Una reportera cubrió la manifestación de policías municipales de Tlaltizapán que señalaron que los despidieron sin justificación, pero una funcionaria agredió a la mujer para evitar que hiciera su labor.

Dicho suceso ocurrió este 11 de junio en las afueras del Ayuntamiento de Tlaltizapán ubicado en el estado de Morelos, justo cuando la periodista realizaba su trabajo.

La periodista Perla Aguilar Figueroa cubrió la manifestación de policías en el ayuntamiento, pero Celeine Díaz Huicochea -excandidata del Partido Podemos para ser alcaldesa del municipio hace 3 años y actual titular del Instituto de la Mujer– la agredió.

Supuestamente, la funcionaria impidió que la reportera hiciera su labor por lo que tomó su celular con la intención de borrar las fotografías que tomó de la manifestación.

Ante esto, ambas mujeres se encaran y Díaz toma por el cabello a Figueroa y ella la sujeta por la blusa y le pide en varias ocasiones que le devuelva su celular.

La periodista le señala a Celeine Díaz que tiene un botón de pánico, cosa que le enseña y entre los empujones y jaloneos Perla Aguilar recuperó su teléfono.

Algunos presentes atestiguaron los hechos y decidieron grabarlos y difundirlos en redes sociales señalando que la reportera solo hizo su trabajo. Finalmente, ambas se separaron tras los hechos.

FUNCIONARIA AGREDE A REPORTERA EN TLALTIZAPÁN CUANDO CUBRÍA UNA MANIFESTACIÓN Funcionaria del Ayuntamiento de #Tlaltizapán agredió a reportera Perla Águilar quien cubría una manifestación en el Ayuntamiento de dicha demarcación.

La agresora fue candidata a la alcaldía de… pic.twitter.com/bv0Msgo5Rq — Verónica Bacaz (@VeroBacaz) June 11, 2024

“Acudía a realizar mi trabajo, nos denunciaron que habían sido despedidos algunos policías, hicimos la nota, estaba realizando tomas, en este caso de recursos humanos, cuando llegamos una funcionaria, que tengo entendido se llama Celine, al ingresar me dijo ‘¿a dónde vas?’, le dije que a tomar aspectos, cuando me doy cuenta la tengo al lado izquierdo y me dijo ‘deja de grabar’, me tomó del cabello y me quitó mi teléfono”, relató la víctima.

Te podría interesar: Aseguran Mercedes Benz con cartuchos útiles en camino de terracería de Guerrero

Aguilar reprobó la actitud de “prepotencia” y de “abuso de autoridad” por lo que hizo un llamado a que nadie debe dejarse intimidar ni amedrentar.

“Tengo medidas cautelares y los oficiales me han ayudado, aunque los pongo entre la espada y la pared porque ahora soy enemiga del presidente municipal y de los trabajadores que están enojados porque les ganó otra candidata”, apuntó la reportera.

LEO