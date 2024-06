Los Tuzos del Pachuca subieron al primer puesto del ranking de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf), con lo que se convierten en el mejor equipo de la zona.

Lo anterior se dio a conocer tras la última actualización del ranking de Concacaf de este miércoles 5 de junio.

Los hidalguenses llegaron a la cima del ranking tras su gran paso por la Concacaf Champions Cup, en donde obtuvieron el título de campeón -partido que se jugó el fin de semana pasado-.

Con el campeonato y luego de la actualización de datos, Pachuca logró obtener mil 255 puntos, con los que superó al conjunto de América, que a pesar de ganar el Bicampeonato de la Liga MX, cuenta con mil 247 puntos.

El tercer lugar del ranking es para el Columbus Crew (1,246) de la MLS, quien cayó varias posiciones en la tabla tras perder en la Final de la Concachampions ante los Tuzos.

El cuarto y quinto lugar lo ocupan los equipos regios, Monterrey (1,235) y Tigres (1,226), respectivamente.

El Top 10 lo completan el Guadalajara (1,218), el León (1,214), Los Ángeles FC (1,208), Cruz Azul (1,205) y Pumas (1,201).

The latest edition of the Concacaf Club Ranking is out! 📌

➡️ @Tuzos reach the Top 1 after winning Champions Cup pic.twitter.com/LttDuHdHQt

— Concacaf Champions Cup (@TheChampions) June 5, 2024