El polémico retrato del rey Carlos III que se exhibe actualmente en la Philip Mould Gallery de Londres, fue vandalizado por organización animalista.

En un video compartido por Animal Rising en la plataforma X, se muestra como un par de activistas de esta causa, vandalizan el retrato del actual rey de Inglaterra, colocándole unas pegatinas de Wallace y Gromit, dibujos animados, en manera de protesta.

Una de ellas es la cara del personaje principal del dibujo animado, y la otra es un globo de conversación, donde se lee

BREAKING: Supporters of @AnimalRising have entered the @philipmould Gallery and affixed posters onto the painting of King Charles III. One overlaid the King’s face with Wallace and one was a speech bubble reading “No Cheese, Gromit. Look At All This Cruelty On RSPCA Farms!” 1/8 pic.twitter.com/pBojAesBHM

— Animal Rising Press (@AnimalRisingPR) June 11, 2024