Convencido de que aún tiene cosas importantes por entregarle a la lucha libre profesional y seguro del nombre que se ha hecho como ídolo a base de taquillas mas no de tantos triunfos mediáticos, Místico celebrará con una triple función junto al Consejo Mundial de Lucha Libre sus dos décadas de trayectoria.

Con fechas confirmadas para los días 17, 18 y 21 de junio, las presentaciones del Príncipe de Plata y Oro serán en la Arena de Puebla, la Arena Coliseo de Guadalajara y la Arena México, como parte del calendario de FantasticaManía del CMLL, en las que aún no tiene rivales o peleas confirmadas.

Aunque el mismo luchador aseguró no tener cómo agradecerle a la empresa mexicana la idea de reconocerle su carrera con tres funciones en las plazas estelares de la marca, señaló ante medios de comunicación estar listo para cualquier reto que se presente y abrió nuevamente la puerta para que después de celebrar su aniversario, se le dé la función estelar en el próximo aniversario del Consejo.

“Se han dicho muchos años que a mí me han regalado las cosas o que son pocas mis victorias importantes, pero yo me considero un ídolo hecho por taquillas. Desde la más pequeña hasta las más grandes de México y el mundo. Quizás me falten cosas por ganar y hacer pero en estos 20 años me he mantenido como una gran estrella”, destacó el enmascarado.

El luchador aseguró que le hubiese gustado celebrar este vigésimo aniversario con una reedición de ese combate realizado el pasado 18 de junio de 2004 cuando él junto a Felino y Volador Jr enfrentaron a Mephisto, Averno y Olímpico, no le cierra las puertas que este u otro combate ante sus máximos rivales se pueda hacer en un futuro cercano.

“Cuando debutó el personaje hace 20 años en la Arena México, mucha gente no creía en él, le daban a lo mucho un año y con trabajo, esfuerzo y dedicación he logrado muchas cosas. La gente me ha querido mucho pero sobre todo, he generado una marca diferente y es algo que me halaga, por el hecho de que hoy muchos jóvenes quieran ser como Místico”, aseguró.

Sin desentenderse de las críticas, el enmascarado destacó que nunca le han afectado los mitos creados a su alrededor y que hay más de un Místico, el oriundo de Tepito afirmó ser único dentro del ring. “Son 20 años con este personaje, pero yo comencé años antes con otros nombres y mi cuerpo ya no es el mismo pero si sigo compitiendo al nivel que lo hago es por el amor que le tengo a este deporte”.

Además de la triple función anunciada, Místico invita al público a que este 20 de junio lo acompañen a una peregrinación a la Basílica de Guadalupe para agradecer por su carrera en el cuadrilátero un día antes del evento estelar.