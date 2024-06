Taylor Swift salió en defensa de su colega, la cantante Lady Gaga después de que durante el fin de semana comenzaron a difundirse falsos rumores de que estaba embarazada.

El rumor nació luego de que Gaga y su pareja fueron fotografiados por un paparazzi en la boda de su hermana en un pequeño pueblo de Maine, donde la gente empezó a especular que estaba embarazada debido a “un bulto” en su vientre.

El lunes, la intérprete de Bad Romance recurrió a su cuenta de TikTok para acabar con los rumores. Publicó un video de diez segundos con el audio viral en inglés I am the aesthetic

(traducido como Yo soy la estética) que dice: “No tengo que encontrar una estética; Yo soy la estética. Quiero decir, estoy seguro de que hay alguien aquí ahora mismo que está entrando en Pinterest intentando escribir todos estos adjetivos para describirme”, dijo.

En el clip, Gaga referenció a Taylor Swift con una parte de su tema Bad Down de su nuevo álbum The Tortured Poets Department, que dice not pregnant – just down bad cryin’ at

the gym (no estoy embarazada, solo estoy mal llorando en el gimnasio).

Según la cuenta de Instagram @commentsbycelebs, Swift abordó los rumores y señaló: “¿Podemos todos estar de acuerdo en que es invasivo e irresponsable comentar sobre el cuerpo de una mujer? Gaga no le debe una explicación a nadie y tampoco a ninguna mujer”.

La protagonista de A Star Is Born también aprovechó el aumento de publicidad para alentar a las personas a registrarse para votar en headcount.org o usar el mismo sitio web para verificar “fácilmente” si están registrados para votar.

Pero, el llamado a la acción de Gaga fue totalmente eclipsado por su uso de las letras de Swift, ya que los fanáticos en los más de 8 mil comentarios, en su mayoría sólo se enfocaron en la posibilidad de una colaboración entre Gaga y Swift.

Gaga trabaja en su séptimo álbum de estudio, y próxima a la promoción de la cinta Joker: Folie à Deux, que llegará a la pantalla grande en octubre, mientras que Taylor sigue de gira con su Eras Tour. /24 HORAS