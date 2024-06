En una conferencia de prensa ayer, Javier Puente, presidente de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México (AHCM), presentó en Casa Pepe Hostel Boutique su plan de trabajo para el periodo 2024-2026. Además, manifestó que el 50% de la oferta de hospedaje en la Ciudad de México son departamentos que no cuentan con licencia de funcionamiento, no forman parte del sector formal y se ofertan a través de plataformas digitales.

Este ya es un añejo clamor entre la hotelería establecida de la Ciudad de México, que entre otras cosas señala que los hoteleros tienen una serie de compromisos y licencias de operación que deben pagar para que sus hoteles funcionen, a diferencia de las plataformas digitales que operan bajo otro esquema.

¿Ustedes se reunieron con Clara Brugada, la alcaldesa electa de la Ciudad de México, hace poco? Me parece que les manifestó que los va a apoyar, incluso mencionó que sabe de la problemática del Fondo Mixto de Promoción Turística de la CDMX. ¿Ella se comprometió a algo con ustedes?, le pregunté a Puente.

Me dijo que justo están en espera de tener otra reunión con la jefa de gobierno electa y que mientras tanto están trabajando en una agenda entre todos los agremiados para acercar esas propuestas del gremio hotelero al gobierno de la ciudad, para que la promoción se convierta en una palanca de derrama económica y garantice el crecimiento de más empleos formales para que más ciudadanos de la urbe puedan trabajar en los hoteles de la capital.

En relación con la competencia de las plataformas digitales, Javier Puente me comentó en entrevista: “Si la oferta sube y la demanda no sube, el precio baja. Y eso es lo que nos está afectando. A mí, realmente, lo que me preocupa hoy es que es un momento dorado para la Ciudad de México, porque lo tenemos todo. Se está estabilizando el mercado, se están creando nuevos microdestinos, pero si no estamos a la altura de las circunstancias, la demanda no se va a recuperar. Entonces, la demanda no está creciendo al ritmo que la oferta”, señaló preocupado el presidente de los hoteleros capitalinos.

Además, señaló que uno de los retos más importantes para la hotelería y el turismo de la capital es la promoción, lamentando que en los últimos años no se hayan podido disponer de las campañas necesarias.

“Lo bueno es que sabemos qué hacer”, enfatizó Puente, mencionando la necesidad de un órgano de control tecnológico que monitoree los departamentos ofertados y los compare con el padrón de licencias. Resaltó la importancia de cumplir la ley que obliga a las plataformas tecnológicas a ofertar solo departamentos con licencia, similar a otros comercios.

Citó el ejemplo de Barcelona, donde “hackers legales” comparan la oferta con el sistema, sugiriendo que la Ciudad de México debería tener un grupo similar. Ya que, dice, existe un promedio de 21 mil departamentos digitales ofertando en dichas plataformas al día.

Este fenómeno no es exclusivo de la Ciudad de México, sino parte de una evolución tecnológica y turística global. Sin embargo, Puente subrayó la responsabilidad de regular este mercado y formalizarlo, como lo han hecho con éxito ciudades como San Francisco, Nueva York y Barcelona.

Puente también abordó otros ejes de trabajo, como el empoderamiento femenino y la inclusión de minorías y grupos vulnerables. Destacó la participación femenina en la industria hotelera y anunció que la Asociación encabezará un contingente en la Marcha del Orgullo Gay el próximo 29 de junio. Agradeció a las camaristas y compañeras que forman parte de la industria y promovió el apoyo a la comunidad LGTB.

El 50% de la oferta de hospedaje en la Ciudad de México son departamentos sin licencia de funcionamiento, fuera del sector formal y ofertados a través de plataformas digitales, informó Puente. Señaló que ya existe una ley en la materia, pero falta el reglamento. Este tema es prioritario para el sector hotelero y será planteado a la jefa de gobierno electa.

Para revertir la tendencia negativa de ocupación hotelera y tarifas promedio, Puente señaló la necesidad de tres elementos básicos: la creación de producto, la profesionalización de colaboradores y la promoción turística. Indicó que durante el último año, la ocupación y la tarifa promedio han estado un 10% por debajo de lo esperado.

Finalmente, Javier Puente dice que como aporte para la nueva jefa de gobierno, su gremio va a trabajar en la propuesta de reglamento para los departamentos turísticos, ya que considera que no puede estar la mitad de la oferta de la ciudad fuera del marco legal. Sobre todo, dice que es para protegerlos a ellos con una normativa legal a quienes ven como sus colegas y amigos.

Y en el tema de promoción, él ve tres campañas vitales que hay que hacer para la Ciudad de México. Primero, dice que hay que reforzar el Día de Muertos para que ese día el mundo hable de México como el 4 de julio de los Estados Unidos.

En segundo lugar, el Mundial de 2026. Dice que se tiene que crear un producto que se quede para siempre, ya que somos la única ciudad en el mundo que tiene tres mundiales y el único estadio que ha visto ganar un mundial a Pelé y Maradona. El Museo de los Mundiales tiene que estar en el Azteca.

Y la última línea son los reportes, que la información que ellos tienen en los hoteles llegue a través de la tecnología a los tomadores de decisión para la promoción turística.

Así, los hoteleros de la CDMX dan paso con una propuesta económica que, desde mi punto de vista, se vislumbra muy importante.