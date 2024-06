Claudia Sheinbaum Pardo, la virtual ganadora de la Presidencia de México, informó que se reunió con su equipo para dar seguimiento a los cómputos distritales de la elección del domingo pasado. El senador Ricardo Monreal informo que junto con Sheinbaum realizamos un análisis detallado de la elección del domingo pasado. El balance es positivo: el comportamiento de la población fue ejemplar; la convicción, única, y los resultados, una carta compromiso para el movimiento. Estuvieron integrantes de su equipo de campaña, Marcelo Ebrard, César Yáñez, Manuel Velasco, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña. Asimismo, como parte del equipo, estuvieron Néstor Núñez, Leonel Godoy, César Raúl Ojeda, Citlalli Hernández, Armando Quintero, entre otros. Marcelo Ebrard informó a su vez estuvimos en reunión de equipo para felicitar a la doctora Sheinbaum por su contundente triunfo el pasado domingo 2 de junio. México inicia nueva etapa histórica. Sheinbaum también felicitó a los candidatos de la coalición Sigamos Haciendo Historia que ganaron gubernaturas y la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Felicito a mis compañeros que obtuvieron la mayoría de los votos en sus estados y Ciudad de México. Juntas y juntos seguiremos haciendo historia: Clara Brugada, Ciudad de México; Joaquín Díaz Mena, Yucatán; Rocío Nahle, Veracruz; Javier May, Tabasco; Eduardo Ramírez, Chiapas; Alejandro Armenta, Puebla y Margarita González Saravia, Morelos. Claudia Sheinbaum informó que el ex presidente Enrique Peña Nieto le llamó para felicitarla por su triunfo en las elecciones del domingo. Recibí la llamada de felicitación, por nuestro triunfo, del ex presidente Enrique Peña Nieto, lo cual agradezco mucho.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR; DESTACA ACUERDOS CON GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS; NUEVOS PUENTES FRONTERIZOS CONTRIBUIRÁN AL DESARROLLO DEL NORTE

El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó los acuerdos alcanzados en la llamada telefónica que sostuvo con el presidente Joseph Biden. El mandatario celebro que Joe Biden le informó sobre la autorización que dio para crear tres nuevos puentes fronterizos en Texas, lo que, aseguró, ayudará mucho al desarrollo económico y comercial de toda la región. La emisión de permisos presidenciales contempla la ampliación del Puente Internacional Nuevo Laredo III – Laredo IV ‘Comercio Mundial’, entre Tamaulipas y Texas por donde pasa el 40 por ciento del comercio binacional; el nuevo cruce multimodal Puerto Verde, entre Piedras Negras, Coahuila y Eagle Pass, en Texas, y el nuevo cruce Flor de Mayo, entre Matamoros, Tamaulipas y Brownsville, Texas, puntualizó el jefe del Ejecutivo. Reiteró que antes de concluir su administración inaugurará la oficina nacional de aduanas en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Los ingenieros militares de la Secretaría de la Defensa Nacional están por finalizar la garita Mesa de Otay II ubicada en Tijuana, Baja California, donde los cruces fronterizos se facilitarán a partir de septiembre. El presidente López Obrador reafirmó la buena y respetuosa relación entre México y Estados Unidos. Confirmó que mañana viernes 7 de junio se llevará a cabo una reunión en Washington D.C. a fin de revisar proyectos entre empresarios mexicanos y estadounidenses. Encabezarán la delegación del Gobierno de México la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena Ibarra, y el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, quienes también tratarán los esfuerzos de apoyo y colaboración con Guatemala. Durante la llamada con el presidente Joe Biden, detalló, abordaron la atención a las causas de la migración en los países de América Latina y el Caribe. Asimismo resaltó la felicitación del presidente Biden por el proceso electoral del domingo 2 de junio, que dio como resultado el triunfo de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, al tiempo que reafirmó la sólida y constructiva asociación de cooperación económica, la gestión del fenómeno migratorio en la frontera y la promoción de la seguridad y prosperidad. En la llamada, los presidentes se comprometieron a mantener una fuerte cooperación hasta el término del mandato del presidente López Obrador y a garantizar una relación bilateral estable durante la transición a la administración de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum. Sobre la emisión de una orden ejecutiva en Estados Unidos para restringir el acceso irregular de migrantes, el presidente López Obrador aclaró que aún falta el procedimiento legal en el gobierno de ese país para ejecutar esa medida. Dijo que la colaboración de México a fin de aminorar el flujo migratorio es continua. Llamó a políticos y funcionarios del gobierno de Estados Unidos a abrir el diálogo con Cuba a fin de levantar el bloqueo comercial que obstaculiza el desarrollo en ese país. Eso afecta, desde luego, la economía, el bienestar, en Cuba, y eso lleva a que se incremente la migración, entonces, en tanto no haya ese arreglo, nosotros ayudamos. Incluso hay una actitud muy conciliadora del gobierno de Cuba, sin embargo, respetuosamente lo digo, los políticos de Estados Unidos están anclados en el pasado, pero desde hace mucho tiempo están aplicando una política que no corresponde a la nueva realidad.

ANA LILIA RIVERA; ASISTE A PRIMER CUMBRE MUNDIAL DE PARLAMENTARIOS POR UN DERECHO A LA ALIMENTACIÓN SANA, EN MADRID, ESPAÑA

La presidenta del Senado de la República, Ana Lilia Rivera Rivera, viajo a Madrid, España, en el marco de la Primer Cumbre Mundial de Parlamentarios por un Derecho a la Alimentación Sana, Nutritiva para Todas y Todos, y en la Lucha contra el Hambre, celebrada en el 2018. Nos hemos vuelto a convocar para reunirnos en una gran convención mundial. Los pueblos iberoamericanos y caribeños, sobre todo parlamentarios que hemos trabajado durante todos estos años para lograr que la Agenda 2030 logre culminar con la posibilidad todavía de que todos los seres humanos tengamos alimentos. Ante el cambio climático, que hoy urge analizar el tema del agua, alimentos y la lucha contra la inflación, nos convoca a reunirnos a todos los frentes parlamentarios contra el hambre del mundo. Como ustedes saben, yo soy la representante del Frente Parlamentario contra el Hambre en México, representante en la ONU y en la FAO; una de las legisladoras que más ha contribuido con la Agenda 2030 en este tema. No sólo impulsamos nuestra seguridad alimentaria a través de la prohibición del maíz transgénico para la alimentación, sino que logramos evitar el control de nuestra semilla madre por algunos intereses económicos nacionales y extranjeros. Asimismo, luchamos por que se pudieran etiquetar los alimentos y saber frontalmente cuáles contaminan nuestro cuerpo en una alimentación no sana. Avanzamos en la lucha para tener entornos escolares con una legislación que hoy obliga a que tengamos alimentos sanos en las escuelas. Finalmente, logramos apenas hace unos días que se aprobara la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible, primera ley de política pública que tendrá que reproducirse en todos los estados de la República Mexicana, para lograr tener alimentos sanos, de calidad y en todas las mesas de los ricos y de los pobres. Así es que trataré de poner muy en alto, como siempre, el nombre de México y de Tlaxcala en este parlamento del más alto nivel en el mundo.

XÓCHITL GÁLVEZ; REGRESA AL SENADO CON 4 OBJETIVOS

La ex candidata presidencial Xóchitl Gálvez anunció su decisión de regresar al Senado de la República para concluir el periodo para el que fue elegida. Explicó que su retorno a la Cámara Alta obedece a cuatro motivos principales, los cuales considera cruciales para la estabilidad y el progreso de México. El primer motivo es la necesidad de investigar a fondo el asesinato de aspirantes durante el reciente periodo electoral. Nunca más quien aspira a representar y defender a su pueblo debe ser callado con las balas. En segundo lugar, planteó una reforma legal para que un presidente de la República pueda enfrentar la justicia por su intervención en procesos electorales. La panista argumentó que ser presidente de todos los mexicanos y trabajar únicamente para que su partido gane elecciones constituye una traición a la patria que debe tener consecuencias. El tercer motivo se centra en castigar a los legisladores que, por acción u omisión, han debilitado las instituciones del Estado mexicano. Gálvez mencionó específicamente a aquellos que no cumplieron con su deber de nombrar magistrados del tribunal electoral y comisionados. La senadora enfatizó la importancia de proteger a las víctimas del mal gobierno y ayudar a resolver sus problemas. Entre las causas que destaca se encuentran la asignación de recursos para medicinas, especialmente para pacientes con cáncer, la búsqueda y reconocimiento de desaparecidos, la erradicación de la violencia contra las mujeres, y el apoyo a campesinos afectados por el cambio climático. Gálvez y su equipo jurídico han iniciado una serie de impugnaciones por presuntas irregularidades en los comicios, incluyendo la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador y el uso indebido de recursos públicos. También ha señalado el impacto del crimen organizado en el proceso electoral, pidiendo un recuento voto por voto en el 80 por ciento de las casillas. Gálvez definió esta etapa como una resistencia para proteger nuestra democracia, nuestra Constitución y nuestra libertad.

RICARDO MONREAL; LOS RESULTADOS DE ESTE 2 DE JUNIO, UNA CARTA COMPROMISO PARA EL MOVIMIENTO

IGNACIO MIER; AL SENADO Y SU HIJO OCUPARÁ UN ESCAÑO EN LA CAMARA DE DIPUTADOS

El coordinador Ignacio Mier Velazco dejará su curul para ocupar un escaño en el Senado de la República, mientras que su hijo, Ignacio Mier Bañuelos, quien fue presidente municipal de Tecamachalco, ocupará una curul en la Cámara de Diputados. Alejandro Armenta Mier, asumirá la gubernatura de Puebla, Daniela Mier es diputada local del Congreso del estado de Puebla en la presente Legislatura. Gabriel García Hernández, luego de haber ocupado la coordinación general de Programas para el Desarrollo también irá a San Lázaro. La periodista Ana María Lomelí, quien llevó la relación con empresarios en el equipo de Claudia Sheinbaum, virtual ganadora de la elección presidencial, irá a la Cámara de Diputados, lo mismo que Raúl Bolaños Cacho Cué, del PVEM. Con base en datos del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), de los 243 diputados que tendrá Morena a partir del primero de septiembre, se reeligen, hasta por segunda vez, los morenistas Jaime Humberto Pérez Bernabé, Carol Antonio Altamirano y César Agustín Hernández. Otro que se reelige es el ex gobernador de Michoacán, Leonel Godoy, quien es el vicecoordinador de Morena en la presente legislatura y también Mauricio Cantú. Además, el líder de los transportistas, Francisco Javier Borrego, de Coahuila, en tanto que del Partido del Trabajo se reeligen Margarita García García, Lilia Aguilar Gil y Ana Karina Rojo. De los 42 diputados que llegarán por mayoría relativa del Partido Acción Nacional (PAN), también repiten Margarita Zavala, Annia Sarahí Gómez Cárdenas y Héctor Saúl Téllez Hernández, entre otros. Federico Döring pasará del Congreso de la Ciudad de México a la Cámara de Diputados.

CONSEJERA CARLA HUMPHREY; RECUENTO DE ACTAS, SE REALIZA CONFORME A LO QUE MARCA LA LEY.

La consejera Carla Humphrey señaló que inició la sesión en los 32 consejos locales (estatales) y en los 300 distritales del INE, mientras que en el consejo general fue presentado el informe respectivo, luz verde para la realización de los cómputos que es la etapa para que el INE determine los resultados definitivos tanto de la elección presidencial como de diputados y senadores, pues antes lo que se conoció fueron las tendencias, a partir del conteo rápido, y datos preliminares, de carácter informativo. Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) subrayaron que el nivel de recuento de actas de la elección presidencial del domingo pasado, el 67 por ciento del total instalado, proceso que se realiza desde ayer miércoles y concluirá hasta el sábado, no fue a pedido de algún contendiente, sino resultado del análisis que marca la ley para esta etapa. El INE instaló 99.98 por ciento del total de casillas autorizadas, y se inicio la etapa de cómputos, trabajos técnicos que el órgano realiza en tiempo y forma. Y como ya dijeron aquí, el INE está abierto a la transparencia, que se recuenten, a que se abra, estamos seguras y seguros del trabajo que hicimos, pero mucho más del trabajo de las ciudadanas y ciudadanos en cada una de las casillas, contando cada uno de los votos, haciendo las actas de escrutinio y cómputo. Puede haber errores, seguramente, pero eso no implica que los datos se vayan a modificar mucho de lo que ya están. Esta es la llamada calidad Ine de la que hablamos desde la aprobación del proceso. La consejera Dania Ravel destacó que el nivel de recuento está en el rango de lo esperado y este mecanismo no obedece a algo extraordinario y no es que el INE ceda y acceda a hacer recuentos, sino que es la legislación la que marca las causales de cuándo se tienen que hacer estos recuentos. Aclaró que aunque el rango de recuento se propone en 67 por ciento de la presidencial, son los consejos distritales los que tienen la última palabra, por lo que el nivel de apertura de paquetes podría ser incluso menor. Claudia Zavala mencionó que todas las etapas del proceso electoral están documentadas, con elementos verificables. Están colmados los principios rectores de esta autoridad: absoluta transparencia, certeza, objetividad, imparcialidad. Todos y cada uno de los actos están a la luz de la ciudadanía. El consejero Uuc-kib Espadas sostuvo que hay una campaña de desprestigio malintencionada para seguir golpeando a este Instituto, a partir de especulaciones y fantasías, mientras que otros creen auténticamente que hubo fraude.

SEBASTIÁN RAMÍREZ; TRAS RECUENTO DE VOTOS EN EL DISTRITO 9 DE CUAUHTÉMOC IMPUGNAREMOS: PAN OBTUVO 69 MIL 287 VOTOS Y MORENA 78 MIL 195

El presidente de Morena en la Ciudad de México, Sebastián Ramírez Mendoza, informó que tras el recuento de votos en el distrito 9 de Cuauhtémoc sorprendió mucho la reducción de la diferencia en la elección para la alcaldía entre la candidata de Va X la CDMX, Alessandra Rojo de la Vega y Caty Monreal de Seguiremos Haciendo Historia en la Ciudad de México, de 9 mil a dos mil votos. Consideró que de mantenerse esa tendencia en el conteo de los votos en el distrito 12, al final del día la tendencia favorable a la oposición podría revertirse. Precisó que en los resultados que le compartieron, una vez que concluyó el conteo de la alcaldía en el distrito electoral 9 que es un distrito favorable a la coalición con PT y PVEM, la candidata panista obtuvo 69 mil 287 votos y la morenista 78 mil 195. Recordó que al concluir la jornada electoral Morena señaló que tenía triunfos contundentes en 11 alcaldías mientras que en dos, Benito Juárez y Miguel Hidalgo, reconocieron que la voluntad popular no les favoreció y en tres, Coyoacán, Cuajimalpa y Cuauhtémoc se estaba evaluando y recabando información, actas e incidencias. El encargo en el caso de éstas tres alcaldías, dijo, es defender los votos de la Cuarta Transformación. Se mostraron votos donde es clara la intención del elector y no se hacen valer. Estamos identificando paquetes o actas donde nos cepillan cien votos, no es a Morena, es al elector, porque expresó su voluntad y tiene derecho a que se haga valer. Ese es el encargo especial que tenemos de la doctora Claudia Sheinbaum y de Clara Brugada, que se haga valer la voluntad de la gente. En el caso de Cuauhtémoc, estamos esperando los cómputos, ver que resulta, estamos reuniendo evidencia, ya presentamos alguna y en función de eso tomaremos una decisión de si impugnamos y que ruta jurídica tomar. Adelantó que otra alcaldía que se podría judicializar es Cuajimalpa, luego de que se detectaron algunos elementos en los que no estamos de acuerdo y también en Coyoacán estamos identificando que ruta jurídica tomar.

MARIO DELGADO; RECUENTO VOTO POR VOTO, EN JALISCO POR LA GUBERNATURA DEL ESTADO

El dirigente nacional de Morena Mario Delgado, estuvo en Jalisco para anunciar que se tiene un ejército de abogados para exigir que se haga un recuento voto por voto, casilla por casilla en busca de defender el que dicen, fue un triunfo para Claudia Delgadillo, quien abandero la coalición Juntos Haremos Historia en Jalisco, haciendo que se respete la voz del pueblo. Aseguró que hay diversas inconsistencias que se convierten en causales para poder exigir la reapertura de las urnas de los 20 distritos, como el hecho de que muchas de las actas son ilegibles, además de que no se ha terminado de computar alrededor del 40 por ciento. Aquí en Jalisco tenemos un triunfo contundente de nuestro movimiento. Hemos ganado 15 distritos federales de 20, hemos ganado 13 distritos locales de 20 también, y llevamos más de 50 municipios ganados. Además, por una ventaja muy grande ganamos el senado de la República, y por supuesto la presidencia de la República. Jalisco ha dado una muy buena cantidad de votos para que Claudia Sheinbaum sea presidenta. Cuando se gana todo es evidente que la gubernatura también la ganamos. Sin embargo, dijo que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) está teniendo una actuación dudosa, facciosa y poco transparente, puesto que las actas que se distribuyeron el día de la elección, son ilegibles, y no hay manera de conocer la información expresada en ellas. Por ello, señaló que se solicitaron nuevamente las copias de todas y cada actas, legibles, al IEPC, para poder volver a analizar los datos y garantizar que los datos sean legibles y correspondan a los datos mostrados en el PREP. Perdónenme, pero nadie les puede creer que ganaron una gubernatura y no vamos a permitir que se la roben. Asimismo puntualizó que hay un retraso en el Programa Electoral de Resultados Preliminares (PREP), que según su estadística, va alrededor del 67 por ciento, aunque la plataforma del Programa reporta el 86.3 por ciento. Por este motivo, dijo, no se puede determinar un ganador hasta que se reporte el 100 por ciento. El conteo rápido del INE, que también dio a Pablo Lemus como ganador del Gobierno de Jalisco, aseveró, también se quedó muy corto, por lo que tampoco se trata de una información correcta. Por todo ello, es que se harán todas las acciones legales disponibles para poder garantizar el triunfo de Claudia Delgadillo, comenzando con la solicitud a la autoridad electoral de hacer un recuento voto por voto y casilla por casilla, siempre y cuando el IEPC no entregue las actas legibles ya mencionadas, para tener certeza de los resultados.

SALVADOR COSÍO; “CONFÍO EN MÉXICO”: JALISCO PREFIRIÓ A LEMUS POR SU MEJOR PERFIL

El presidente de la organización civil “Confío en México”, Salvador Cosío Gaona, explicó que el voto útil funcionó en Jalisco y es la razón del triunfo de Pablo Lemus en la gubernatura del estado y de que se rechazó a Morena en los municipios como Zapopan, Guadalajara, Tlajomulco, Tlaquepaque, Chapala, Tepatitlán, Lagos de Moreno y Vallarta entre muchos otros. La organización civil «Confío en México» contó con el respaldo de otras alrededor de 40 organizaciones de la sociedad, que apoyaron la campaña de Voto Útil en Jalisco y otras entidades de la República. Funcionó el voto útil en Jalisco. Lo tenemos que aseverar así, establecer así y sentenciar así. En Jalisco, la sociedad decidió, no en base a colores partidarios, no en relación a los símbolos partidistas que postulaban candidatos, sino que en forma inteligente, razonada, firme y definida, votó por los perfiles. En un salón de la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara y Zapopan (CANACO), Cosío Gaona informo sobre una entrevista que dio Pablo Lemus, en donde el candidato triunfante a la gubernatura reconoce que en Jalisco funcionó el voto diferenciado, exaltando que en Jalisco hubo madurez del electorado al elegir por las mejores opciones y no por los partidos. Cosío Gaona, respondió a quienes, como el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado y miembros de su partido como la propia candidata Claudia Delgadillo se preguntan por qué si la coalición Juntos Haremos Historia ganó la presidencia, el senado, algunas diputaciones y municipios, no obtuvo la gubernatura, y enfático sostuvo: La gente votó razonada, inteligentemente, y por ello las diferencias en las votaciones. Los números son muy claros. En tanto, Xóchitl Gálvez obtiene el 36%, según el PREP. La candidata de su misma formación en Jalisco saca el 17%. Es decir, hay una diferencia de casi 20 puntos. Y por otro lado, mientras el señor Máynez, saca el 17%, Pablo Lemus, postulado por el mismo partido político, obtiene casi 25 puntos más que él. Así de simple. La gente decidió que no gobierne Morena en Jalisco, ni Guadalajara, ni Zapopan, ni Tlaquepaque, ni Tlajomulco, ni El Salto, ni Puerto Vallarta. Salvador Cosío, dijo, Confío en México apoyará la impugnación, el conteo voto por voto, pero exigirá que se haga responsablemente, pensando en México, sin quebrarse, sin rendirse, sin venderse, sin complicidades, con la ley en la mano para exigir el derecho que corresponda.

LUIS MENDOZA; ARRASAMOS EN LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ; CONTINUAREMOS CONSOLIDÁNDONOS COMO LA MEJOR ALCALDÍA PARA VIVIR Y LA MÁS SEGURA DE TODA LA CDMX

Luis Mendoza candidato de la Coalición “Va X la CDMX”, integrada por los partidos PAN, PRI y PRD, quien será el próximo alcalde de Benito Juárez en el periodo 2024-2027. Indico que este 2 de junio los vecinos de la alcaldía Benito Juárez participaron masivamente y votaron a su favor. Agradeció a los vecinos quienes le refrendaron su apoyo por cuarta elección consecutiva y se comprometió a cumplir sus propuestas de campaña, con el apoyo vecinal y en plena coordinación. En Benito Juárez vamos gobernar para todos y todas, tengo una formación humanista y pondré en cada una de mis decisiones el bien común. Es un día de celebración en nuestra alcaldía, porque a través del voto demostramos que avalamos el buen gobierno y rechazamos cualquier atentado contra nuestra seguridad, nuestras familias y nuestro derecho a vivir bien y en paz. Por responsabilidad y respeto a todas y todos los que participaron en esta jornada histórica, esperaré los resultados definitivos, con la intención de no generar especulaciones innecesarias en cuanto al resultado numérico aún cuando tengo elementos de convicción de que ganamos de forma contundente y amplia en Benito Juárez.

JOE BIDEN Y DONALD TRUMP; ELECCIONES PRIMARIAS, TRUMP OBTUVO EL TRIUNFO EN TRES ESTADOS, MIENTRAS QUE BIDEN SE LLEVÓ EL TRIUNFO EN CINCO

El presidente Joe Biden y el ex presidente Donald Trump ganaron el martes elecciones primarias demócratas y republicanas en un puñado de estados, que son algunas de las últimas contiendas del calendario de primarias de 2024 en Estados Unidos. Trump, quien aparece en las papeletas por primera vez desde que fue declarado culpable de delitos graves, ganó las primarias en Nuevo México, donde los votantes podían optar por sus rivales que ya han abandonado la contienda, así como en Montana y Nueva Jersey, donde no tuvo oposición. Biden ganó las primarias demócratas en Nuevo México, Dakota del Sur, Nueva Jersey, Montana y Washington, D.C. Los republicanos de Washington D.C. celebraron primarias en marzo. Dakota del Sur canceló sus primarias presidenciales del Partido Republicano porque Trump no tenía rival. Se preveía que Trump y Biden se impusieran con facilidad en todas las contiendas del martes, ya que son los últimos candidatos importantes que siguen compitiendo. Sin embargo, muchos estadounidenses han expresado en encuestas que no desean una repetición de las elecciones de 2020, por lo que los resultados del martes fueron observados por posibles preocupaciones de los votantes sobre sus opciones a medida que se acercan las elecciones de noviembre. El dominio de Trump en las primarias republicanas también se ha visto ensombrecido por el continuo apoyo de una minoría de votantes del Partido Republicano a la ex embajadora ante las Naciones Unidas Nikki Haley, quien abandonó la contienda en marzo. Las votaciones del martes fueron las primeras desde que Haley dijo hace dos semanas que votaría por Trump en noviembre. En Nuevo México, donde todavía aparecía en la papeleta, varios miles de votantes eligieron a Haley, aunque tenía menos del 10% de los sufragios hasta el martes por la noche. Biden ha enfrentado su propio voto de protesta en las últimas contiendas, ya que los votantes demócratas, inconformes con su manejo de la guerra de Israel contra Hamas, tratan de hacer sentir su desaprobación. En varias contiendas demócratas del martes, se organizaron campañas para elegir la opción no comprometido. En la primaria de Nueva Jersey, no comprometido aparecía en la papeleta en muchos condados con la frase Justicia para Palestina, alto el fuego permanente ahora. Más de 35 mil personas habían votado no comprometido en Nueva Jersey hasta el martes por la noche. Después del martes, los demócratas tienen dos asambleas el 8 de junio, para Guam y las Islas Vírgenes de Estados Unidos, para cerrar su calendario de primarias de 2024.

EJÉRCITO ISRAELÍ; ANUNCIA LA MUERTE DE CUATRO REHENES ISRAELÍES EN GAZA

El Ejército israelí anunció la muerte de cuatro rehenes israelíes en la Franja de Gaza, y dijo que sus cuerpos están siendo retenidos por el grupo islamista palestino Hamás. Los fallecidos son Chaim Peri (80 años), Yoram Metzger (80 años), Amiram Cooper (85 años) y Nadav Popplewell (51 años), que fueron secuestrados durante los ataques del grupo islamista contra territorio de Israel del 7 de octubre de 2023.

