Claudia Sheinbaum Pardo, virtual presidenta de México, presumió que ya ha recibido la llamada de los titulares de los principales organismos financieros internacionales. Claudia Sheinbaum expuso que en primer lugar habló con la directora general del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, destacando el hecho de que el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, seguirá en su administración. Lo conoces y vamos a tener una muy buena relación, dice Sheinbaum a Georgieva. Además, le comentó que la parte energética y el cambio climático van a ser temas que formen parte de su mandato en los próximos seis años. Sheinbaum también recibió la llamada de Ajay Banga, presidente del Banco Mundial. Hablamos de la importancia de trabajar en un desarrollo sustentable, el medio ambiente, contra el cambio climático, y desarrollar algunos proyectos en la materia. Me manifestó su interés de que un equipo del Banco Mundial pueda venir a intercambiar ideas con nuestro equipo de transición. Otra de las llamadas que hizo públicas la virtual presidenta fue la del secretario general de la OCDE, Mathias Cormann. México es miembro de esta organización y vamos a seguir colaborando.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR; FRONTERA MÉXICO-ESTADOS UNIDOS NO SE CIERRA: PRESIDENTE; PAÍSES MANTIENEN ESTRECHA RELACIÓN COMERCIAL

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó el cierre de la frontera entre México y Estados Unidos debido a que los gobiernos de ambos países han trabajado en mantener una estrecha relación comercial y de cooperación. Que no haya temor de que se vaya a cerrar la frontera. No es posible, no le conviene a ninguno de los dos países ni a nuestros pueblos. Es bastante la integración económica, comercial, social que existe en la frontera. Destacó que México es el principal socio comercial de Estados Unidos como resultado de la estrategia del Gobierno de la Cuarta Transformación orientada a fortalecer los mercados. Esta política, logró la histórica llegada de inversión extranjera al país gracias a la reubicación de empresas estadounidenses a México bajo el llamado nearshoring. En este sexenio, después de ser China el principal socio comercial de Estados Unidos, pasó a serlo Canadá y luego México y ya estamos en el primer sitio, pero es por esa política, entonces es imposible que se cierre la frontera, esto para tranquilidad de la gente. Aseguró que la buena relación con Estados Unidos se debe a la comunicación permanente entre mandatarios y el respeto que el presidente Joseph Biden refrenda continuamente a México. En cuanto a la emisión de una orden ejecutiva del gobierno estadounidense para restringir el acceso irregular de la población migrante, el jefe del Ejecutivo reiteró que el fenómeno migratorio debe atenderse desde las causas. Indicó que el Gobierno de México promueve el diálogo y los acuerdos entre Estados Unidos y países como Cuba y Venezuela para que las deportaciones se lleven a cabo de manera directa hasta las naciones de origen y se protejan los derechos humanos de las personas migrantes. Nosotros somos respetuosos de las decisiones que toman en Estados Unidos; tenemos que respetar las soberanías, la soberanía de Estados Unidos y la soberanía de México. Entonces, en este caso, estamos nosotros ayudando para que se acepte en los países donde ellos no tienen buena relación, el que puedan tomar medidas de deportación, aunque nosotros no quisiéramos que deportaran a nadie porque la migración no es por gusto, es por necesidad, pero ya como toman esas decisiones y es un Estado soberano, bueno, que los deportados lleguen de manera directa a sus países, esto incluso, es de más atención, cuidado a los derechos humanos. La buena relación con todos los países permite a México enviar a migrantes desde el territorio nacional hasta cualquier nación, sin embargo, lo que buscamos es que puedan hacerlo de manera directa. Vamos a estar pendientes de todas maneras aquí todos los días sobre este asunto, pero mi mensaje es que no deben de preocuparse en la frontera de nuestro país. Aclaró que la orden ejecutiva del gobierno de Estados Unidos está dirigida a la migración irregular, por lo que llamó a recurrir a la plataforma CBP One, mecanismo legal del gobierno de ese país que permite tramitar visas de trabajo o permisos humanitarios desde los países de origen. A la fecha, 500 mil migrantes han entrado de manera legal a territorio estadounidense gracias a esta herramienta. Hay que seguirla ampliando, mejorando, facilitando también los trámites, que los migrantes puedan hacer los trámites en sus lugares de origen. No en Ciudad Juárez o en Tijuana, sino en Guatemala, en Honduras, en La Habana, en Venezuela, en Colombia.

ANA LILIA RIVERA; LEYES EN MATERIA ALIMENTARIA, TEMA DE DERECHOS HUMANOS

La presidenta del Senado de la República, Ana Lilia Rivera Rivera, durante la presentación de la Alianza Parlamentaria Iberoamericana y Caribeña por la Seguridad Alimentaria de Todas y Todos, celebrada en Madrid, España, enfatizó que establecer leyes en materia alimentaria no es un capricho ni una moda, sino un tema de derechos humanos, ya que sólo así se podrá materializar el derecho a la alimentación, cuya falta de acceso calificó como la desigualdad más brutal que existe en el mundo. La legisladora subrayó que, para asegurar esto también se debe promover en las agendas la soberanía alimentaria, la protección de la biodiversidad, y el respaldo a los pueblos indígenas y comunidades rurales. No obstante, la senadora advirtió que vivimos tiempos más convulsos que harán muy difícil que se alcancen las metas de la Agenda 2030 de la ONU, por problemáticas como el cambio climático que, consideró, ya no es algo que se pueda combatir, sino algo a lo que se debe adaptar para garantizar agua, alimentos y el control de la inflación. Esto, refirió, ha hecho que los integrantes del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe, que conforman esta alianza, hayan puesto en su agenda al cambio climático como prioridad de seguridad nacional, para refrendar o modificar su modelo civilizatorio. Ana Lilia Rivera reconoció que los parlamentarios han apostado por un enfoque sistémico, territorial y centrado en las personas, pues coinciden en que la seguridad alimentaria no es solo un problema de falta de alimentos, sino de desigualdad en su distribución, desperdicio y acceso a recursos para producirlos de forma sostenible. Por tanto, refirió que los integrantes de la alianza se han propuesto a colaborar en múltiples frentes, desde la promoción de la legislación y las políticas públicas inclusivas, hasta el fenómeno de tecnologías agrícolas avanzadas y la reducción del desperdicio alimentario. Expuso que en 2011 se reconoció en la Constitución Política de México el derecho a la alimentación suficiente, nutritiva y de calidad, lo que impuso al Estado la obligación de consolidar ese derecho, y con lo que el Congreso de la Unión avaló hace poco la Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible. Esa norma, tiene el propósito de proteger, respetar y garantizar el ejercicio del derecho a la alimentación y los otros que de éste emanan, como el derecho a la salud, al medio ambiente, al agua, el interés superior de la niñez y el enfoque de género. Ana Lilia Rivera celebró que, con la Ley, también se aseguró que el 15 por ciento de la producción de medianos y pequeños productores sea adquirido por las empresas que se dediquen a la compra y distribución de alimentos en el país, además de que se asegura que los presupuestos dispersos en otras leyes se concentren en la misma meta de que todos los mexicanos tengan un plato de comida en sus mesas. Al concluir su participación, la senadora hizo un llamado a sus homólogos parlamentarios para que sigan haciendo el trabajo que les corresponde con seriedad, para evitar males que se han propagado en la ciudadanía, como la obesidad, la diabetes o la hipertensión.

XÓCHITL GÁLVEZ; REGRESA AL SENADO IMPULSARA LEY PARA DECLARAR A AMLO TRAIDOR A LA PATRIA

La ex candidata presidencial Xóchitl Gálvez ex candidata presidencial del PAN, PRI y PRD regresará a su curul en el Senado donde buscará impulsar una ley para declarar a Andrés Manuel López Obrador por su supuesta intromisión en las elecciones. La panista confirmó su regreso a la Cámara de Senadores después de haber caído estrepitosamente en las elecciones presidenciales. La legisladora anunció que presentará proyectos de ley contra del gobierno. El primero de estos proyectos va encaminado en investigar a fondo los asesinatos de aspirantes a un cargo público durante el proceso electoral. Asimismo, busca castigar a legisladores que debilitaron las instituciones de Estado. Y en tercer lugar buscará dar protección a víctimas del mal gobierno. Sin embargo, la ley que impulsará Gálvez que más polémica generó fue la que busca que la supuesta intromisión de AMLO en las elecciones sea considerada traición a la patria. Que se reforme la ley para que un Presidente de la República pueda enfrentar la justicia por su intervención en el proceso electoral. Ser presidente de todos y solo trabajar para que tu partido gane elecciones es traición a la patria y debe haber consecuencias. Su nueva labor en la Cámara de Senadores resultará de un compromiso firme con la ciudadanía de México. Y aseguró que cumplirá con el periodo para el que fue electa.

RICARDO MONREAL; REALIZO CON ÉXITO LA ENCOMIENDA QUE RECIBIO DE SHEINBAUM; MOSTRÓ SU MEJOR NIVEL POLÍTICO, SIN DUDA ES EL MEJOR OPERADOR QUE TIENE NUESTRO PAÍS

Ricardo Monreal Ávila, determinante en la encomienda que recibió de manos de Claudia Sheinbaum. Ricardo Monreal fungió como coordinador de enlace territorial. Una de las responsabilidades cruciales en tierra. Dada esa responsabilidad, el zacatecano hizo un trabajo impecable al brindarle las mejores condiciones a la abanderada presidencial. Hablo de logística y tareas específicas que tenían que ver con la cohesión interna. Muchas de esas ocasiones, el propio Monreal acudió a las entidades a operar temas fundamentales que, desde luego, fue una de sus funciones dada la habilidad de construir sinergias en cualquier entorno. Y alguien con la experiencia de Ricardo Monreal, supo encontrar áreas de oportunidades para fortalecer lo que el pasado fin de semana se materializó en las urnas. Monreal mostró su mejor nivel político y, con ello, dejó constancia que es, en este momento, el mejor operador que tiene nuestro país. Un estratega clave en el engranaje del triunfo presidencial de Claudia Sheinbaum.

MARIO DELGADO; LLAMA A RESPETAR EL MANDATO DEL PUEBLO A FAVOR DE LA 4T

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que, en el marco del inicio de los conteos distritales, defenderán los votos que de manera libre ejerció el pueblo de México. Asimismo, llamó a la oposición a respetar el mandato de la gente en favor de la Cuarta Transformación. Vamos a defender los votos que de manera libre ejerció la ciudadanía. En una democracia auténtica, el pueblo manda. Respetemos el mandato en favor de la Cuarta Transformación. Ante el anuncio de los presidentes partidistas de oposición de impugnar la elección, el dirigente morenista comentó que están en su derecho, pero advirtió que a lo que no tienen derecho es a decirse defensores de la democracia y al mismo tiempo rechazar los resultados de las elecciones, además acusando de autoritarismo. Recordó que el pasado domingo, la propia candidata del PRIAN, Xóchitl Gálvez, reconoció su derrota y le llamó a Claudia Sheinbaum para felicitarla por su triunfo en la elección presidencial. Advirtió que no es válido tratar de robarse en la mesa lo que no pudieron ganar con votos. Ahora resulta que siempre no, y han regresado a su estrategia de mentiras y han anunciado que preparan una impugnación, como lo advertimos, para tratar de robarse en la mesa de los tribunales lo que no pudieron ganar en las urnas. El líder partidista destacó que mientras la oposición se hunde nuevamente en sus mentiras, la democracia mexicana se fortaleció con un pueblo cada vez más consciente. Y añadió que el racismo, el clasismo y el desprecio al pueblo por parte de la derecha le impide ver las causas de su desastre electoral. Y siguen ahora inventando mentiras y queriendo engañar a la gente. Paren de mentir y de tratar de engañar al pueblo de México. Tenemos mucho pueblo y tenemos muy poca oposición. Mario Delgado apuntó que los resultados reflejan el deseo de la mayoría de ciudadanos y ciudadanas en el país, quienes quieren que siga el proyecto de transformación que inició Andrés Manuel López Obrador. Otro mensaje claro de los resultados es el rechazo a una campaña de la oposición que tenía como propósito fundamental engañar al pueblo de México con mentiras, calumnias y guerra sucia. No lograron engañar a un pueblo que está cada vez más politizado, informado, y que es muy participativo.

ARTURO REYES Y LEONARDO LOMELÍ; IPN Y UNAM FIRMAN CONVENIO PARA PROMOVER ACCIONES E INVESTIGACIÓN EN SUSTENTABILIDAD

Con la finalidad de promover prácticas sustentables, así como la conservación de recursos naturales, la reducción de emisiones de carbono y el fomento de tecnologías y procesos productivos más eficientes, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) firmaron un convenio general de colaboración. El documento signado por el director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval, y por el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, contempla realizar la promoción de prácticas sustentables, la conservación de recursos naturales y de reducción de emisiones de carbono. Con el convenio se busca impulsar el fomento de tecnologías y procesos productivos más eficientes; desarrollar y llevar a cabo proyectos de investigación y programas académicos conjuntos; fomentar la movilidad académica de profesorado y alumnado, así como promover la organización de conferencias o simposios relacionados con el tema. El titular del Politécnico, Arturo Reyes Sandoval, destacó que la historia de estas dos instituciones está entrelazada, y afirmó que “más que un gusto, sentimos que es una responsabilidad hacer todas las acciones que podamos y que tengamos en nuestras manos para acercar a las dos instituciones educativas más importantes de México. Señaló que, ante retos importantes como la pandemia, las instituciones educativas, y en el caso de México en específico las públicas, fueron las que aportaron las soluciones para salir avante. El Politécnico y la UNAM debemos redoblar esfuerzos y poner nuestras mejores acciones para poder ser creativos, realizar desarrollos y pensar muy bien cómo podemos enfrentar estos grandes desafíos que tiene la humanidad propia de nuestro tiempo: la globalización es uno de ellos y lamentablemente tenemos una crisis medioambiental. El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, dijo que, tanto en la UNAM, como en el IPN, estamos ocupados en ser agentes activos de cambio mediante la generación y divulgación del conocimiento, el desarrollo de soluciones novedosas y la formación de las y los profesionistas y líderes del futuro. Afirmó que se debe tener la certeza de que la comunidad académica, estudiantil y administrativa de la UNAM asume a plenitud su responsabilidad frente a la emergencia climática, poniendo a disposición de las instituciones educativas y de la sociedad mexicana toda su creatividad, experiencia y capacidades.

DIPUTADO HAMLET GARCÍA; NO HABRÁ SOBRERREPRESENTACIÓN DE MORENA EN LA PRÓXIMA LEGISLATURA

El diputado Hamlet García Almaguer (Morena) aseguró que en la LXVI Legislatura no habrá sobrerrepresentación de su partido ni de sus grupos aliados, respetando los límites establecidos en la Constitución Política. Explicó que, de acuerdo con la fracción cuarta del artículo 54 de la Carta Magna, hay dos candados que limitan la representación de las bancadas. El primero señala que ningún partido político puede contar con más de 300 diputados y diputadas por ambos principios, mayoría relativa y proporcional. El segundo establece que, en ningún caso, un partido político podrá contar con un número de legisladores, por ambos principios, que representen un porcentaje del total de la Cámara de Diputados que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida. Morena estimó un número significativo que nos coloca muy cerca de la mayoría simple, muy cerca del umbral de 250 más uno, este intervalo de ninguna manera sobrepasa los 300 diputados para el caso de Morena; con eso estaríamos cumpliendo lo establecido en el artículo 54 de la Constitución. Ejemplificó con el caso del candidato del PVEM a la diputación federal del distrito dos de San Luis Potosí, José Luis Fernández Martínez, el cual ganó con el 40.9 por ciento de los votos, superando ampliamente a la coalición del PAN, PRI y PRD. En el distrito dos de San Luis Potosí el PVEM, solito, formando parte de la coalición, obtuvo prácticamente el doble de los votos que todo PRI, PAN y PRD. A los 62 mil 28 votos del Verde hay que sumarle los de Morena y PT, y eso nos da un resultado de 96 mil 969. Destacó que esta tendencia se repitió en múltiples distritos y evidenció la fortaleza de la coalición Seguimos Haciendo Historia, sin caer en sobrerrepresentación. No obstante, comentó que Morena ha solicitado transparencia en las actas y votos en Jalisco debido a irregularidades detectadas. Refirió una publicación de Mario Delgado, presidente nacional del partido, en la red social “X”, donde señaló diferencias significativas entre los votos contabilizados a nivel local y federal en varios distritos. En Tequila hay una discrepancia de 40 mil votos entre los cómputos locales y federales. Morena exige que se entreguen todas las copias de las actas a los representantes en Jalisco para esclarecer estas inconsistencias. El diputado concluyó mencionando que estas irregularidades no solo afectan la gubernatura, sino también la elección de diputados y senadores. Por ello, se ha pedido al INE que aclare las diferencias y garantice la transparencia en el proceso electoral.

MARKO CORTÉS; ANTE MÚLTIPLES ANOMALÍAS, EL PAN REVISARÁ ACTAS E IMPUGNARÁ LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL

El presidente Marko Cortés Mendoza, advirtió que en el PAN no aceptarán la validez de los comicios del 2 de junio, cuando hubo intervención desde Palacio Nacional, se usaron programas sociales para amedrentar a la gente, no fue equitativa, ni hubo cancha pareja y fue una elección de Estado. Por ello, adelantó que el partido actuará en dos vías: la revisión de actas para que se haga un escrutinio social y la impugnación de la elección presidencial. Acompañado por la secretaria general, Noemí Luna, el Presidente del PAN exigió al INE y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que actúen como verdaderos árbitros electorales porque no se puede consentir que se marque este grave precedente en procesos democráticos y se repitan prácticas de los sesenta de Echeverría, que ya se creían superadas. Denunció que al encontrarse grandes inconsistencias e irregularidades Acción Nacional abrió más de 160 mil actas y de encontrarse alteraciones solicitará la apertura de paquetes electorales. La totalidad de las actas, se encuentran ya publicadas en la página del pan y superan el 94 por ciento, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a que reporte a cualquier anomalía o irregularidad de la que tengan testimonio. El líder nacional del PAN informó que hasta el momento han detectado 100 casillas en las que votó un porcentaje más alto de los que están registrados en el Listado Nominal, algo imposible. Además, con actas en mano, habló de mil 888 casillas zapato, en las que hubo cero votos para el Partido Acción Nacional y todos fueron para Morena, algo que tampoco se explica en una democracia. Destacó que muchas de estas casillas se encuentran en las zonas más vulnerables del país, en donde el crimen organizado hizo de las suyas. Y díganme ustedes quién se va a atrever a denunciar, porque los matan y ya demostraron que sí los matan. Entonces esto pues claramente es fraude electoral. Marko Cortés habló de 44 mil boletas electorales para presidente de la República, Senador y diputado federal en la que no hay registro alguno de voto para el PAN. En la Junta Distrital número 17, el distrito federal del diputado Jorge Triana, manifestó su confianza en que con este proceso de revisión se pueden reducir los márgenes en la integración de Cámaras, a fin de que haya pluralidad democrática. También estuvo acompañado por el director general jurídico, Raymundo Bolaños, el vocero Marcos Aguilar y el secretario de Comunicación, Felipe González. Finalmente, reiteró que la decisión del partido para impugnar la elección presidencial por violación constitucional, no nada más por la intervención del presidente sino el evidente despilfarro de recursos públicos desde precampaña.

JOE BIDEN Y DONALD TRUMP; ORDEN EJECUTIVA INMIGRANTE DE BIDEN LE GENERA RIESGOS DENTRO DE SU PROPIO PARTIDO Y PUEDE FAVORECER A TRUMP

El presidente Joe Biden, ha emitido la orden ejecutiva que restringe el acceso de migrantes en la frontera sur. Pero la orden le genera riesgos dentro de su propio partido. La inmigración y la seguridad fronteriza son temas prioritarios para los votantes en las elecciones de 2024. La orden ejecutiva del presidente Joe Biden para combatir los cruces ilegales en la frontera sur de Estados Unidos ha sido recibida con escepticismo y hasta con resistencia por parte de republicanos, e incluso de algunos demócratas, que coinciden en que su propósito es puramente electoral. Aun así, la orden constituye la medida más agresiva del gobierno de Biden hasta el momento en materia migratoria, la cual constituye uno de los puntos que más preocupan a los estadounidenses de cara a las elecciones presidenciales de este año. La orden ejecutiva firmada permitirá a los funcionarios fronterizos rechazar a los migrantes, sin darles la oportunidad de solicitar asilo, cuando los cruces fronterizos ilegales alcancen un promedio de 2,500 por día. Una vez que los cruces fronterizos ilegales caigan por debajo del promedio diario de 1,500 por semana, el proceso fronterizo normal se reanudaría dos semanas después, incluido un mayor acceso al sistema asilo. El objetivo electoral de la orden ejecutiva de Biden. Biden busca neutralizar uno de los puntos de ataque más usados por su rival para la reelección, el ex presidente Donald Trump, y sus partidarios republicanos. La medida también busca resaltar el fracaso del proyecto de ley de seguridad fronteriza bipartidista, del que se desprenden medidas contenidas en la orden ejecutiva. El plan en el Congreso había sido negociado por demócratas y republicanos en el Senado y no avanzó por la influencia de Donald Trump en los legisladores republicanos, ya que no favorecería sus posibilidades electorales. Por otra parte, múltiples sondeos muestran que la inmigración y la seguridad fronteriza son temas mayoritariamente prioritarios para el electorado de 2024. Biden, de algún modo, se vio forzado a emitir la orden, que incluye medidas que tradicionalmente han sido propuestas por los republicanos, incluso cuando sectores demócratas las rechazan. La frontera ha sido hasta ahora un tema prioritario para los votantes durante toda la campaña presidencial.

VLADÍMIR PUTIN; CONSIDERA UN DISPARATE UN POSIBLE ATAQUE DE RUSIA CONTRA PAÍSES DE LA OTAN

El presidente ruso, Vladímir Putin, en el marco del Foro Económico de San Petersburgo, califico como un disparate un posible ataque ruso contra países de la OTAN, debido a la gran diferencia de sus potenciales militares. Es un disparate ¿Han visto el potencial de Rusia y de la OTAN?. Al dirigirse a los representantes de 16 medios internacionales, el jefe del Kremlin pidió no crear una imagen de que Rusia es el enemigo.

