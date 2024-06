La transición de la administración de la Cuauhtémoc inicia este viernes con el encuentro entre la alcaldesa electa, Alessandra Rojo de la Vega, y el actual encargado de la demarcación, Raúl Ortega; previo a la reunión, la ganadora de los comicios llamó a respetar la voluntad de los votantes, quienes eligieron a su proyecto en las urnas.

Tras una semana de recibir su constancia de mayoría, la alcaldesa electa señaló que se establecerán las fechas oficiales para el cambio de poderes, el cual, aseguró, se llevará a cabo de forma coordinada y organizada con quienes actualmente gobiernan la demarcación.

Alessandra Rojo reiteró su postura de dejar atrás las confrontaciones de la elección y no seguir con las divisiones de colores partidistas, garantizar la gobernabilidad y en ello conlleva a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a no politizar el caso de su atentado “porque están revictimizando a una mujer”.

El triunfo fue legal y no se puede continuar con las peleas, el trabajo ahora es regresar el agua, la seguridad, la iluminación de las calles, impulsar el turismo y el deporte en la Cuauhtémoc, agregó.

“El viernes me voy a reunir con el alcalde de Cuauhtémoc(…) Y posteriormente buscaré a la jefa de Gobierno electa (Clara Brugada) para ponerme a sus órd Más allá de nuestras diferencias, tenemos que encontrar coincidencias”, adelantó en entrevista cenes, tener esta estrecha coordinación y estoy segura de que así será.on este diario.

En este sentido, Rojo de la Vega aseguró que su gobierno se enfocará en los problemas de la alcaldía, por lo que dejará atrás la disputa sobre la tutela del Ángel de la Independencia ya que, dijo, lo importante es establecer una buena relación que beneficie a las y los vecinos.

“Creo que hay que coordinarnos con el Gobierno central, para mí las prioridades no son quién se queda las llaves del Ángel de Independencia, sino atender las necesidades básicas… Me parece que a la gente no le interesa quien tiene las llaves, les interesa una buena relación para beneficiar a nuestros vecinos”, declaró.



La alcaldesa electa destacó que la seguridad es un tema prioritario para su administración y compartió su plan de blindar la Cuauhtémoc, replicando la estrategia implementada en Benito Juárez y Miguel Hidalgo, la cual está basada en brindar más policías y que estén mejor capacitados, mayor tecnología y un centro de monitoreo que dependa de la alcaldía para que los elementos atiendan el llamado en menos de 3 minutos.



“En el tema de seguridad también se contempla recuperar nuestros espacios públicos, un espacio que recuperamos para nuestras familias, es un espacio menos para la delincuencia”, aseguró.



Asimismo, Rojo de la Vega señaló la creación de un grupo antiextorsión y una línea de denuncias anónimas para combatir este delito en la demarcación. Compartiósu intención de tener un observatorio ciudadano conformado por vecinas y vecinos “activos y organizados”.



Como parte de su estrategia de gobierno, también emprenderá un recorrido por las 33 colonias de la demarcación a fin de conocer las problemáticas que tiene la población y saber cuáles son sus propuestas, así como ofrecerles soluciones para que vivan mejor.