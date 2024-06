Unid@s, la organización convocante de la Marea Rosa, aseveró que este movimiento no es ni será un partido político.

En un comunicado enfatizaron que en los siguientes meses la Marea Rosa se enfocará en exigir que se aclaren las irregularidades de la jornada electoral; combatirá la sobre representación en el Congreso de la Unión, impulsará un presupuesto 2025 para todos y defenderá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como la división de poderes.

Unid@s recordó que ante la intentona oficialista de desaparecer al árbitro electoral en noviembre de 2022, pasaron a la acción y la Marea Rosa apareció en la escena pública.

Te podría interesar: AMLO cometió violencia política contra Xóchitl Gálvez, señala el TEPJF

“A partir de entonces, los ciudadanos se activaron para defender al INE, a la Suprema Corte, al voto libre y a la República.

“Hoy la Marea Rosa es un movimiento social en donde los ciudadanos encontraron un espacio para alzar la voz frente a un gobierno que no escucha, no dialoga y no quiere construir de la mano de toda la población”, expusieron.

Consideraron que el pasado proceso electoral fue el más inequitativo de la historia reciente, con una contienda absolutamente asimétrica. Y como muestra de ello, puntualizaron, fue que el presidente López Obrador fue reconvenido por la autoridad electoral en más de 40 ocasiones a no intervenir, a lo cual hizo caso omiso.

“Lo que impactó el resultado de la elección no fueron las trampas de un día, sino los abusos de cinco años y medio. Por el bien de México y su democracia, no debe repetirse nunca más una elección tan dispareja e injusta”, demandaron.

Te podría interesar: Acepta la Judicatura diálogo con Sheinbaum por reforma judicial

Ahora las seis organizaciones que conforman Unid@s proponen construir un país en donde las palabras “libertad e igualdad sean la brújula que guíe el camino”. El partido que los representa, enfatizaron en un comunicado, son las causas y es México.

“La Marea Rosa es una fuerza ciudadana actuante por el bien de México que promueven animar, fortalecer, organizar y empoderar. Eso requerirá de visión y de mucha generosidad. México es enormemente resiliente. Del que se aprende de la historia y del presente siguiendo adelante con ánimo y esperanza renovados”, expresaron.

DG