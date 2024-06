A partir de este jueves 13 de junio, “Intensamente 2” se estrenó en todas las salas de cine de nuestro país, la secuela de esta película de Pixar abordará la etapa de adolescencia de Riley Andersen, así como la llegada de nuevas emociones a su cuerpo.

Esta secuela llega 9 años después en una reconstrucción de lo que son las películas animadas tanto de Disney como de la propia Pixar, esto luego de algunos tropiezos y la crisis ocasionada por la pandemia de Covid-19.

Con el estreno de “Intensamente 2”, el sitio especializado en crítica cinematográfica conocido como “Rotten Tomatoes” publicó las primeras reseñas de esta nueva cinta, dándole hasta el momento una aprobación del 92 por ciento con poco más de 119 reseñas de especialistas.

Estos son algunos de los comentarios que se leen en el sitio por parte de críticos de renombre dentro de la industria:

Se espera que durante este fin de semana, tanto en Estados Unidos como a nivel mundial sea una de las películas más taquilleras en lo que va del año, esto previo al estreno de otras cintas como “Deadpool and Wolverine”.

#InsideOut2 is now Certified Fresh at 89% on the Tomatometer, with 80 reviews: https://t.co/Np2GSDew71 pic.twitter.com/i2LAybMXle

— Rotten Tomatoes (@RottenTomatoes) June 12, 2024