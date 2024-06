El polémico actor Kevin Spacey declaró que debe millones de dólares a los abogados de los juicios que enfrentó y salió absuelto por supuestos delitos de abusos.

Lo anterior lo confesó el actor estadounidense en el programa “Piers Morgan Uncesored” en donde agregó que su casa está siendo embargada.

“Mi casa se vende en una subasta, Así que tengo que volver a Baltimore y guardar todas mis cosas. Así que la respuesta a esa pregunta es que no estoy muy seguro de dónde voy a vivir, pero he estado en Baltimore desde que empezamos a rodar House of Cards (serie de Netflix que protagonizó)”, declaró.

En la entrevista agregó que sus cuentas están casi vacías y su futuro es incierto a pesar de tener una amplia trayectoria en Hollywood y en la actuación de series.

“No puedo pagar las facturas que debo”, señaló el actor de House of Cards entre lágrimas.

Spacey señaló que está al borde de la bancarrota, pero de momento la ha podido esquivar, pero ya no dispone de dinero y sobre su futuro a corto plazo dijo “seguiré adelante”.

