer su opinión sobre la reforma del Poder Judicial. Comentó que se contempla que el lunes 17 de junio ya estarán los resultados de estas encuestas. Ya se mandaron a hacer las encuestas. Espero que el lunes ya esté el resultado de esta encuesta de que opina el pueblo de México sobre jueces, magistrados y ministros y qué opinan de la elección directa. Agregó que habló con el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, quien le comentó que ellos darán a conocer en estos días cómo será el proceso de parlamento abierto sobre esta reforma al Poder Judicial.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR; LA GIRA DEL ADIÓS DE LA MANO DE SHEINBAUM

El presidente Andrés Manuel López Obrador y su sucesora, Claudia Sheinbaum, eligieron Durango, Coahuila y Tamaulipas para iniciar este fin de semana una gira conjunta por todo el país. Este recorrido marca el arranque del proceso de transición del Gobierno y la gira de adiós de Lopez Obrador. La región fronteriza con Estados Unidos, atravesada por problemas de tránsito de migrantes, crimen organizado y sequía será donde inicie el último viaje de trabajo del mandatario acompañado de la presidenta electa. Nos va a dar mucho gusto acompañarla, visitar algunas regiones de estos tres Estados. Adelantó que viajarán separados debido a que Sheinbaum lo hará en aerolíneas comerciales, como lo hizo él la mayor parte de su Administración. Se alistan asambleas informativas masivas en donde ambos participen, además del diálogo que sostengan durante los trayectos para conversar sobre la transición y la entrega recepción del Gobierno. El viaje de trabajo inicia en Durango y Coahuila, los únicos en los que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha resistido el avance de Morena y sigue gobernado. Tamaulipas enfrenta graves problemas de sequía, inseguridad, migración y es punto estratégico en la frontera con Estados Unidos, principal socio comercial de México. López Obrador no ha querido abundar en demasiados detalles sobre la gira que inicia 13 días después de la elección del 2 de junio, sin embargo, confía en que la gente ayude en la organización de las reuniones que se perfilan multitudinarias. Esto nos ayuda mucho a la presidenta electa y al presidente constitucional para ir viendo lo de transición y los proyectos, lo que se ha hecho, lo que está en proceso y lo que hace falta. El presidente adelantó una parte de los temas que Sheinbaum busca abordar en la región norteña. Salud, bienestar, minería y aduanas son algunos de los ejes temáticos que la próxima presidenta tiene en mente exponer en los tres Estados. El mandatario ha sido cuidadoso en no dar demasiada información, pero ha dejado claro que ambos equipos revisan la logística y en los próximos días darán a conocer el programa de las actividades que tendrán y serán públicas.

ANA LILIA RIVERA; SE REUNE CON EMBAJADOR DE CHINA ZHANG RUN “FORTALECEN RELACIONES MÉXICO-CHINA”

La presidenta del Senado de la República, Ana Lilia Rivera Rivera, recibió al embajador de China en México, Zhang Run, encuentro que se llevó a cabo para fortalecer las relaciones de nuestro país con esa nación. Ana Lilia Rivera aprovechó este encuentro para expresar al diplomático su respeto y admiración por la cultura de su país, que se refleja en sus costumbres, tradiciones, gastronomía e historia milenaria. Recordó que en los próximos días se construirá, en una preparatoria de Tlaxcala, un laboratorio de tecnologías de la comunicación, con apoyo de una importante empresa china, para que las y los jóvenes tengan una mejor preparación, pues además de diploma de bachillerato, podrán obtener cinco certificaciones especiales. En este sentido, aprovechó la ocasión para invitar a Zhang Run a presenciar la puesta en marcha de la instalación, ofrecimiento que aceptó el embajador de China, al considerar que su nación tiene una estrecha relación económica, comercial y educativa tanto con Tlaxcala como con México. Posterior a este encuentro, el embajador de la República Popular China en México asistió a la ceremonia solemne para inscribir en el Muro de Honor del Senado de la República, la leyenda “Heberto Castillo Martínez”, junto con los embajadores y representantes de Cuba, Rusia, República Árabe de Saharaui y Venezuela.

RICARDO MONREAL; CÁMARA DE DIPUTADOS CONVOCARÁ A FOROS SOBRE LA REFORMA JUDICIAL

El senador Ricardo Monreal de Morena, anunció en el Senado de la República que la Comisión Permanente convocará a los foros sobre la reforma al Poder Judicial la próxima semana y serán organizados por la Cámara de Diputados. El legislador detalló que se presento un punto de acuerdo para que la Comisión Permanente pida a la Cámara de Diputados realizar los foros. Además, en compañía del grupo parlamentario de Morena, Ricardo Monreal exhortó a la Cámara de Diputados a organizar los foros para analizar y discutir los proyectos de las reformas constitucionales al Poder Judicial presentada por el titular del Poder Ejecutivo Federal el 5 de febrero del 2024. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Cámara de Diputados a que con el propósito de ampliar el diálogo la difusión y participación de todos los sectores de la sociedad en la discusión de los proyectos de Reformas Constitucionales organice y lleve a cabo foros en modalidad nacional y regional en los que se aborden los temas centrales de la Reforma en materia Judicial. Como son los mecanismos democráticos de elección de jueces, magistrados y ministros, integración y funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reformas a la organización del Poder Judicial en materia administrativa y disciplinaria entre otros. Los legisladores de Morena dijeron que esperan que sea en agosto cuando el dictamen a la Reforma Judicial sea aprobado en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y para septiembre sea discutido en el Congreso de la Unión. Hay dos fechas, una que establece la iniciativa, en junio (los foros) y otra (la votación) que establece que será el primer trimestre del año del 2025 y en efecto esta discusión de la Reforma Judicial tiene desde febrero desde el año pasado, lo que vamos a hacer es ampliarlo.

MARIO DELGADO; MORENA REALIZARA TRES ENCUESTAS SOBRE REFORMA AL PODER JUDICIAL

El dirigente de Morena Mario Delgado, explicó como se realizara la encuesta a la población sobre la Reforma Judicial. Explico que estos ejercicios demoscópicos se realizarán casa por casa: una de ella la hará el partido político y las otras dos estarán a cargo de casas encuestadoras que se hayan acercado más los resultados electorales del 2 de junio. Es una encuesta domiciliaría cara a cara y con encuestadoras que mostraron mucha cercanía con el resultado de la elección; es decir, encuestadoras que tiene credibilidad. No vamos a hacer encuestas con aquellas que erraron por completo el resultado. Comentó que los resultados serán entregados a la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum y agregó el costos de estas van a correr a cargo de Morena. Además, dijo que los resultados de estas encuestas no serán vinculantes, sino que servirán para mostrar cuál es la opinión de los ciudadanos sobre la reforma al Poder Judicial. Va a ser un elemento de información importante para que sea considerado por los legisladores.

XÓCHITL GÁLVEZ; ANTE EL INE IMPUGNA LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL

Xóchitl Gálvez Ruiz, ex candidata de la alianza PAN-PRI-PRD, impugnó la elección presidencial ante autoridades electorales, luego de acusar durante meses que se fraguaba un proceso desbalanceado por la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador. Gálvez presentó la impugnación ante el INE casi dos semanas después de su derrota en las urnas ante Claudia Sheinbaum Pardo. Xóchitl Gálvez, afirmó que ella presentó una impugnación en contra de la elección presidencial, pero no para buscar su anulación, sino para que se amoneste al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues consideró que no se debe repetir que un mandatario intervenga en un proceso electoral.

DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE MORENA, PAN, PRI Y PVEM; SE REINCORPORAN A SUS ACTIVIDADES LEGISLATIVAS

En la sesión de la Comisión Permanente, la Mesa Directiva informó de la reincorporación de 15 diputadas y diputados de los grupos parlamentarios de Morena, PAN, PRI y PVEM, a sus tareas en la LXV Legislatura. Se reincorporaron las diputadas Ana Teresa Aranda Orozco (PAN), Krishna Karina Romero Velázquez (PAN) y el diputado Carlos Sánchez Barrios (Morena). La diputada Sonia Mendoza Díaz (PVEM) y los diputados del PRI Jaime Bueno Zertuche y Lázaro Cuauhtémoc Jiménez Aquino. A partir del 10 de junio retornaron a sus actividades legislativas las diputadas Cecilia Márquez Alkadef Cortés (Morena) y Joanna Alejandra Felipe Torres (PAN), así como los diputados Miguel Pavel Jarero Velázquez (Morena), Oscar de Jesús Almaraz Smer (PAN) y Mario Xavier Peraza Ramírez (PVEM). Además, la diputada Laura Lorena Haro Ramírez (PRI) a partir del 11 de junio, el diputado Carlos Augusto Pérez Hernández (Morena) el 12 de junio, la diputada Brenda Ramiro Alejo (Morena) el 15 de junio, y la diputada Ana Laura Huerta Valdovinos (PVEM) el 16 de junio.

DIPUTADO JUAN RAMIRO ROBLEDO; EN REFORMA AL PODER JUDICIAL SE GARANTIZARÁ QUE EN LA ELECCIÓN DE SUS INTEGRANTES NO HAYA INTROMISIÓN DE NINGÚN TIPO

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (Morena), afirmo que se buscará establecer en la reforma al Poder Judicial de la Federación, que en la elección de las y los magistrados no intervengan medios de comunicación, partidos políticos y asociaciones para que no influyan en la votación. Lo anterior, para que nadie que pueda darle un sesgo al procedimiento; sin embargo, consideró que la complicación que podría darse es empalmar la elección de las y los magistrados con la jornada electoral-partidista. Explicó que en el anteproyecto de dicha reforma que está en la Comisión, se agregará un párrafo con ese objetivo. Posteriormente, dijo, la Comisión dictaminará y entregará a la Mesa Directiva saliente el dictamen ya votado para que ésta se la entregue a la Mesa Directiva en trámite, en septiembre y se pueda discutir ya en el Pleno. Robledo Ruiz comentó que se inclina a que la elección de magistrados y magistradas se lleve a cabo fuera de calendario electoral, a fin de cuidar que no haya intromisión de ningún tipo. Si va junto con las elecciones partidarias sería muy complicado preservarlos de la influencia partidista-electoral, pues todo es lo que tenemos que ajustar.

DIPUTADO CARLOS PUENTE; AFIRMACIONES DE LA OPOSICIÓN SOBRE POSIBLE EXTINCIÓN DEL PODER JUDICIAL, MENTIRAS Y CALUMNIAS

El diputado Carlos Puente Salas, coordinador del Grupo Parlamentario del PVEM, calificó de “mentiras y calumnias” las afirmaciones de la oposición sobre que la reforma al Poder Judicial busca extinguirlo. Argumentó que la división de Poderes es crucial para el país, y cuestionó que el Poder Judicial no es sometido a elecciones populares como el Legislativo y el Ejecutivo. ¿Por qué aquel que quiere formar parte del Ejecutivo, sea presidente municipal, gobernador o presidente de la República, tiene que ir a las urnas y a la decisión popular? ¿Y por qué el tercer poder, el Judicial, no?. Abogó por una mayor transparencia en la elección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sugiriendo que el proceso debe ser más abierto y participativo. Por eso yo digo, ¿quiénes integraron las últimas cinco ternas de ministros para la Corte? Hagan ustedes una encuesta entre los mexicanos, a ver cuántos nombres de ministros se saben las mexicanas y los mexicanos. Por otro lado, Puente Salas aseguró que el PVEM actuará con total responsabilidad y responderá a la confianza otorgada por millones de votantes. Además, respaldará el mandato de la virtual presidenta Claudia Sheinbaum, así como para llevar a cabo las reformas necesarias y mejorar el sistema de justicia. Dijo que actuarán con total responsabilidad a la confianza que millones de mexicanas y mexicanos dieron para continuar con el proyecto de la actual administración. La realidad es que la gente se siente identificada y el hecho de que 35 millones de mexicanas y mexicanos hayan salido a respaldar este proceso nos genera un gran compromiso.

DIPUTADA AMALIA GARCÍA; ELEGIR INTEGRANTES DEL PODER JUDICIAL POR VOTO COMPROMETERÍA LA CALIDAD E IMPARCIALIDAD DEL SISTEMA

La diputada Amalia García Medina (MC) señaló que la popularidad no debe ser el criterio principal para seleccionar a los miembros del Poder Judicial, ya que esto podría comprometer la calidad e imparcialidad del sistema. Comentó que la iniciativa en la materia que envió el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados incluye la elección por voto popular de jueces y magistrados, lo cual considera inadecuado. El Poder Judicial debe caracterizarse por su calidad, capacidad, experiencia o conocimiento de quienes lo integran y no por su popularidad. La legisladora cuestionó la moralidad del ex ministro Arturo Saldívar para liderar una reforma tan significativa, dada su trayectoria manchada por acusaciones de corrupción. Sin embargo, resaltó la importancia de un debate inclusivo y una revisión exhaustiva por parte del Congreso. Lo que me parece interesante rescatar es que la presidenta electa ha hablado de que hay que escuchar distintas voces. Enfatizó que, aunque el método de elección sea polémico, la reforma debe enfocarse en la sustancia y en cómo mejorar el funcionamiento del sistema judicial. La diputada sugirió que es más constructivo centrarse en las áreas específicas que necesitan mejoras. Creo que hay que ir a la sustancia, no sólo a la forma y la forma de la elección. Destacó la importancia de distinguir entre el Poder Judicial y las fiscalías. Aunque la reforma se centra en los jueces y magistrados, la eficacia del sistema judicial depende de la colaboración entre diferentes instancias. Siempre hay que ver cómo se garantiza mayor profesionalismo, más eficacia, poderes que sirvan verdaderamente a la República. La diputada destacó el riesgo de que el narcotráfico influya en una posible elección popular de jueces. El narco puede entrar y meter dinero y decir yo quiero a este juez.

EMMANUEL MACRON; SE POSTULA COMO RESPUESTA A LOS EXTREMOS POLÍTICOS DE AMBOS LADOS PARA LAS ELECCIONES EN FRANCIA

El presidente francés, Emmanuel Macron, propuso ampliar la base de la que ha sido su mayoría liberal como respuesta a los dos bloques que incluyen a la extrema derecha y la extrema izquierda de cara a las elecciones legislativas anticipadas. Estamos en un momento histórico para nuestro país, afirmó Macron tres días después de convocar de forma anticipada los comicios que se celebrarán a dos vueltas el 30 de junio y el 7 de julio. Macron se centró en atacar, por un lado, las propuestas de la ultraderechista Agrupación Nacional (RN) de Marine Le Pen, a quien el presidente del conservador LR, Éric Ciotti, ha propuesto una alianza; y por otro de la coalición de partidos de izquierda y ecologistas que incluyen a La Francia Insumisa (LFI) de Jean-Luc Mélenchon.

G7; LAS SIETE DEMOCRACIAS MÁS RICAS DEL MUNDO ACUERDAN OTORGAR UN CRÉDITO DE 50,000 MILLONES DE DÓLARES A UCRANIA

Los líderes del Grupo de los Siete (G7) llegaron a un acuerdo general para proporcionar 50,000 millones de dólares en préstamos a Ucrania usando los intereses de los activos soberanos rusos congelados después de que Moscú lanzara su invasión de su vecino en 2022. El acuerdo político fue el asunto central del día inaugural en el sur de Italia de la cumbre anual de líderes del G7, a la que asistió por segundo año consecutivo el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski. El plan para Ucrania busca utilizar los intereses que generen los cerca de 300,000 millones de euros (325,000 millones de dólares) de activos rusos congelados por los aliados occidentales tras la invasión de febrero de 2022, como garantía para otorgar un crédito de 50,000 millones de dólares al país en guerra. Tenemos un acuerdo político al más alto nivel para este pacto. Y son 50,000 millones de dólares este año que se destinarán a Ucrania. El plan es complejo y aún quedan incógnitas sobre qué pasaría si los activos rusos se liberaran, en caso de un hipotético acuerdo con Rusia, o quién asumiría el riesgo en caso de impago. Al margen de la cumbre, Zelenski declaró que había firmado un acuerdo de seguridad de 10 años con Japón y que este país proporcionaría a Ucrania 4.500 millones de dólares este año. Zelenski también firmó más tarde un nuevo acuerdo de seguridad a largo plazo con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Nuestro objetivo es fortalecer las capacidades creíbles de defensa y disuasión de Ucrania a largo plazo.dijo Biden. Zelenski dijo que este acuerdo es un puente para entrar en la OTAN. Se trata de un acuerdo sobre seguridad y, por tanto, sobre la protección de la vida humana. Biden afirmó que el mensaje del G7 al presidente ruso Vladimir Putin es: No puedes esperar que nos vayamos. No puedes dividirnos. El apoyo a Ucrania, devastada por la guerra desde la invasión rusa hace dos años, es uno de los temas principales de la agenda, junto a la guerra en Gaza. Los líderes del G7 han anunciado su apoyo a una propuesta de tregua de Biden, que prevé la liberación de los rehenes que tomó Hamás en Israel en el ataque del 7 de octubre. El presidente estadounidense culpa a la milicia islamista de no aceptar el acuerdo. Muchos de los líderes del G7 tienen problemas en sus países, pero están decididos a marcar una diferencia en el escenario mundial, donde también buscan contrarrestar las ambiciones económicas de China. Hay mucho por hacer, pero estoy seguro de que en estos dos días podremos tener discusiones que darán resultados concretos y mensurables, dijo la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. En las sesiones temáticas y en las numerosas reuniones bilaterales previstas se abordarán también otras cuestiones, empezando por las tensiones con China, uno de los principales apoyos de Rusia. Estados Unidos y Europa acusan a Beijing de inundar los mercados con productos subvencionados a bajo precio, en particular coches eléctricos. A la lista de invitados se suman el primer ministro indio, Narendra Modi, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, el rey Abdalá II de Jordania o el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Uno de los más inesperados es el papa Francisco, que esta vez no viene solo como líder espiritual sino también para dar una charla sobre inteligencia artificial y “algorética” (la ética de los algoritmos), una cuestión que preocupa al Vaticano.

