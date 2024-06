Después de 4 años, vuelve la Eurocopa, el torneo europeo más importante a nivel selección. Por lo que aquí te contamos dónde y cuándo podrás ver la Jornada 1 de la Fase de Grupos.

Este viernes 14 de junio dará comienzo la Eurocopa 2024, en donde el anfitrión, Alemania, jugará ante Escocia el partido de inauguración.

Te podría interesar: Estos son los futbolistas que jugarán su última Eurocopa; uno de ellos se retira del futbol

Entre otros partidos atractivos para la Fecha 1 de la Fase de Grupo son el España vs Croacia, Polonia vs Países Bajos, Eslovenia vs Dinamarca, Bélgica vs Eslovaquia y Portugal vs República Checa.

¿Dónde ver la Fecha 1 de la Eurocopa 2024?

Viernes 14 de junio

Alemania vs Escocia | 13:00 horas (Centro de México) | Canal 5 – TUDN – VIX

Sábado 15 de junio

Hungría vs Suiza | 07:00 horas (Centro de México) | Sky Sports

| 07:00 horas (Centro de México) | Sky Sports España vs Croacia | 10:00 horas (Centro de México) | Sky Sports

| 10:00 horas (Centro de México) | Sky Sports Italia vs Albania | 13:00 horas (Centro de México) | Sky Sports

Domingo 16 de junio

Polonia vs Países Bajos | 07:00 horas (Centro de México) | Sky Sports

| 07:00 horas (Centro de México) | Sky Sports Eslovenia vs Dinamarca | 10:00 horas (Centro de México) | Sky Sports

| 10:00 horas (Centro de México) | Sky Sports Serbia vs Inglaterra | 13:00 horas (Centro de México) | Sky Sports

Te podría interesar: Ronaldo se ilusiona en la Eurocopa

Lunes 17 de junio

Rumania vs Ucrania | 07:00 horas (Centro de México) | Canal 5 – TUDN – VIX

| 07:00 horas (Centro de México) | Canal 5 – TUDN – VIX Bélgica vs Eslovaquia | 10:00 horas (Centro de México) | Sky Sports

| 10:00 horas (Centro de México) | Sky Sports Austria vs Francia | 13:00 horas (Centro de México) | Sky Sports

Martes 18 de junio

Turquía vs Georgia | 10:00 horas (Centro de México) | Canal 5 – TUDN – VIX

| 10:00 horas (Centro de México) | Canal 5 – TUDN – VIX Portugal vs República Checa | 13:00 horas (Centro de México) | Sky Sports

Seguimos com Portugal no ❤️ pic.twitter.com/gPSyHaiZXk — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) June 13, 2024

EAM