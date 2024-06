En vuelos comerciales

Andrés Manuel López Obrador volverá a los vuelos comerciales, sí, ahora estará acompañado por Claudia Sheinbaum, y aunque los aviones que aborda el presidente son revisados minuciosamente antes, algunos señalan que es mucho riesgo que viajen juntos en este tipo de aeronaves, ojalá todo quede en preocupación y los viajes salgan lo mejor posible, pero ahora que la doctora es virtual presidenta las medidas para garantizar su seguridad deberían incrementarse y utilizar las aeronaves del Ejército. ¿Será?

El PAN busca dirigente

La carrera por la presidencia del PAN ha comenzado y uno de los que se perfilaba desde antes de la campaña electoral, Jorge Romero, comenzó a mover sus piezas, aunque él como Marko Cortés, fueron responsables, en parte, de los resultados en los pasados comicios en la CDMX, por lo que quienes hablan de refundación del partido para recuperar lo perdido se preguntan extrañados si es seria su postulación. ¿Será?

Meta muy alta

Hace un año, más de uno se mostró incrédulo cuando Mario Delgado, presidente nacional de Morena, aseguró que la meta en 2024 sería obtener 35 millones de votos. Doce meses después, el partido guinda logró con creces la meta. Sin embargo, con la próxima salida de la dirección de Morena de Delgado dentro de unos meses, al haber cumplido su mandato, se dejará la vara muy alta y muchos se preguntan quién podrá estar a la altura de la administración de los logros obtenidos. Sólo el tiempo lo dirá. ¿Será?

¿Jalón de orejas?

Quizá es lo que le espera al gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, luego de que el Presidente tuvo que intervenir con la CNTE para que se establezca una mesa de diálogo con la Sección chiapaneca ya que, en palabras de su dirigencia “hubo cerrazón completa” de parte de las autoridades de aquella entidad. Por lo mientras, el 25 de junio Palacio Nacional será sede de esa mesa en la se buscarán soluciones para el magisterio disidente, y que –según dichos de la Coordinadora– estará el gobernador… ¿Lo irán a regañar?… ¿Será?

De vuelta al Senado

Este miércoles regresará la excandidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez al Senado, quien acudirá en su calidad de senadora en el marco de la Comisión Permanente, pero no podrá participar en el pleno, porque no forma parte de su integración. No obstante, nos cuentan que tanto los oficialistas como los legisladores de oposición ya están armando una estrategia para recibirla e incluso darle voz. ¿Será?

Al viejo estilo

Ayer, en la ¿conferencia? a la que citó MC para presumir sus resultados en las elecciones y echar las campanas al vuelo su dirigente se apegó a la máxima de: no va a haber preguntas para no desvirtuar el mensaje, después de un largo camino de acreditación y acceso… si eso hacen con un 10% de la votación, no queremos ver qué sería si llegan al segundo lugar, o si ganan. ¿Será?