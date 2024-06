El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió esperar por más resultados en la mina Pasta de Conchos porque recién comenzó la exploración.

Este jueves, ante la insistencia de la prensa sobre el reporte de su Gobierno del hallazgo de restos humanos en una galería en la mima, y la ausencia de evidencia de explosión, argumento de las anteriores administraciones federales para no intentar el rescate, el mandatario comentó:

“Ya entiendo, pero todavía tenemos que esperar, porque no sabemos qué sucedió en toda la mina (…) es como el inicio, la exploración, es lo primero, falta todavía mucho trabajo”.

El titular del Ejecutivo dijo que se han construido diversos tipos de protecciones, como control de gases, para evitar derrumbes, la protección de rescatistas, entre otras cosas, por lo que la situación “lleva tiempo”.

Te podría interesar: Desaparición del PRD es tema que no me corresponde: Cuauhtémoc Cárdenas

Ayer, 18 años después del accidente en la mina Pasta de Conchos, la Secretaría de Gobernación reportó el hallazgo de los primeros restos humanos en una galería ubicada a 146 metros de profundidad.

Así lo dio a conocer Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría de Gobernación, en su cuenta de X (@LuisaAlcalde), en la que posteó:

“El Gobierno informa a viudas y familiares de las víctimas de la tragedia en la mina de Pasta de Conchos sobre el hallazgo de restos humanos”.

A su vez, en el comunicado refiere que, a 4 años de que el presidente Andrés Manuel López Obrador diera la instrucción de iniciar los trabajos de rescate:

El @GobiernoMX informa a viudas y familiares de las víctimas de la tragedia en la mina de Pasta de Conchos sobre el hallazgo de restos humanos. pic.twitter.com/S6K3iAtNV2 — Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) June 12, 2024

“Fue posible llegar a uno de los puntos en los donde las bitácoras señalan que 13 mineros se encontraban trabajando en esa zona el día del accidente”.

Además, detalla que en el sitio en el que se encontraron los restos no se identificó que hubiese habido una explosión, como en su momento reportaron las autoridades correspondientes.

De igual manera, la comunicación oficial indica que dicho resultado se hizo del conocimiento de las viudas y familiares de los mineros, en una reunión en la que participó personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Secretaría del Trabajo.

Por otro lado, el 18 de abril la Comisión Federal de Electricidad informó que la búsqueda iniciaría alrededor de 6 de mayo de los grupos mayores de mineros, de 13 y 20 trabajadores.

Te podría interesar: Triunfo de Morena, porque la gente recibe ahora “su dinero”: AMLO

Ese día, en voz del César Fuentes Estrada, director corporativo de ingeniería y proyectos de infraestructura de la CFE, se indicó que los trabajos de búsqueda:

“Aquí, en el caso de la lumbrera 1, vamos a iniciar la búsqueda el 12 de mayo; en la lumbrera 2, que estamos un poquito más, que nos faltan 14 metros para llegar, vamos a llegar al inicio de la búsqueda el 18 de julio”.

Esto, porque según la presentación de ese día, para lograr un acercamiento más rápido y eficaz a los trabajadores, se decidió la excavación de 2 lumbreras y 2 nuevas rampas de acceso al tiro.

Además, de que la entrada e inicio de la búsqueda de otro grupo de 18 mineros en las galerías antiguas de Pasta de Conchos, está programada para el 15 de agosto, mes y medio antes de que concluya el mandato de López Obrador.

Herencia para Sheinbaum

Por otro lado, el presidente López Obrador dijo que en caso de que en lo que resta de su sexenio no se logra la recuperación de todos los cuerpos, la encomienda le quedaría a su virtual sucesora, Claudia Sheinbaum.

“Ya veía muy difícil el que nos tocara a nosotros (…) si no alcanzamos nosotros a sacar todos los cuerpos lo hará el nuevo gobierno. Claudia es muy sensible, es de las cosas que estoy contento, imagínese que quedara esto en manos de alguien que no está del lado del pueblo”.

Aunque confió en que si todo sale bien, antes de dejar su cargo tendrá conocimiento de todo lo que sucedió en dicha explotación carbonífera hace 18 años.

Y aunque evitó responder si hubo algún tipo de negligencia por parte del dueño de la mina, Germán Larrea –quien está interesado en 6 de las 8 nuevas rutas de trenes de pasajeros proyectadas para el país-, dijo que lo principal es rescatar los cuerpos:

“Fue muy satisfactorio que me informaron el sábado pasado algunos restos de personas, botas y ropa. Todavía no podemos decir nada, porque esto es apenas el inicio, no sabemos cómo está la mina más al fondo. Se tienen los análisis de donde pueden estar los cuerpos y estamos empezando y ojalá tengamos suerte”.

MC