Más allá de que sus propios exponentes han señalado en semanas recientes la idea de traer una medalla a casa tras los Juegos Olímpicos de París 2024, el exmarchista Raúl González asegura que aún falta camino por recorrer para hablar de un resurgimiento de esta disciplina en el país.

Con diez medallas olímpicas obtenidas en marcha a lo largo de la historia, con la plata de Guadalupe González en Río 2016 como la más reciente, esta disciplina actualmente vive un cambio generacional que hace pensar al campeón en 50 kilómetros de Los Ángeles 1984, que el país va por buen camino para recuperar su hegemonía internacional.

“México va con buenos exponentes y existe la oportunidad de tener una buena presencia y participación en París. A nosotros solo nos queda mantener el trabajo en estos últimos días”, aseguró González en entrevista.

Aunque elementos como José Luis Doctor o Noel Chama han asegurado que el país está cerca de ganar medallas, el entrenador nacional señala que México aún está lejos de dicho discurso, pero también señala la experiencia de elementos como Alegna y Noel como los atletas con mayor ventaja, por entender lo que rodea a una cita olímpica.

Raúl admite que todo atleta tiene que aspirar a medallas cuando llega al escenario olímpico, indistintamente de sus capacidades o panorama real, aunque considera obsoleta esa idea de que con solo imaginarlo el resultado llegará. “No basta con desearlo. Hay que trabajar para que eso se dé”.

“Nos quedan siete semanas de trabajo y si los chicos se ven con posibilidades de ganar una medalla, debemos aumentar el nivel en estos días para acercarnos a esa posibilidad realmente”, aseguró.

Decepcionado con la eliminación de los 50 kilómetros, prueba con la que tocó la gloria olímpica en Los Ángeles 1984, González no comparte la nueva visión del atletismo mundial para su deporte, al ya no haber una prueba que premiaba la resistencia física. “Hubo un enojo general en los deportistas porque algunos no son muy rápidos para los 20 kilómetros, pero sí eran adeptos a una de larga distancia y esa era la finalidad de los 50 km, que era una prueba histórica”.

Con una polémica prueba mixta que suplirá la icónica final de 50 kilómetros, en la que México competirá con dos parejas integradas por Alegna González y Ever Palma, además de Ilse Guerrero y Ricardo Ortíz, Raúl González ve esta categoría como un intento absurdo por hacer más llamativa la marcha al público.

“Yo no le veo futuro a los relevos. Honestamente no creo que sea el panorama ideal para la marcha. Este deporte necesita dos distancias, una de velocidad y otra de resistencia -en referencia a los 20 y 50 kilómetros históricamente conocidos-. Creo que como mínimo debe volver una de 20 kilómetros y otra de 35”

En París 2024 México tendrá equipo completo en la marcha, con las tres clasificaciones posibles en ambas categorías. En la rama femenil Alegna González lidera al combinado tricolor junto a Ilse Guerrero y Alejandra Ortega. Por los varones Noel Chama, José Luis Doctor y Ricardo Ortíz, en tanto que Ever Palma competirá junto a González en la prueba mixta.

“Voy a cumplir con mi compromiso de llevar a estos muchachos a París y buscar el mejor de los resultados y después de eso veremos qué pasa. En el pasado me buscaron de varios países para trabajar con ellos, pero si en su momento no me fui, ahora menos lo haré”, sentenció Raúl sobre su futuro ligado a la marcha mexicana.

Marchistas medallistas en Juegos Olímpicos

José Pedraza plata en 20 km México 1968

Daniel Bautista oro en 20 km Montreal 1976

Ernesto Canto oro en 20 km Los Ángeles 1984

Raúl González oro en 50 km Los Ángeles 1984

Raúl González plata en 20 km Los Ángeles 1984

Carlos Mercenario plata en 50 km Barcelona 1992

Bernardo Segura bronce en km Atlanta 1996

Noé Hernández plata en 20 km Sidney 2000

Joel Sánchez bronce en 50 km Sidney 2000

Guadalupe González plata en 20 km Río 2016