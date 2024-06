La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que el paquete de reformas conocido como el “Plan C” deberá pasar por un proceso de diálogo previo a la presentación de las reformas que el Congreso de la Unión discutirá. Todavía no está definido, mi posición es que tiene que abrirse el diálogo, evaluarse la propuestas y en su momento aprobarse, claro, tiene que explicarse bien la propuesta, que la conozca el pueblo de México. Asimismo aseguró que no se va a afectar a nadie con las reformas que integran al llamado “Plan C” e insistió en la necesidad de abrir un proceso para que se conozcan bien las propuestas de reformas. Tiene que abrirse un proceso para que se conozca bien la reforma. Fueron convocados los partidos de la Coalición Sigamos Haciendo Historia, el diputado del Partido del Trabajo (PT) y próximo senador, Gerardo Fernández Noroña, adelantó que habrá reformas muy importantes al marco constitucional como parte del denominado “Plan C”. Empezaremos con la del Poder Judicial, indiscutiblemente. Acá no hay moches, no hay corrupción, no hay componendas. Yo no veo ningún problema, les va a ir muy bien a todos; lo único que vamos a confirmar es que vamos a separar el poder económico del poder político.

CLAUDIA SHEINBAUM, CLARA BRUGADA Y PABLO LEMUS; SE LES TOMARA PROTESTA EN LOS PRÓXIMOS MESES.

Después de que los Cómputos Distritales del INE confirmaron la victoria de Claudia Sheinbaum la cual obtuvo más de 35 millones de votos, el siguiente paso será que se le entregue su constancia como presidenta electa, lo que sera en los próximos días, para después pasar al periodo de transición, previo a que asuma funciones. Asimismo ocurrirá en la Ciudad de México y en ocho estados donde también se renovó la Jefatura de Gobierno y las gubernaturas. Claudia Sheinbaum, entrará en funciones este 1 de octubre después de recibir la constancia que la acredita como presidenta electa. En sexenios anteriores la toma de posesión se realizaba el 1 de diciembre; pero, en febrero del 2014 se aprobó una reforma electoral que modificó el artículo 83 de la Constitución, Con dicha reforma, también se adelanta la fecha de inicio del primer periodo ordinario de sesiones cuando haya elección presidencial. Por lo que la LXVI Legislatura comenzará el día primero de agosto para evitar que se empalmen los Congresos. Este 2 de junio, se eligieron también la Jefatura de Gobierno en Ciudad de México y ocho gubernaturas en Chiapas, Jalisco, Guanajuato, Morelos, Tabasco, Puebla, Veracruz y Yucatán. La toma de posesión de sus cargos será antes de terminar este 2024. Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Clara Brugada relevará a Martí Batres en el cargo el 5 de octubre. Con respecto a las gubernaturas así será: Chiapas: Eduardo Ramírez Aguilar tomaría posesión del cargo a partir del 8 de diciembre. Jalisco: Pablo Lemus el virtual ganador de la contienda, sustituye a Enrique Alfaro el próximo 5 de diciembre. Guanajuato: Libia Denisse García Muñoz Ledo, tomará posesión como la primera mujer gobernadora de Guanajuato el 25 de septiembre. Morelos: Margarita González comenzará su administración el 30 de septiembre. Puebla: Alejandro Armenta Mier gobernará a los poblanos a partir del 13 de diciembre. Tabasco: Javier May Rodríguez asumirá el cargo el 1 de octubre de este año Veracruz: Rocío Nahle el 1 de diciembre. Yucatán: Joaquín “Huacho” Díaz Mena, comenzará su gestión el próximo 1 de octubre.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR; ENTREGARE BUENAS CUENTAS AL PUEBLO DE MÉXICO; MORENA LLEVARÁ AL CONGRESO LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que al concluir su gobierno el próximo 1 de octubre, entregará buenas cuentas al pueblo de México y a nuestra entrañable compañera y virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum. El mandatario informó que continúa supervisando la obra del Tren Maya y el resto de los proyectos que impulsó durante su administración en esa región. Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo, destacó los resultados obtenidos en la pasada jornada electoral. También la mandataria estatal mencionó que siguen avanzando en los temas prioritarios como el Tren Maya, nuevos hospitales, zona libre y programas sociales que regresarán el brillo a nuestra amada capital, Chetumal y a todo el estado. Claudia Sheinbaum, compartió una fotografía acompañada del mandatario con el mensaje: Somos parte del mismo proyecto de transformación. Lopez Obrador comentó que hoy lunes 10 de junio se reunirá con Sheinbaum de manera informal para acordar los términos en que se realizará el cambio de gobierno. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que Morena, su partido político y la fuerza mayoritaria en el Congreso, sí irá por la reforma del Poder Judicial en el próximo periodo parlamentario de sesiones. El anuncio de los líderes de la bancada oficialista en la Cámara de Diputados y el Senado sobre su intención de llevar al Legislativo el paquete de reformas propuestas por el mandatario en septiembre, antes de que termine el sexenio, llegó acompañado de nerviosismo en los mercados. El peso mexicano superó las 18 unidades por dólar horas más tarde y fue la divisa más depreciada del jueves, según los analistas financieros. López Obrador, confirmó que sí se buscará una enmienda judicial de forma ordenada y sin autoritarismos. La justicia está por encima de los mercados. Si hay que reformar el Poder Judicial, vamos a hacerlo.

ANA LILIA RIVERA; COMISIÓN PERMANENTE DEBATIO RESULTADO DE LAS ELECCIONES DEL 2 DE JUNIO

La presidenta del Senado de la República, Ana Lilia Rivera Rivera, señalo que Morena, PVEM, PT y PES destacaron la victoria de Claudia Sheinbaum que será la primera Presidenta en la historia de México: Por su parte PAN, PRI y PRD denuncian que se trató de una elección de Estado en la que intervino el presidente Lopez Obrador. Movimiento Ciudadano afirma que se posicionó como la tercera fuerza política del país. Como parte de la agenda política, las y los legisladores de las diversas fuerzas políticas que integran la Comisión Permanente del Congreso de la Unión debatieron sobre el triunfo de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, en el proceso electoral del pasado 2 de junio. El senador Ricardo Monreal Ávila, de Morena, afirmó que la mayoría legislativa en el próximo Congreso promoverá el diálogo y no habrá ningún tipo de reformas a rajatabla, pues la futura presidenta de México prometió respeto y tolerancia a todos los sectores de la sociedad, por lo que no actuaremos de manera autoritaria, ni menos imponiendo recetas que afecten la convivencia y la confianza en México. Por Acción Nacional, la senadora Kenia López Rabadán agradeció a los más de 16 millones de mexicanos que votaron por Xóchitl Gálvez Ruiz, pues le demostraron a México que es necesaria la pluralidad. Además, destacó que, su partido se confirmó como la principal oposición en el país, por lo que continuarán con las denuncias sobre la pésima administración pública. La senadora del PRI, Beatriz Elena Paredes Rangel, dijo que no se debe confundir la voluntad mayoritaria de quienes han votado el 2 de junio, pues la ciudadanía no pidió una regresión autoritaria, sino avanzar en la democratización de un nuevo esquema de participación, respetando el equilibrio de poderes y la diversidad de opiniones. De Movimiento Ciudadano, el senador Dante Delgado destacó que, tras las elecciones pasadas, su partido se posicionó como la tercera fuerza política del país, además de presentar el mayor crecimiento en las preferencias de los ciudadanos. También, subrayó que Álvarez Máynez se convirtió en un líder político que representa la voz de la oposición sensata. Emilio Álvarez Icaza Longoria, senador del PRD, dijo que no acompaña la idea de que hubo fraude electoral en las elecciones pasadas, pero sí se enfrentaron a una elección de Estado. Por ello, consideró que se debe hacer una revisión jurídica y política en términos de imparcialidad gubernamental. El diputado Gerardo Fernández Noroña, de Morena, aseveró que tienen derecho a la mayoría calificada en ambas Cámaras, pues ganaron las senadurías de 30 estados, mientras que triunfaron en 251 distritos electorales; el pueblo de México, por apabullante mayoría, decidió que la Cuarta Transformación siga por seis años.

IGNACIO MIER; REFORMAS CONSTITUCIONALES SERA ANALIZADAS A PARTIR DE SEPTIEMBRE

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ignacio Mier Velazco, indico, que las reformas que en febrero pasado presento el presidente López Obrador, las cuales envió en un paquete que consta de 20 reformas, entre las que se incluye la del Poder Judicial de la Federación (PJF), la electoral y la que prevé la desaparición de los organismos autónomos, serán discutidas y no aprobadas en fast track como se entendió en un principio. El reglamento de la Cámara establece que las iniciativas que turnó el presidente en febrero pasado, están en un proceso de análisis y del estudio prudente. Destacó que el proceso legislativo estará según le convenga al país. Con el buen juicio que se ha tenido hasta ahora. No podemos anunciar algo que atente contra cuidar la economía de México. La primera reforma busca que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sean elegidos mediante el voto popular. Ignacio Mier comentó que esas reformas se definirán conforme sucedan y para ello se considerarán factores como la entrega de constancia a Claudia Sheinbaum como virtual ganadora de las elecciones presidenciales, la nueva legislatura y el Gobierno de AMLO. ’A partir de septiembre se empiezan a analizar. Tras los resultados de la jornada electoral del 2 de junio, Morena y sus aliados habrían conseguido 372 diputados y 83 senadores en el Congreso. Con estos números asegurarían una mayoría calificada en la Cámara de Diputados de 500 curules, pero en la de Senadores eso no ha ocurrido, pues necesitan obtener 85 de los 128 escaños. Nosotros queremos ahora con esta amplia mayoría que es un poco superior a la que tuvimos en el 2018, actuar con la misma prudencia, con la misma responsabilidad.

RICARDO MONREAL; APROBACIÓN DE REFORMAS POLÍTICAS, SE REALIZARAN EN TOTAL COORDINACIÓN CON LA VIRTUAL PRESIDENTA

Ricardo Monreal Ávila, señalo que previo a la elección, el Congreso firmó una carta compromiso con la virtual presidenta de la República, en donde caminaríamos juntos y no habría ninguna actitud individual de nadie. Ricardo Monreal indico que para la aprobación de las reformas políticas, habrá una total coordinación con la virtual Presidenta Claudia Sheinbaum, esto después de las declaraciones de Ignacio Mier quien señaló que será a partir de septiembre que se discuta la reforma al Poder Judicial. El senador de Morena, negó la defensa de Mier, y calificó sin fundamento lo dicho por éste y por Gerardo Fernández Noroña, y reconoció que la lección es que hay que actuar con prudencia. No vamos a hacer nada, vamos a esperar y vamos a reunirnos con la presidenta para que se definan prioridades, previo al inicio de los trabajos de la Comisión Permanente. Reconoció que es muy delicada la función que estamos desempeñando y máxime si eres dirigente y si tienes una posición política privilegiada. Tenemos que tener cuidado y que demos mensajes adecuados, que la población esté tranquila pero también los mercados. Hay cuatro materias de discusión, el debate son las 18 reformas, la gente votó por la propuesta y dentro de la propuesta programática de la doctora y de todos los que fuimos candidatos estaban las reformas, no puede haber engaño, simplemente aceptar el diálogo y no imponer ninguna posición aun siendo mayoría calificada. Aseguró que para dar certeza y continuidad a la transformación se hará con inteligencia con hechos y con una actitud prudente del manejo de la economía que le corresponde a la presidenta de la República y con quien en el Congreso, antes de la elección firmamos una carta compromiso en donde caminaríamos juntos y no habría ninguna actitud individual de nadie.

INE; SE COMPUTARON 60 MILLONES 115 MIL 184 VOTOS EN ELECCIÓN PRESIDENCIAL

La Encargada de Despacho de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), Claudia Edith Suárez Ojeda, dio a conocer que luego de los cómputos distritales de la elección presidencial, la votación total cuantificada es de 60 millones 115 mil 184 votos, lo que representa el 61.04 % de participación de la ciudadanía inscrita en la Lista Nominal de Electores. Detalló que se recontaron 116 mil 397 paquetes electorales, lo que equivale al 68.16 %, así como la sumatoria de los resultados consignados en las actas de escrutinio y cómputo de la elección de la Presidencia de México. Claudia Suárez precisó los votos por candidatura: Jorge Álvarez Máynez, del partido Movimiento Ciudadano: 6 millones 204 mil 710 votos (10.3213 %). Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, de la coalición “Fuerza y Corazón por México”: 16 millones 502 mil 697 votos (27.4517 %). Claudia Sheinbaum Pardo, de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”: 35 millones 924 mil 519 votos (59.7594 %). Por partido político, informó los siguientes registros: Partido Acción Nacional (PAN): 9 millones 644 mil 918 votos. Partido Revolucionario Institucional (PRI): 5 millones 736 mil 759 votos. Partido de la Revolución Democrática (PRD): 1 millón 121 mil 020 votos. Partido Verde Ecologista de México (PVEM): 4 millones 677 mil 057 votos. Partido del Trabajo (PT): 3 millones 882 mil 813 votos. Movimiento Ciudadano: 6 millones 204 mil 710 votos. Morena: 27 millones 364 mil 649 votos. Candidaturas no registradas: 83 mil 114 votos (0.1382 %). Votos nulos: 1 millón 400 mil 144 votos (2.3291 %). La Encargada de la Secretaría Ejecutiva subrayó que estos resultados podrán seguir su cauce legal y procesal ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en el supuesto de que algún partido político decida ejercer su derecho a interponer los medios de impugnación contemplados en la ley. La Encargada de la Secretaría Ejecutiva presentó el Informe sobre la instalación de los Consejos Locales para efectuar el cómputo de entidad federativa y de circunscripción plurinominal y, en su caso, selección de las muestras para el cómputo aleatorio del 10 % de las casillas por entidad en la elección para senaduría de mayoría relativa cuando entre las fórmulas ganadoras y las ubicadas en segundo lugar exista una diferencia igual o menor a un punto porcentual. En este punto, precisó que se habían instalado 25 Consejos Locales, asimismo se encontraban en proceso de instalación los consejos de Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Sinaloa y Sonora debido al uso horario; los de Quintana Roo y Chihuahua iniciarán su instalación a las 10:00 y 12:00 horas (tiempo del centro), respectivamente.

CLAUDIA EDITH SUÁREZ; CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL CORRESPONDIENTES A LA ELECCIÓN DE SENADURÍAS Y DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA

Las y los consejeros reanudaron la Sesión Extraordinaria de Consejo General, en específico para informar sobre la realización y los resultados de los cómputos de entidad federativa y de circunscripción plurinominal correspondientes a la elección de senadurías y diputaciones por el principio de mayoría relativa y de representación proporcional. Las y los consejeros del INE, arrancaron con la instalación de los 32 consejos estatales y de circunscripción, que sesionarán a lo largo del día de ayer, para validar los recuentos realizados por los distritales, así como en caso de ser necesario, realizar la selección de 10% de las casillas por entidad federativa en las elecciones para senaduría más cerradas, es decir, cuando entre las fórmulas ganadoras y las ubicadas en segundo lugar exista una diferencia igual o menor a un punto porcentual. Cada uno de estos órganos determinará la votación obtenida para la elección de Senadurías para el principio de mayoría relativa y de representación proporcional, a partir de la suma de los resultados anotados en las actas de cómputo distrital correspondientes. Claudia Edith Suárez Ojeda. Anunció que se recibió observación por parte de las presidencias de los 32 consejos locales del Instituto, donde al momento se reporta que en ninguna entidad federativa se han presentado indicios que configuren la causal de la ley para realizar el recuento aleatorio. Por otra parte, en el caso de las diputaciones, se dijo que se realizarán el cómputo de circunscripción plurinominal, que corresponde a la suma de los resultados anotados en las actas de cómputos distritales respectivas, a fin de determinar la votación obtenida en la elección de diputaciones por el principio de Representación Proporcional en la propia circunscripción. Finalmente, es preciso reiterar a través de los cómputos que se realizan en los 32 consejos locales, el Instituto Nacional Electoral brinda certeza y transparencia de los resultados obtenidos durante la Jornada Electoral del Proceso Electoral Federal 2023-2024 para las elecciones de senadurías y diputaciones.

MARIO DELGADO; MORENA DENUNCIARA IRREGULARIDADES EN JALISCO

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, señalo que peleara el estado de Jalisco. En Guanajuato y Jalisco MORENA no se hizo presente en la elección a gubernaturas, al menos hasta ahora, pues el partido fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en reconteo y denunciar irregularidades en el proceso de Jalisco. Morelos, Puebla, Veracruz, Chiapas y Tabasco tendrán gobierno de MORENA de nueva cuenta, Yucatán se une a la lista que vivirá la transición a ese partido por primera vez.

EDUARDO RAMIREZ AGUILAR; RECIBE CONSTANCIA DE MAYORÍA COMO GOBERNADOR ELECTO POR CHIAPAS

El Consejo General de Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, llevó a cabo el cómputo estatal correspondiente a la elección de la Gubernatura del Estado en los 24 Distritos Electorales, conforme a lo cual, la coalición “Sigamos haciendo historia”, que postuló a Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, obtuvo 1 millón 866 mil 190 votos, lo que representa el 59.62 % de participación ciudadana en la elección para ese cargo. Ante las consejeras y consejero electorales, Sofía Martínez De Castro León, Edmundo Henríquez Arellano, Teresa de Jesús Alfonso Medina, Helena Margarita Jiménez Martínez y Gloria Esther Mendoza Ledesma, y las representaciones partidistas, la consejera presidenta provisional del IEPC, María Magdalena Vila Domínguez, se refirió a la conclusión de esta etapa del proceso electoral como la etapa culminante y con mayor significado, ya que es cuando la voluntad de la ciudadanía expresada a través de los votos se ve materializada, la etapa de cómputos y declaración de validez de las elecciones es de la mayor relevancia para las personas que con su esfuerzo y compromiso coadyuvaron para la celebración de una digna jornada electoral celebrada el 2 de junio de este año. De un listado nominal de 3 millones 944 mil 346, la coalición “Sigamos haciendo historia en Chiapas”, que estuvo integrada por los partidos Morena, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Podemos Mover a Chiapas, Chiapas Unido, Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas Chiapas, Popular Chiapaneco y Fuerza por México Chiapas” Oscar Eduardo Ramírez Aguilar obtuvo para la elección de gubernatura, 1 millón 866 mil 190 votos; la coalición “Fuerza y corazón por Chiapas” 283 mil 932, Movimiento Ciudadano 84 mil 727, las candidaturas no registradas 2 mil 432, y hubo 116 mil 290 votos nulos. Una vez leída el acta mediante la cual se declaró la validez de la elección de la gubernatura de Chiapas, realizada el domingo 2 de junio y de certificar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad para ejercer el cargo, se expidió la constancia de mayoría y validez como Gobernador Electo para el periodo 2024-2030, a Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, al haber obtenido el mayor número de votos. Los organismos electorales de Chiapas, Guanajuato, Puebla, Veracruz, Yucatán y Tabasco entregaron las constancias de mayoría a Eduardo Ramírez, Libia García, Alejandro Armenta, Rocío Nahle, Joaquín Díaz Mena y Javier May, que los acredita como próximo gobernadores de dichas entidades.

CÓMPUTOS DISTRITALES DE SENADURÍAS; MORENA OBTIENE EL 40.80%

Al concluir los cómputos distritales 2024 de la elección de senadurías en los 300 consejos distritales, el Instituto Nacional Electoral (INE) informa que se ha cumplido con los plazos establecidos en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE). Según los cómputos realizados de la elección de senadurías, los resultados finales por partido político son los siguientes: Prep: 60.93%. Conteos rápidos 61.7%. Cómputos 60.95%. Estos resultados de la elección de senadurías del Proceso Electoral Federal (PEF) 2023-2024 coinciden con los datos proporcionados por el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y el Conteo Rápido anunciado la noche del 2 de junio. Esta concordancia garantiza la certeza y legalidad de los instrumentos del INE y del trabajo realizado por los consejos distritales.

CÓMPUTOS DISTRITALES PARA DIPUTACIONES FEDERALES; MORENA Y SUS ALIADOS OBTIENEN 256 CURULES

Al concluir el 100 por ciento de los cómputos distritales federales en los 300 consejos distritales y de acuerdo con los plazos legales, marcados por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE), el día 8 de junio se entregaron los cómputos por entidad federativa, luego de recontar los paquetes electorales correspondientes a Diputaciones Federales. De acuerdo con dichos cómputos los resultados finales son los siguientes: Prep 60.31%. Conteos rápidos. 60.2% Cómputos. 60.54%. De esta manera, Morena y sus aliados, partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM) obtuvieron mayoría en el Congreso de la Unión al ganar los 256 de los 300 distritos en juego. Estos cómputos muestran los resultados finales de la votación de diputaciones. Cabe destacar que estos resultados coinciden con los primeros presentados por el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y el Conteo Rápido dado a conocer el pasado 2 de junio por la noche, en voz de la Consejera Presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala.

ELECCIONES EN EUROPA; 51% DE PARTICIPACIÓN

En las elecciones europeas para renovar los 720 escaños de la Eurocámara para la próxima legislatura tiene una estimación de participación de 51 por ciento, prácticamente la misma que en los anteriores comicios de 2019. Históricamente, la participación en las elecciones al Parlamento Europeo disminuyó constantemente desde las primeras elecciones en 1979 (61,99%) hasta 2014, cuando alcanzó un mínimo histórico del 42,6%. En 2019, las elecciones que dieron inicio al actual periodo legislativo que termina ahora pusieron fin a este declive y mostraron un interés renovado en la política europea, con un aumento significativo de la participación de alrededor del 8%, lo que la situó en una media de 50,66%. Se registraron aumento en 19 de los 27 Estados miembros. Los aumentos fueron particularmente pronunciados en los países con una participación electoral históricamente baja, como Eslovaquia, Hungría, Polonia o Rumanía. La participación también aumentó significativamente en otros más grandes con una historia más larga en la Unión, como Alemania y España (14%, hasta 60,73%). La disminución de la participación electoral ha sido siempre una preocupación importante para la legitimidad del Parlamento Europeo y el sistema político de la Unión en general.

MIKE PENCE; ASEGURA QUE EL GOBIERNO DE JOE BIDEN HA DESCUIDADO A AMÉRICA LATINA

El ex vicepresidente estadounidense Mike Pence aseguró en la ciudad colombiana de Cartagena que la Administración del presidente Joe Biden ha descuidado la relación con América Latina mientras otras potencias ponen sus ojos en la región. Por razones que no puedo explicar la Administración de Estados Unidos está prestando atención ahora a otras partes y eso es preocupante, ahora que otras potencias están mirando a este hemisferio. Así lo declaró en la 58 Convención Bancaria de Colombia en la que participa como invitado especial.

