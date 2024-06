La Premier League de Inglaterra tomó la decisión de mantener el VAR, pero admitieron que deben existir mejoras en la tecnología.

Luego de que se realizó la Asamblea General Anual del futbol de Inglaterra, casi todos los clubes de la Premier League llegaron a la conclusión de mantener la tecnología llamada Video Assistant Referee (VAR).

19 de los 20 equipos que conforman la primera división del futbol de Inglaterra votaron a favor de seguir con la tecnología, solo el Wolves votó en contra y es la escuadra que planteó la posibilidad de eliminar el VAR.

Sin embargo, en un comunicado de la Premier League señaló que se deben hacer mejoras para el beneficio del futbol, los clubes y los aficionados, es por ello que resaltan seis áreas en las que trabajarán para llegar a los objetivos.

“Si bien el VAR produce una toma de decisiones más precisa, se acordó que se deben realizar mejoras en beneficio del juego y de los aficionados”, se lee en parte del comunicado.

Aquí los puntos a tratar en la mejora del VAR en Inglaterra:

Por último, se informó que en el pasado mes de abril se acordó que en otoño de este 2024 se introducirá la tecnología del offside semiautomatizada.

“La tecnología proporcionará una colocación más rápida y consistente de la línea de fuera de juego virtual, basada en el seguimiento óptico del jugador, y producirá gráficos de transmisión de alta calidad para garantizar una experiencia mejorada en el estadio y en la transmisión para los aficionados”, argumentó la Premier League.

Clubs today voted in favour of continuing to operate VAR in the Premier League. While VAR produces more accurate decision making, it was agreed that improvements should be made for the benefit of the game and supporters.

There are six areas of focus: https://t.co/Kmb27g2bNH pic.twitter.com/CzSvnvcizW

— Premier League (@premierleague) June 6, 2024