El doctor Julio Frenk, actual presidente de la Universidad de Miami y ex secretario de Salud en el sexenio de Vicente Fox, se convertirá en el séptimo rector de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) a partir del 01 de enero de 2025.

En un comunicado, la UCLA, considerada la universidad pública número uno en Estados Unidos, destacó que Frenk ha dirigido desde 2015 la Universidad de Miami, una institución privada de más de 17 mil estudiantes.

Te podría interesar: Desmantelan Túnel de la Arena México por quejas de vecinos

Y anteriormente se desempeñó como decano de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard y como secretario de Salud de México.

El académico, señaló la UCLA, nació en México y durante su paso como secretario de Salud entre 2000 y 2006 lanzó el Seguro Popular, “un ambicioso programa para proporcionar seguro integral de salud. Sus esfuerzos ayudaron a ampliar el acceso a la atención médica para más de 55 millones de personas sin seguro”.

Te podría interesar: Fotoperiodismo de Magnum se lleva el Premio Princesa de Asturias

Anteriormente, fue director fundador del Instituto Nacional de Salud Pública de México, una de las principales instituciones de educación e investigación en salud en el mundo en desarrollo, indicó la institución estadounidense.

Añadió que fuera del gobierno, Frenk trabajó como director ejecutivo en la Organización Mundial de la Salud a cargo de desarrollar la base científica para las políticas de salud en todo el mundo y fue vicepresidente ejecutivo de la asociación sin fines de lucro Fundación Mexicana de la Salud.

En 2008, justo antes de comenzar en la Universidad de Harvard, fue miembro principal del programa de salud global de la Fundación Bill y Melinda Gates, donde asesoró a la organización sobre temas y estrategias de salud global.

Te podría interesar: Gobernador Ricardo Gallardo inaugura calle 99, en Prados de San Vicente

Los estudios de Frenk incluyen el título de médico por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Maestrías en salud pública y sociología por la Universidad de Michigan, y el Doctorado en organización de atención médica y sociología también por la Universidad de Michigan.

Ha publicado 29 libros, incluidos dos para niños, 196 trabajos académicos y

182 artículos en revistas culturales.

UCLA’s seventh chancellor will be Julio Frenk — current president of the University of Miami and a renowned public health leader whose career has spanned the United States and Mexico.

Learn more about this historic appointment on UCLA Newsroom: https://t.co/ydwmVxPGyc pic.twitter.com/9ytb7qvu3N

— UCLA (@UCLA) June 12, 2024