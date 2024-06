Tomorrowland, el emblemático festival de música electrónica, incursiona en la literatura, lanzando el primer volumen de su trilogía, The Book Of Wisdom.

Se trata del libro nombrado e The Great Library of Tomorrow, que relata una historia fantástica, un grupo de héroes que deben derrotar a un enemigo malévolo empeñado en destruir la apertura, el amor y la creatividad que sustentan sus muchos reinos.

La protagonista es Helia, quien es la sabia de la Esperanza para la Gran Biblioteca del Mañana, ella es una de las pocas elegidas que encarnan y protegen los valores de la humanidad en los numerosos reinos de Paperworld, que están conectados dentro de la Biblioteca a través de Portales mágicos controlados por el Libro de la Sabiduría.

Tomorrowland presents: The Book of Wisdom, a trilogy of fiction-adventure novels to bring the magic of the festival alive. The release of the first novel in the trilogy, ‘The Great Library of Tomorrow’ is planned this fall. Go to https://t.co/iI3zQkZkT7 and order your copy now. pic.twitter.com/LGGR0Isfk0

— Tomorrowland (@tomorrowland) June 11, 2024