Pese a haber hecho el anuncio de esta nueva actualización el pasado 11 de junio, miles de usuarios de X se vieron sorprendidos luego de descubrir que los likes o “me gusta” habían sido modificados para que las cuentas de terceros ya no pudieran visualizarlos.

De acuerdo con la cuenta de ingeniería en actualizaciones de X, tú como usuario de esta red social podrás seguir viendo las publicaciones a las que le des “me gusta”, pero ya no podrás mirar las publicaciones a las que alguien que sigas les dio like.

“A partir de hoy, los Me gusta son privados para todos. Darle Me gusta a más publicaciones, mejorará tu línea de tiempo Para ti”, señaló la cuenta del equipo de ingenieros de esta red social.

Luego de descubrir que ya no se pueden ver los likes de terceros en X, cientos de usuarios han estallado en contra de Elon Musk, dueño de esta red social, argumentando que esta clase de actualizaciones solamente “están matando lo que era Twitter”.

Recordemos que esta medida fue tomada hace muchos años por otras redes sociales como Instagram, antes en el apartado de notificaciones, además de visualizar las actualizaciones de tus publicaciones también podías ver los likes que daban las personas a las que seguías.

Lo mismo pasaba en Twitter (ahora X), cuando un usuario al que le habías dado follow le daba like o reposteaba alguna publicación, esta acción aparecía en tu feed, específicamente en la sección “para ti”. A partir de ahora, esa acción ha quedado totalmente oculta.

Starting today, Likes are private for everyone. Liking more posts will make your For you timeline better. https://t.co/BOCSkXwIWx

— Engineering (@XEng) June 12, 2024