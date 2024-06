Trágica noticia azotó al mundo del regional mexicano luego de anunciarse durante la tarde el pasado miércoles 5 de junio el feminicidio de Diana ‘N’, hermana del cantante, Virlán García, conocido por diversos temas del género regional como “En dónde está tu amor”.

Reportes indican que Diana fue hallada sin vida al interior de su casa en San Luis Río Colorado, Sonora con notables huellas de violencia, presentando la mayor parte de heridas en su espalda aparentemente ocasionadas por un objeto punzocortante.

Primeras investigaciones indican que la pareja sentimental de la víctima sería el presunto responsable de su muerte al mostrarse notables intentos para ocultar los hechos al incendiar el domicilio, por lo que el cuerpo de Diana fue encontrado hasta que el cuerpo de bomberos controlaron la situación.

Autoridades detuvieron al sospechoso y dieron inicio con las investigaciones para esclarecer los hechos.

Por otro lado, Virlán García compartió un post en su perfil de Instagram expresando palabras de despedida para su hermana y dejando ver el inmenso dolor que representaba dicha perdida para él, así como invitar a sus seguidores a siempre dejar las diferencias de lado y valorar cada momento con sus seres queridos.

“Tu no te quisiste ir, te arrebataron de nuestros caminos de la manera mas cruel y cobarde, tantas veces me hablaste y por orgullo no te conteste por las diferencias y problemáticas familiares que nos dividían, hoy me arrepiento tanto de no haber estado contigo cuando mas me necesitabas”. Son algunas de las palabras compartidas por el cantante.

