Legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) reconocieron que los votos no les favorecieron en la pasada elección del 2 de junio; no obstante, ante los resultados aseguraron que el proceso estuvo lleno de irregularidades.

Ante ello, el partido oficial no se contuvo y respondió de manera contundente al partido blanquiazul, pidiendo “ser dignos en la derrota”.

La vicecoordinadora de los senadores del Acción Nacional, Kenia López, aseguró en conferencia de prensa que ellos, públicamente han aceptado que “el partido de Morena ha sido acompañado por la mayoría de los votos, pero también es un hecho que esta elección estuvo plagada de irregularidades, que el presidente Andrés Manuel López Obrador metió las manos en la elección, que hubo un uso faccioso de los programas sociales”, acusó la senadora.

Asimismo, el diputado panista Ignacio Loyola Vera, dijo que su partido está acostumbrado a ser oposición, “así que para nosotros no es nuevo esta nueva etapa que vamos a comenzar y que vamos a seguir insistiendo en lo que es bueno para México”.

Aunado a ello, declaró que “Acción Nacional será siempre una oposición responsable. Por supuesto, ya se ha dicho aquí, reconocemos que no ganamos esta elección, pero, como decía nuestro fundador, esta derrota no nos va a paralizar”, aseveró.

Por otra parte, desde el partido guinda, el diputado del PT Gerardo Fernández Noroña, advirtió que ellos serán generosos en la victoria.

“Siempre que sean dignos en la derrota. Hay que cumplir esas dos partes” y reprochó el actuar del PAN frente a su poco éxito, “si la oposición sigue regateándole al pueblo el valor de su decisión y siguen sin entender que democracia es la expresión del pueblo en las urnas y el domingo dos de junio el pueblo se expresó con contundencia …” señaló el petista.

