La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, después de ganar las elecciones, ha cumplido con una serie de importantes compromisos en su agenda. En días pasados se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, una cita en la que habló del nombramiento de su gabinete la próxima semana y de los retos que enfrentará su gobierno. La virtual mandataria sostuvo un encuentro con el empresario Carlos Slim, en un evento en el Museo Soumaya de la Ciudad de México, espacio en el que compartieron una charla. Sheinbaum aparece conversando junto al magnate de las telecomunicaciones. Sonriente y en un entorno cordial, estuvo con otros de los asistentes. El motivo de esta cita fue la entrega de los Premios en Salud 2024, a cargo de la Fundación Carlos Slim, un acontecimiento importante para Sheinbaum, ya que la pareja de su madre, el Doctor Moisés Selman, fue reconocido durante la ceremonia. Claudia Sheinbaum también expresó su sentir por coincidir con Slim, quien le dio la bienvenida durante la recepción a las afueras del Museo Soumaya, evento al que acudió con su esposo, Jesús María Tarriba. Acompañé al Dr. Moisés Selman, pareja de mi madre desde hace 36 años, investigador emérito del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, a recibir el premio por trayectoria en investigación en salud de la Fundación Carlos Slim. Me dio mucho gusto saludar al Ing. Carlos Slim. La presencia de Claudia Sheinbaum coincidió con la del Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Agradecemos la presencia de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, virtual presidenta electa de México, dijo Marco Antonio Slim Domit, uno de los hijos del empresario Carlos Slim.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR; ACOMPAÑARA A CLAUDIA SHEINBAUM EN LAS GIRAS Y ASAMBLEAS QUE CELEBRARA EN EL NORTE DEL PAÍS

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que el próximo fin de semana realizará la primera gira de trabajo con la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, en el norte del país a fin de facilitar la transición en el gobierno federal, revisar avances de obras, acciones de gobierno y Programas para el Bienestar. El mandatario afirmó que “la continuidad con cambio va a ayudar mucho al país y desde luego a la gente”. Además de constatar juntos los resultados de más de cinco años de trabajo del Gobierno de la Cuarta Transformación en materia de infraestructura, salud, educación, minería, aduanas, justicia social, entre otros sectores, el jefe del Ejecutivo y la futura presidenta tienen considerado escuchar las necesidades del pueblo durante la celebración de asambleas Llamó a la población a ayudar en la organización de los encuentros y a participar de manera ordenada. Vamos a buscar la forma de que nos ayude la gente en la organización, que nos ayuden para que podamos hablar con todos de manera organizada, que podamos informarles, vamos a hablar de reuniones informativas y a nosotros nos ayuda mucho, a la presidenta electa y al presidente constitucional para ir viendo lo de la transición sobre los proyectos, sobre lo que se ha hecho, lo que está en proceso, lo que hace falta. Confió en que la virtual presidenta electa Sheinbaum dará seguimiento al movimiento de cambio y celebró que ampliará los Programas para el Bienestar. La virtual presidenta electa se comprometió a entregar becas a todos los estudiantes de educación básica, desde preescolar hasta secundaria. Sigamos apoyando a todos porque eso es lo más humano, eso es lo más cristiano, incluso tiene que ver con todas las religiones, el amor al prójimo. En una minoría hay mucho individualismo, clasismo, racismo; una de las cosas importantes de este movimiento es ir combatiendo todo esto porque antes no se trataba ese asunto; se discriminaba, se sentían superiores. López Obrador aseguró que va a seguir la transformación y quien va a gobernar tiene esa sensibilidad de escuchar, atender a todos, respetar a todos, pero darle preferencia a la gente más humilde, a los olvidados, a los humillados.

SENADO; INVITA A “INTERMITENCIA CONTINUA”, EXPOSICIÓN DE GRABADOS DE LA ARTISTA GRECIA TREJO

El Senado de la República albergará la exposición gráfica “Intermitencia Continua”, de la joven artista Grecia Trejo, cuyas obras elaboradas con la técnica del grabado invitan a cuestionarse a quienes aprecian la muestra. La senadora suplente Maura Hernández Fernández, quien invitó a la artista a exponer su trabajo en este recinto, reconoció que el camino de Trejo está marcado por una pasión que ha hecho de su trayectoria no un trabajo, sino un día a día. El talento nace desde un sentimiento del corazón, y nace cuando tú encuentras esa pasión. Grecia Trejo, artista mexicana multidisciplinaria de apenas 31 años, ha expuesto su trabajo en diferentes espacios de la Ciudad de México; la muestra que comparte en el Senado de la República está compuesta por nueve grabados con las técnicas de aguafuerte y aguatinta sobre papel de algodón. Explicó a las y los asistentes que “Intermitencia Continua” trata sobre la belleza y los cambios abruptos que hay en la naturaleza, de la misma manera en que ocurre con los seres humanos.

RICARDO MONREAL; FOROS DE LA REFORMA AL PODER JUDICIAL, SE ESTIMA QUE COMENZARÁN LA PRÓXIMA SEMANA

El senador Ricardo Monreal estimó que los foros abiertos para discutir en México una controversial reforma al Poder Judicial propuesta en febrero por el presidente Andrés Manuel López Obrador comenzarían la próxima semana. Monreal Ávila dijo que esos foros podrían llevarse a cabo durante junio, julio y agosto, antes de que el nuevo Congreso, dominado por Morena y sus aliados, inicie su período legislativo. Después de que Claudia Sheinbaum triunfara históricamente en las elecciones presidenciales, López Obrador ha estado presionando para que esa reforma sea aprobada en septiembre, antes de que el nuevo Gobierno asuma el 1 de octubre. Monreal señalo que en los foros podrán participar jueces, magistrados, ministros, trabajadores judiciales, abogados, colegios de abogados y escuelas de derecho. La posibilidad de que esa reforma al Poder Judicial avance, como parte de un amplio paquete de reformas constitucionales, ha golpeado fuertemente al peso mexicano ante los temores de que afecte a los contrapesos en el sistema político mexicano. Ante esta situación Sheinbaum ha intentado calmar a los mercados tratando de dar un mensaje de certidumbre afirmando que en el país hay estabilidad económica, social y política.

SHCP; ANUNCIA QUE MÉXICO REDUCE DEUDA EXTERNA PARA LIBERAR PRESIÓN DE PAGO EN EL SIGUIENTE SEXENIO

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) inició un proceso de vencimiento anticipado de un bono de deuda, con vencimiento en abril de 2025, por un monto total en circulación de 894 millones de dólares. Dicha acción implica una reducción de la deuda externa para liberar presiones de pago para la siguiente administración. Este es el tercer bono con vencimiento en 2025 que se liquida con este mecanismo, refinanciando un total de casi 4,000 millones de dólares en vencimientos programados para el primer año de gobierno de la siguiente administración. El subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, informó minutos antes de esta declaración, sobre el inicio de operaciones de refinanciamiento de deuda externa e interna del 2025, sin revelar mayores detalles. Indico que ayer iniciamos una operación en el mercado de Nueva York para reducir el 100% de los pagos de deuda externa de 2025, brindándole mayor flexibilidad financiera a la siguiente administración. Adicionalmente, anunciamos un refinanciamiento de deuda en el mercado local para reducir también la deuda en pesos de 2025. En estos seis años, hemos refinanciado más de 15,000 millones de dólares, y vamos a monitorear los mercados para continuar con operaciones financieras que beneficien la liquidez.

2 DE JUNIO; MÉXICO VIVIÓ UNA INTENSA JORNADA ELECTORAL.

De acuerdo al Instituto Nacional Electoral (INE), la ciudadanía acudió a votar por casi 20 mil cargos. A nivel federal, hubo elecciones para renovar presidencia de la República, 500 diputaciones de la cámara baja y 128 senadurías de la cámara alta. A nivel local, se renovaron gubernaturas en nueve entidades federativas, incluida la jefatura de gobierno en Ciudad de México (CDMX), y 31 de 32 congresos locales, además de cabildos municipales en 30 entidades (alcaldías en CDMX). Computado el 100% de las actas (incluyendo el voto en el extranjero), el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) ratificó la victoria de la candidata Claudia Sheinbaum de la alianza “Sigamos Haciendo Historia” (Morena-PT-PVEM), con el 59,8% de los votos. Claudia Sheinbaum se convirtió en la primera mujer presidenta de México, así como en la candidata presidencial más votada en la historia democrática del país. Además de la presidencia de la República, la coalición liderada por Morena tendría mayoría absoluta en ambas Cámaras (>50%), incluso calificada (2/3) en la Cámara baja. El 9 de junio, el INE presentó el resultado final de los cómputos. Morena obtiene 60 senadurías, que junto con las de PT y PVEM suman 82, y alcanza 245 diputaciones, que en total contabilizan 370, al sumar al PT y al PVEM. La futura presidenta Sheinbaum tendrá el respaldo legislativo para aprobar sus iniciativas, y estaría muy cerca de contar con apoyos también para modificar la Constitución. A nivel sub nacional, Morena también abre brecha. Con su virtual triunfo en siete de las nueve gubernaturas en disputa, gobernará en 23 entidades. Además será mayoría en 27 Congresos Locales, un hecho relevante para la aprobación de reformas constitucionales. A nivel municipal, Morena también obtuvo la mayoría de los triunfos. Morena en tan sólo una década ha reconfigurado el mapa político mexicano y ha conseguido una fuerza y presencia política de tal magnitud que le permite pensar en hacer importantes reformas. El gran poder político que ha ganado Morena como producto del proceso electoral no es un problema en sí mismo. La preocupación se deriva de los 100 pasos para la Transformación que propuso Claudia Sheinbaum como candidata de la coalición Morena-PT-PVEM. Entre otras propuestas, Sheinbaum planteó la elección por voto popular de ministros de la Suprema Corte, la eliminación de 32 senadurías y 200 diputaciones plurinominales, así como la elección del Consejo General del INE por voto popular. La preocupación aumenta porque estas propuestas, que debilitarían los pesos y contrapesos, surgen en un contexto de bajo nivel democrático.

AGUSTÍN COPPEL LUKEN; ES GALARDONADO CON LA MEDALLA DE ORO DE AMERICAS SOCIETY

El empresario sinaloense Agustín Coppel Luken recibió la Medalla de Oro de parte de Americas Society, el máximo galardón que otorga esta sociedad a líderes empresariales. El presidente y director general de Grupo Coppel recibió el galardón en la Spring Party 2024 organizada por Americas Society el 11 de junio en Nueva York. Coppel Luken fue reconocido por su distinguida trayectoria que lo sitúa como uno de los líderes más importantes del sector privado en México. Este galardón lo recibe gracias a sus logros en materia de inclusión, su convicción sobre la importancia de la sustentabilidad, así como por su activa participación filantrópica, áreas en las que se demuestra su compromiso con la responsabilidad social corporativa, las libertades, la democracia y el impulso a una sólida relación entre México y Estados Unidos. El premio es un reconocimiento al firme compromiso de Grupo Coppel con la inclusión, con la sustentabilidad y con nuestro deseo de ser buen vecino de las comunidades que servimos. Coppel Luken indico que el particular énfasis merece nuestra convicción a favor de las libertades, de la democracia y de una sólida relación entre México y los Estados Unidos. Mucho agradezco esta distinción que nos motiva a seguir construyendo un mejor futuro compartido. Establecida por David Rockefeller en 1965, la misión de Americas Society es fomentar la comprensión de los problemas políticos, sociales y económicos que enfrentan América Latina, el Caribe y Canadá, y aumentar la conciencia pública y la apreciación del patrimonio cultural de las Américas. Previos ganadores de la Medalla de Oro, que fue presentada por primera vez en 1977, incluyen a David Rockefeller, Miguel Alemán Velasco, César Alierta, Luis Almagro, Alejandro P. Bulgheroni, Fernando Henrique Cardoso, Gustavo A. Cisneros, Carlos Cruz-Diez, Oscar de la Renta, Antonio del Valle, Gina Diez Barroso, Jamie Dimon, Laurence D. Fink, Carlos Fuentes, Bruce Flatt, Enrique Iglesias, Muhtar Kent, Andrónico Luksic, Thomas F. McLarty, III, Manuel Medina Mora, Luis Alberto Moreno, Stanley A. Motta , Peter Munk, Patricia Phelps de Cisneros, Brian J. Porter, William R. Rhodes, Luis Carlos Sarmiento Angulo, Roberto Egydio Setubal, Mario Vargas Llosa, Lorenzo H. Zambrano, Ernesto Zedillo, Pilar Arosemena de Alemán, Eduardo Eurnekian, Albert Bourla y Marcelo Clauré.

SENADORA IMELDA CASTRO; MÉXICO OCUPA UNA OPOSICIÓN QUE ODIE MENOS Y NO MIENTA, PORQUE EL PUEBLO ADEMÁS DE ESTAR CONTENTO, ESTÁ MUY POLITIZADO

La senadora de Morena por Sinaloa Imelda Castro, recomienda a opositores una autocrítica porque no quieren al pueblo, no saben lo que vive ni lo que piensa. ¿Qué creemos nosotros?, que la oposición siguió igual y en 90 días de campaña no sintió al pueblo; nosotros lo vivimos y lo sentimos a diario, quienes estuvimos en territorio todos los días sentimos, un pueblo contento, feliz, agradecido y politizado que no creyó todas esas campañas de odio que hizo la oposición, millonarias, en dólares. La senadora de Morena por Sinaloa, dijo: Nosotros los ocupamos como oposición, el gobierno necesita una oposición de calidad; lo hemos dicho varias veces en la tribuna de este Senado, una oposición seria, que construya un proyecto alternativo de nación, que nos cuestione para ser mejores. Pero esta oposición en México necesita odiar menos, necesita inventar menos, necesita mentir menos y querer más al pueblo al que se debe; no quieren al pueblo, no lo conocen, no saben lo que vive y lo que está pensando. Señaló que quienes requieren una autocrítica de fondo y de calidad son los opositores al actual régimen, porque en tres años va a haber otro proceso electoral que igualmente va a ser libre y democrático. Imelda Castro dijo también que desde Morena y la 4T estamos construyendo un régimen político de una democracia madura que se consolida y un estado de bienestar, y por ello se ocupa a la oposición, pero antes, deben superar este momento que están viviendo por el bien del país. En el análisis numérico del resultado electoral, dijo que estas no solo fueron las elecciones más grandes porque el padrón electoral creció en un 20%, sino que fueron las elecciones más libres de fraude electoral que ha habido en la historia de México, las elecciones más democráticas, más legítimas y de una alta participación ciudadana. Tenemos a la presidenta más votada en la historia porque tiene casi 36 millones de votos; hay 30 de 32 estados de la república que este movimiento hecho gobierno ganó; 30 de 32 para el Senado de la República; 255 distritos federales de 300; 7 de 9 gubernaturas y estamos defendiendo Jalisco, mayoría calificada en las dos cámaras. La legisladora sinaloense, obtuvo un triunfo contundente en las urnas para representar a Sinaloa en el Senado por un segundo periodo. Señalo que hay un conjunto de indicadores económicos y prácticamente todos son favorables y definen una economía y un mercado laboral fuerte, y entre otras cosas, por eso el pueblo está contento con la Cuarta Transformación.

CLARA BRUGADA NOMBRA A ALEJANDRO ENCINAS COMO COORDINADOR DE TRANSICIÓN EN CDMX

La jefa de Gobierno electa, Clara Brugada, nombró a su coordinador de asesores de campaña, Alejandro Encinas, como el encargado de los trabajos de transición, que iniciarán a partir de julio. Brugada aclaró que la transición es un ejercicio que se puede llevar a cabo, conforme a lo que establece la ley, una vez que recibió su constancia de mayoría por parte del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM). Yo voy a nombrar al compañero Alejandro Encinas, que a partir del próximo mes de julio empezará a trabajar ya con el equipo que disponga el jefe de gobierno y posteriormente empezaré a dar a conocer los nombres de los integrantes de mi gabinete. Qué gran gusto reencontrarme con el jefe de Gobierno, Marti Batres. Nos unen años de lucha por la transformación del país y de nuestra gran Ciudad de México. La jefa de Gobierno electa agradeció a la Ciudad de México por haber confiado en su proyecto en las elecciones del 2 de junio y aseguró que habrá certeza de que en la próxima administración capitalina se dará continuidad a los proyectos en materia social, seguridad, movilidad, entre otros temas presentados en su plataforma de campaña el pasado 3 de marzo. Quiero decirle a la población que no les vamos a fallar, que vamos a cumplir con estos compromisos, que vamos a continuar con los grandes trabajos y atendiendo temas prioritarios. Por su parte, el jefe de Gobierno, Martí Batres, anunció que nombró a cuatro funcionarios de su gabinete para trabajar en la transición: Ricardo Ruíz, secretario de Gobierno; Juan Gerardo López, de Bienestar; Inti Muñoz, de Desarrollo Urbano; y Bertha Gómez, secretaria de Finanzas.

JULEN REMENTERÍA; ES RESPONSABILIDAD DE MORENA QUE EL PAÍS SUBSISTA, CREZCA Y MEJORE

El coordinador de las senadoras y los senadores del Partido Acción Nacional (PAN), Julen Rementería del Puerto, señaló que, con los resultados de la pasada elección del 2 de junio, los ciudadanos dejaron al partido en el poder la completa responsabilidad de que el país mejore. Se ha puesto en la mesa el resultado de la elección, claramente lo conocemos todos, sabemos y además de qué proporciones resultó. Francamente, nos obliga a todos, en esta Legislatura y obligará a quiénes serán legisladores en la legislatura número LXVI, a plantearse una reflexión de qué fue lo que pasó en nuestro país y qué se espera de nuestro país en el futuro. La responsabilidad que adquieren con el resultado electoral es gigante, porque no habrá prácticamente contrapesos, habrá seguramente discusiones, habrá posicionamientos, pero no habrá contrapesos. El legislador panista destacó que la responsabilidad que le dio la ciudadanía a la continuidad del partido en el poder es grande, porque ya no podrán echarle la culpa al pasado ni a que no hubo acuerdos. Ahora sí ya no tendrán en ningún caso la posibilidad de decirle: oye esto no, está regateando, es que no hubo acuerdo. Y hoy el país, yo quisiera que entráramos en esta reflexión profunda, más allá de las diferencias, qué ha pasado y cómo está el país, ¿el país está bien?: El país no está bien. Evidentemente por eso apostó por una propuesta que suponía para la gente que pudiera alcanzar mejores condiciones para la vida de las personas en nuestra nación, pero hoy el país, si hablamos de seguridad y salud, realmente padece un gran problema de inseguridad y de salud. Yo creo, de verdad, que todas las fuerzas políticas y todos los legisladores quieren que a México le vaya bien, el tema es que no hay fórmulas que evidentemente no han conseguido eso, hay cosas que realmente hay que hacerlas de una manera diferente a cómo se han venido haciendo incluso ahora en los últimos tiempos. Rementería del Puerto añadió que gran parte del avance del país está en las cámaras de Diputados y Senadores, por ello la responsabilidad va a ser fundamentalmente en las cámaras, porque son las que procesan todas las reformas del país. Sí, Claudia Sheinbaum ganó como Presidenta, pero al final las cámaras tendrán que procesar las cosas, inclusive la reforma judicial que se pretende hacer. No necesariamente, como dice el Presidente, con la elección de jueces, magistrados y ministros se va a acabar con la corrupción, yo creo que no es ese el camino, que hay corrupción, sí, ¿pero ese es el mecanismo a través del cual se va a acabar?: Yo creo que no. Me parece que esa no es la forma, entonces hay que encontrarla, y hay que hacerla desde el Legislativo. Ahora ustedes son los responsables de hacer que este país subsista, y que crezcan y que mejore, porque caminos para ir peor hay muchos y muchísimos ejemplos en el mundo. Ojalá de verdad tengan la suerte de hacer una reflexión profunda y acabar con los problemas o empezar a acabar con los problemas que todavía el México de hoy, donde ya llevan seis años gobernando, está padeciendo.

CONGRESISTA GREG STANTON; ANTE LA REFORMA AL PODER JUDICIAL, EU EXIGE PROTECCIÓN A LA INVERSIÓN EXTRANJERA

El congresista Greg Stanton señaló que la virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, habló de la propuesta de Andrés Manuel López Obrador, para reformar al Poder Judicial, y recordó la inestabilidad que generó en el peso mexicano. Cómo anticipa que la reciente elección en México y los cambios propuestos afectarán el trato a los estadounidenses en México, cuestiono. Obviamente, México es un país soberano y tienen procedimientos que pueden conducir a cambios en su marco legal. Creemos que la transparencia judicial es vital para todos los inversionistas, nacionales o internacionales, particularmente los de Estados Unidos y Canadá, como socios del T-MEC”. Nichols aseguró que cualquiera que sea el próximo marco legal en México, Estados Unidos seguirá insistiendo en que todos los signatarios del T-MEC respeten las cláusulas de protección a la inversión extranjera, incluidas en el acuerdo comercial entre México, Canadá y EU. López Obrador ha señalado que no cederá en su reforma para elegir por voto popular a jueces y a la Suprema Corte; Sheinbaum prometió una consulta amplia al respecto. Lo que yo sí creo que debe sostenerse es que sea el pueblo el que los elija porque es un principio, así no se van a sentir comprometidos, o sea, no van a ser empleados de particulares ni de las cúpulas del poder económico o político, van a tener como jefe al pueblo.

Sheinbaum dijo que habrá una discusión muy amplia sobre la reforma que involucre a colegios de abogados, escuelas de Derecho, trabajadores del Poder Judicial y jueces actuales. La reforma al Poder Judicial ha desatado un gran nerviosismo en los mercados, donde la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cayó un 3.99% y el peso mexicano se depreció más del 8% tras el anuncio de López Obrador de que con la mayoría obtenida en las elecciones del 2 de junio, irá por ese cambio antes de dejar la administración.

