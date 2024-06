La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recibió el día de ayer martes una comitiva del gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden, en la Ciudad de México. “Ayer recibimos a una comitiva del presidente Joe Biden”, en esta reunión dialogamos sobre comercio, seguridad y migración con la delegación de EU. La visita de los funcionarios estadounidenses se da después de que Sheinbaum descartara viajar a Estados Unidos antes de su toma de posesión. Sheinbaum en su primera conferencia de prensa en el Palacio Nacional como virtual presidenta electa, señalo que dialogo con los integrantes de esta delegación estadounidense. El equipo estuvo encabezado por la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca Elizabeth Sherwood-Randall, quien ya ha viajado a México en varias ocasiones para verse con el actual presidente Andrés Manuel López Obrador. El encuentro con integrantes del Gobierno estadounidense se celebró en la casa de campaña de Sheinbaum. Durante la campaña electoral, la futura presidenta aseguró que buscará una relación de coordinación y colaboración con el vecino del norte. Estados Unidos celebrará comicios presidenciales en noviembre de este año, por lo que Sheinbaum ha pedido que no se utilice a México como parte de las elecciones. Asimismo y en otro tema, Sheinbaum tranquilizo a inversionistas. Dijo: Hay Estado de Derecho y certidumbre en México. Por lo que Claudia Sheinbaum llama a inversionistas a no temer ante la reforma del Poder Judicial. Por otra parte Claudia Sheinbaum, hablo sobre la transición y continuidad de la 4T, temas de la primera reunión oficial que sostuvo con AMLO.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR; PLATIQUE CON CLAUDIA SOBRE LA TRANSICION PRESIDENCIAL

El presidente Andrés Manuel López Obrador, informo que en la reunión que sostuvo con Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, dialogaron sobre la transición del gobierno federal y formalizará la invitación a la próxima jefa del Ejecutivo para recorrer juntos algunas zonas del país a fin de dar continuidad a la Cuarta Transformación. Vamos a tratar el tema de la transición, de la entrega-recepción, ponernos de acuerdo. La voy a invitar para ir juntos, no se va a poder a todo el país, pero a algunas regiones, a ver si su agenda lo permite porque tiene ella mucho trabajo, la conozco y sé que está ocupada haciendo ya sus planes y eso es muy bueno. Lopez Obrador expresó que preferiblemente Claudia Sheinbaum, expondrá detalles del encuentro y los acuerdos alcanzados. Señalo que Claudia Sheinbaum, es muy bienvenida, muy bienvenida. Es una mujer excepcional; es lo mejor que le pudo haber pasado a México en este tiempo. Va a gobernar una mujer preparada, pero muy, muy preparada. Además de ser una mujer inteligente y honesta, Claudia Sheinbaum tiene convicciones, capacidad en gobierno, criterio y autoridad moral y política, por lo que ha sido, junto a millones de mexicanos, protagonista del proceso de transformación. Paralelamente recomendó a las y los triunfadores en las elecciones 2024 comenzar desde ahora la planeación de su futuro encargo conforme a las prioridades y demandas del pueblo.

INE; ENTREGA CONSTANCIA DE MAYORÍA A OMAR GARCÍA HARFUCH

El Instituto Nacional Electoral (INE) otorgó a Omar García Harfuch la constancia de mayoría, confirmándolo como Senador de la República electo por la Ciudad de México. Harfuch obtuvo el 54.3% de la votación, lo que se traduce en 3,015,630 votos, en las elecciones del pasado domingo 2 de junio. Al recibir la constancia, Harfuch enfatizó que desde el Senado hay mucho trabajo por hacer y descartó tener asegurado un cargo en el gabinete federal: Nosotros vamos con toda la intención de trabajar en el Senado. Ya lo que también sucede en un futuro con mi compañera Ernestina y conmigo, pues no depende de nosotros. Pero nosotros, para afirmar de la ciudadanía que votó por nosotros que vamos a trabajar por nuestro país, por la Ciudad de México, como siempre lo hemos hecho, desde donde estemos. La candidatura de Omar García Harfuch fue encabezada junto con la ex fiscal de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, bajo la coalición “Sigamos Haciendo Historia” (Morena, PVEM, PT). Esta fórmula enfrentó a Cynthia López Castro de la coalición PRI, PAN, PRD, así como a la fórmula de Alejandra Barrales y Sandra Cuevas de Movimiento Ciudadano. Harfuch expresó su gratitud: Un agradecimiento muy profundo a las y los más de 3 millones de personas que votaron por nosotros, que confiaron en nosotros, que confiaron en la doctora Claudia Sheinbaum, que confiaron en la próxima Jefa de Gobierno, Clara Brugada, que confiaron en Ernestina y en mí. García Harfuch destacó el compromiso de seguir trabajando arduamente. Estamos trabajando desde el primer día que tuvimos los resultados, no hemos parado, sino estamos trabajando junto con la doctora Claudia Sheinbaum y Clara Brugada, para poderles servir, que ese fue el compromiso que hicimos, servirle a la ciudadanía.

PABLO LEMUS; GANADOR DE LA CONTIENDA A LA GUBERNATURA DE JALISCO CON EL 43.17% DE LOS VOTOS

De acuerdo con los cómputos y recuento de actas y votos por la gubernatura de Jalisco realizados por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Jalisco, se concluyó que Pablo Lemus Navarro, candidato de Movimiento Ciudadano, fue el ganador de la contienda con 43.17% de los votos jaliscienses. Con el 100% de actas computadas y habiendo recontado los paquetes solicitados por los partidos que llevaron a cabo la observación del proceso, Lemus Navarro, terminó con 1,626, 941 votos. Los conteos del IEPC en cada uno de los 20 distritos de Jalisco en presencia de los representantes de todos los partidos políticos, dieron una diferencia de 186,780 votos, que representaron 4.9 puntos porcentuales entre Lemus y Claudia Delgadillo, candidata de la 4T, en una elección que recibió 3, 768,443 sufragios, para contabilizar una participación ciudadana de 60.11%. En tercer lugar quedó Laura Haro (PAN-PRI-PRD) con 16.19% (609,957 votos). Pablo Lemus Navarro ya recibió su constancia como ganador de la elección por la gubernatura de Jalisco y se estará preparando para la toma de posesión que será el próximo 6 de diciembre.

COLOSIO, BELTRONES, HARFUCH, ANAYA; LLEGARÁN A LA CAMARA ALTA

Las elecciones que tuvieron lugar el 2 de junio, no favorecieron a los legisladores de oposición, fue una derrota nunca antes vista, pero aun así, por la vía plurinominal aseguraron escaño en el Senado los principales líderes políticos, mientras que la Cuarta Transformación tendrá a sus corcholatas presidenciales y cercanos a la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum. 11 senadores por lo menos, compitieron en territorio y lograron la reelección, lo que no sucedió con ex gobernadores que quedaron fuera, al menos de escaños de mayoría, pues perdieron las elecciones en sus estados. Se calcula que al final de la asignación de escaños quizá lleguen a una veintena los diputados federales y locales que de sus cámaras salten al Senado. Entre los políticos que marcarán la 66 y 67 Legislaturas destacan Luis Donaldo Colosio Riojas, quien perdió la elección al Senado en su natal Nuevo León, con casi 34 mil votos de distancia, pero tendrá espacio, pues también fue incluido en Movimiento Ciudadano en su lista de representación proporcional, y como suplente va el líder nacional de ese partido, Dante Delgado. Por parte de los líderes de Acción Nacional (PAN) Marko Cortés, del Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Jesús Zambrano también estarán en la Cámara Alta, en el último caso de manera preliminar, además de el reelecto Manuel Velasco, del Partido Verde (PVEM), los seis, opositores u oficialistas, por la vía de la representación proporcional. Manlio Fabio Beltrones, ex gobernador de Sonora, quien alcanzó a llegar como primera minoría. También llegará y tendrá fuero y escaño el ex secretario de Seguridad Pública de la Ciudad, Omar García Harfuch, quien fue postulado por el PVEM, partido que resultó el gran ganador en el Senado, incluso más que Morena, pues casi tendrá el doble del tamaño de su bancada, de 10 a 15 y desplazó a Morena en San Luis Potosí y al Partido del Trabajo en Oaxaca. Los políticos más destacados de Morena en el Senado llegarán sin haber competido en su elección territorial, es el caso del ex secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, el ex secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y quizá alcance a entrar el ex senador de Acción Nacional (PAN) y ex gobernador de Chihuahua Javier Corral Jurado. Otros que tendrán un escaño por la vía pluri el ex secretario particular del presidente, López Obrador, Alejandro Esquer Verdugo, la secretaria general morenista Citlalli Hernández Mora, quien fue reelecta y el aun líder de los diputados de Morena, Ignacio Mier Velazco, quien sí ganó su elección en Puebla. Carlos Lomelí Bolaños, por el estado de Jalisco, Higinio Martínez, quien ganó en el estado de México y quien también fue reelecto y la ex secretaria general del PRD y ahora morenista, Beatriz Mojica, por Guerrero. Francisco Chíguil, de Morena, polémico ex alcalde de Gustavo A Madero. Por los aliados de la Cuarta Transformación quedaron fuera el ex gobernador de Baja California Jaime Bonilla y el múltiple veces legislador del PT Benjamín Robles, sacado por la nueva fuerza del PVEM en Oaxaca. Fueron reelectas como senadoras Lucía Trasviña en Baja California Sur; Sasil Dora Luz de León de Chiapas, donde también el Verde logró un escaño, debido a que compitió por separado, y llegó Luis Armando Melgar, Imelda Castro en Sinaloa y Verónica Noemí Camino en Yucatán. En Durango, el ex panista ahora guinda Luis Fernando Salazar y en Chihuahua, Andrea Chávez, de Morena. El PAN fue desplazado también en primera minoría en Guanajuato, que refrendó gobierno en esta elección, a manos del ex procurador de Defensa del Consumidor, Ricardo Sheffield. Waldo Fernández derrotó por su parte a Movimiento Ciudadano en Nuevo León, por lo que le cerró el paso de mayoría a Colosio Riojas, quien perdió esta elección pero llegará por la via pluri. Los panistas Cortés Mendoza está anotado como senador por la vía plurinominal el ex candidato presidencial, Ricardo Anaya y fue reelecta, pero vía pluri, la senadora Lilly Téllez. Por el estado de México el ex candidato panista al gobierno mexiquense Enrique Vargas del Villar. Por el PAN lograron reelegirse Gina Geraldine Campuzano, y Mayuli Latifa Martínez en Quintana Roo; Antonio Martín del Campo por Aguascalientes. En Veracruz, Miguel Ángel Yunes ganó su escaño en primera minoría y aunque Morena ganó dos espacios, ambos, el blanquiazul y el guinda le cerraron el paso a Dante Alfonso Morales, hijo de Dante Delgado líder de MC, quien no entró, al menos por escaño de mayoría. Por el PRI además del líder Moreno Cárdenas, podría llegar el aún diputado Pablo Guillermo Angulo Briceño, y Cristina Ruiz Sandoval, ex lideresa de la CNOP. En Hidalgo, pero por la vía pluri la ex secretaria general Carolina Viggiano y el ex gobernador de Durango, Miguel Ángel Riquelme. La diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo podría también llegar por la vía pluri. Ganó su escaño por la Ciudad de México la también diputada tricolor Cynthia López Castro, y en Guerrero en primer minoría Manuel Añorve. Karina Marlén Barrón derrotó –como Morena lo hizo en primer lugar– a MC y desplazó a Colosio Riojas al tercer lugar, aunque la diferencia es cercana y éste escaño podría ser litigado. La senadora Claudia Edith Anaya, del PRI, ganó la reelección y entrará también vía primera minoría, por Zacatecas. En tanto, por MC alcanzarían a entrar vía pluri Clemente Castañeda, Alejandra Barrales y la ex gobernadora de Zacatecas, Amalia García, ambas exlíderes nacionales del PRD, pero como el partido quedo fuera al perder su registro, por la vía pluri será con Jesús Zambrano.

DIPUTADA ANA KARINA ROJO; CELEBRA QUE CLAUDIA SHEINBAUM PRETENDA ELEVAR A RANGO CONSTITUCIONAL DOS PROGRAMAS SOCIALES

La diputada Ana Karina Rojo Pimentel (PT), presidenta de la Comisión de Bienestar, saludó que la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo pretenda incorporar a la Constitución Política los programas sociales que brindan el apoyo a mujeres de 60 a 64 años y las becas para estudiantes de educación básica. Esperemos que se integren en los dictámenes que ya están en esta Comisión y esperamos que los integrantes de ésta lo aprueben ya que va a beneficiar y disminuir la pobreza en el país, como se ha reducido ya significativamente y queremos que así siga año con año. Asimismo, Rojo Pimentel celebró que se haya anunciado la intención de debatir este tema en un Parlamento Abierto. Para eso estamos los legisladores para hacer estos parlamentos y que toda la gente se entere y ver cómo va el cuerpo de estos dictámenes y qué se necesita. Respecto al informe de trabajo de la Comisión de Bienestar, la diputada del PT sostuvo que en agosto se ampliará la información y se integrarán todas las opiniones de las y los legisladores.

CONGRESO DE LA CDMX, MORENA Y ALIADOS, SIN MAYORÍA CALIFICADA; PLURINOMINALES PARA LA TERCERA LEGISLATURA EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Líderes de los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Verde Ecologista encabezan la lista de plurinominales, Morena y aliados, sin mayoría calificada para la Tercera Legislatura en la Ciudad de México. Con el reparto de plurinominales, Morena se confirmó como la primera fuerza, el Partido Verde pasará a ser la tercera fuerza política y el PRD será el grupo parlamentario minoritario. Aunque Morena y partidos aliados obtuvieron una importante cantidad de curules tanto en urnas como por la vía de representación proporcional, se quedaron a un espacio de alcanzar la mayoría calificada. En total, Morena y partidos aliados juntan 43 espacios en el Congreso capitalino, por lo que forman una mayoría simple y no juntan las dos terceras partes de votos (44 de 66) para aprobar reformas a la ley e incluso aprobar a la persona titular de la Fiscalía local un tema que deberá desahogar la Tercera Legislatura. Morena obtiene 24 curules, 15 ganadas por los votos directos de la ciudadanía y nueve plurinominales, con lo que el número de legisladores llegará a 31. El Partido Acción Nacional (PAN) ganó 16 curules, de los cuales, seis fueron por distritos electorales, una diputación migrante y le fueron asignados nueve espacios por la vía plurinominal. El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ganó 11 curules y pasa a ser la tercera fuerza política en el Congreso de la Ciudad de México. Siete espacios fueron ganados en urnas y le fueron asignados cuatro plurinominales. El Partido del Trabajo (PT) obtuvo ocho curules, dos por distritos ganados y tres plurinominales. Por haber obtenido un total de 531,712 votos, Movimiento Ciudadano (MC) tendrá tres legisladores plurinominales en el Congreso de la Ciudad de México..El Partido Revolucionario Institucional (PRI) no ganó ningún distrito en las urnas, pero le fueron asignados tres diputados plurinominales. El partido tricolor llegará a la Tercera Legislatura con menos de la mitad de los diputados que obtuvieron en 2021. El Partido de la Revolución Democrática (PRD) tendrá dos diputados plurinominales, ya que no ganó ningún distrito.

PRD; SE CONVERTIRÁ EN UN PARTIDO LOCAL, NO ALCANZO EL 3% DE LA VOTACION FEDERAL

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) está a punto de desaparecer a nivel nacional al no lograr 3% de los votos en la última elección, pero sobrevivirá en 13 estados, donde lleva legisladores locales y encabeza municipios. En Aguascalientes, Baja California Sur, Ciudad de México, Michoacán, Morelos, Estado de México, Oaxaca, Guerreo, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas, Sonora y San Luis Potosí, el PRD tendrá su registro, pero solo a nivel local; es decir, el llamada sol azteca solo podrá participar en las elecciones a gobernadores, diputados y presidentes municipales de esas entidades. En la Ciudad de México rebasó 3% de la votación en las elecciones de diputados locales y alcaldías, por lo que el organismo electoral local le asignó un diputado por representación proporcional o “pluri”. En Michoacán alcanzó 13.1% de los votos para Ayuntamientos, por lo que encabezará municipios como Coalcomán de Vázquez Pallares, con María Esquivel; Charapan, con Carlos Morales. En Zacatecas también conservó el registro con 4.4% de los votos para el Congreso local, pero no lograron ganar curul; en cambio para Ayuntamientos, encabezarán tres En San Luis Potosí, el PRD alcanzó 3.7% para presidentes municipales, por lo que solo obtuvieron uno: Villa de Guadalupe, con el perredista Emiliana Zapata López. Algunos estados que siguen con su registro local al tener más de 3% de la votación, pero no lograr ninguna curul ni ayuntamiento, fueron Baja California Sur, Morelos, Sonora. Ante la próxima desaparición del partido de 35 años, algunos vecinos de este edificio pasan y se toman la foto del recuerdo, imagen que pasará a la historia.

DONALD TRUMP; APUESTA POR EL VOTO LATINO EN LAS VEGAS PARA DAR EL GOLPE MORTAL A JOE BIDEN

El ex presidente republicano Donald Trump (2017-2021) apostó por los votantes latinos en un mitin electoral en Las Vegas dedicado a esta comunidad en el que cargó contra los migrantes que están llegando por la frontera sur y de los que dijo están haciendo daño a la economía de los latinos que ya viven en EE.UU. Trump insistió en que la situación en la frontera sur es insostenible y acusó al presidente Joe Biden de haber provocado una crisis y señaló que las restricciones al asilo anunciadas por el mandatario no significan nada. Si Joe Biden quisiera firmar una orden ejecutiva para detener la invasión lo único que debería hacer es decir: Aquí reinstituyo todas las políticas fronterizas de alguien llamado Donald Trump.

CONFLICTOS EN GAZA Y UCRANIA; PRINCIPALES CAUSANTES DE LA CAÍDA DEL ÍNDICE DE PAZ GLOBAL

Los actuales conflictos en Gaza y en Ucrania fueron los principales impulsores de que se haya producido una caída en el nivel de paz a nivel global en 2023, según refleja un informe difundido por el Instituto de Economía y Paz. El mundo se encuentra actualmente en un momento de encrucijada en el que si no se lleva a cabo un esfuerzo concertado, existe el riesgo de que surjan grandes conflictos, como el que enfrenta ahora a Israel y Hamás en Gaza y el de Ucrania, en su guerra con Rusia. Así se desprende del último Índice de Paz global, que destaca que actualmente hay 56 conflictos en el mundo, el mayor número desde la II Guerra Mundial y apunta que estos se han vuelto más internacionales, al detectar 92 países implicados en conflictos fuera de sus fronteras.

Facebook Héctor Muñoz

X @JHECTORMUNOZ

Instagram: infohectormunoz