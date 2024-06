Durante este lunes tres seguidores del Valencia recibieron sentencia de ocho meses de prisión por un delito que atenta contra la integridad moral Del jugador del Real Madrid, Vinicius Jr., luego de externar insultos racistas durante un partido del 21 de mayo de 2023 en el campo del Mestalla, lo que añade a la sentencia la agravante de odio.

Los tres acusados firmaron una petición del Real Madrid, una carta en la que piden perdón al jugador, al propio club y a todos los que pudieran haberse sentido ofendidos por los insultos.

Cabe destacar que dicha sentencia de cárcel no se ejecutará siempre y cuando los tres jóvenes no delinquen en los próximos tres años, no obstante la condena les prohíbe acceder a estadios de fútbol que alberguen partidos de la Liga o la Federación Española de Fútbol durante dos años.

Por su parte, la liga española celebró la decisión judicial a la que se llevó tras un acuerdo entre las acusaciones y los defensas de los hinchas del Valencia, señalando que es la primera sentencia condenatoria por insultos racistas en un estadio de fútbol en España, esto a través de un comunicado.

El incidente se dio hace un año cuando el Valencia y el Real Madrid se midieron en el estadio de Mestalla, cuando Vinicius denunció haber recibido insultos racistas por parte de seguidores rivales ubicados en la grada de animación.

Durante el minuto 72 del encuentro, el jugador identificó a uno de los acusados y, tras la denuncia de la liga esa misma noche, se identificó a otros dos con las cámaras internas del estadio. Se indica que los tres acusados increparon con gritos, gestos y cánticos a Vinicius haciendo referencia a su color de piel y mostrando evidente desprecio al tono de piel del jugador, así lo indica la resolución impuesta por el jurado.

“Muchos me pidieron que lo ignorara, muchos otros dijeron que mi lucha fue en vano y que debía simplemente “jugar al fútbol”. Pero, como siempre he dicho, no soy víctima del racismo. Soy un atormentador de racistas. Esta primera condena penal en la historia de España no es para mí. Es para todos los negros”. Compartió Vinicius en su cuenta de X.

Muitos pediram para que eu ignorasse, outros tantos disseram que minha luta era em vão e que eu deveria apenas “jogar futebol”. Mas, como sempre disse, não sou vítima de racismo. Eu sou algoz de racistas. Essa primeira condenação penal da história da Espanha não é por mim. É por… https://t.co/NdezpJBjF2 — Vini Jr. (@vinijr) June 10, 2024

