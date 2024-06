Once Upon a Time in Shaolin es el nombre del séptimo álbum de estudio de Wu-Tang Clan. Lo que le distingue de cualquier otro álbum habido y por haber es que existe una única copia física desde que fue “lanzado”. No sólo es inhallable, sino que tampoco está disponible para descarga ni para ser escuchado vía streaming. No hasta ahora…

Se trata de un proyecto único en su tipo. Tomó seis años de la agrupación estadounidense de hip-hop para grabarlo. Luego, fue resguardado en una bóveda de seguridad en Marruecos, en 2014. Luego se subastó y se convirtió en el disco más caro de la historia, pues Martin Shkreli, un empresario americano, pagó 2 millones de dólares por él. El contrato, extendido por la banda y firmado por el comprador, estipulaba no comercializarlo hasta pasado el 2103.

Dados los problemas con la ley que tuvo el empresario, a través del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el álbum fue vendido a la PleasrDAO, una empresa hacedora de NFT (non-fungible token), por 4 mdd. Desde su trinchera, esta empresa hizo lo inevitable: lanzar el álbum… En forma de NFT.

PleasrDATO está vendiendo el álbum de manera parcial. ¿Cómo? Resulta que el disco está encriptado, por lo que cada compra que el o la interesada realice, adelantará la fecha estipulada (8 de octubre de 2103) 88 segundos. ¿El precio? Apenas un ($1) dólar.

“Pleasr ha estado trabajando secretamente con artistas y productores originales para lanzar Once Upon a Time in Shaolin para todo el público. (…) Para hacer honor a sus orígenes, este no será un lanzamiento normal, sino un experimento artístico. (…) Es tiempo de preguntarse algo simple: ¿la gente sigue valorando la música en esta era digital?”, pudo leerse en el comunicado que lanzaron el pasado miércoles 12 de junio.

Los fanáticos de Wu-Tang Clan pueden ya realizar la compra a través de la siguiente página oficial. Entretanto, queda esperar que termine la batalla legal entre PleasrDAO y Martin Shkreli y esperar que el colectivo termine de adquirir todas las canciones, pues reportes indican que sólo tiene un poco más del 50 por ciento de las pistas en su poder, es decir algo así como 16 de 31 canciones.