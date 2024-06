La virtual ganadora de la elección presidencial de 2024, Claudia Sheinbaum recibió la felicitación de diversos líderes mundiales pero también figuras del espectáculo han mostrado su entusiasmo tras ser electa presidenta de México y muestra de ello fue el cantante Roger Waters.

El exintegrante de Pink Floyd usó sus redes sociales para mandar su felicitación muy peculiar pues recordó una de las protestas en las que estuvo Sheinbaum durante su época universitaria.

Y es que subió una fotografía de un periódico en el que se observa a la exjefa de gobierno protestando en la Universidad de Stanford en los Estados Unidos.

“La nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, protestando por el comercio justo y la democracia en el campus, en 1991. Bravo, señora presidenta”, se lee en el post.

De igual manera, Waters destacó que en esa misma universidad hay protestas a favor de la Franja de Gaza.

“Hoy los estudiantes en el campus están protestando contra el genocidio en #Gaza . POR FAVOR DÍGANOS QUE ESTÁ CON ELLOS”, finalizó su publicación.

The New President of Mexico @Claudiashein

Protesting for Fair Trade and Democracy on campus in 1991.

Bravo Madame President.

Today the students on campus are protesting Genocide in #Gaza.

PLEASE TELL US YOU’RE WITH THEM.

✊🏼🇵🇸🕊️ pic.twitter.com/exNSWV9mx9

— Roger Waters ✊ (@rogerwaters) June 5, 2024