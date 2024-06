ALERTA RACISTA☝🏼 No es la primera vez que siento que me discriminan por hablar en español en Estados Unidos pero lo de hoy ha sido increible!! Estaba hablando con mi hija por FaceTime en el restaurante y resulta que a la gente del restaurante les molestó a tal grado que me corrieron de restaurante, habiendo a mi lado una mesa con cuatro chicas que estaban hablando más alto que yo !!! Les molesto que estaba hablando en español. No vengan acá! Terrible la atención con los latinos. Los tienen trabajando ahí, pero no nos quieren de clientes. @arnold_hemkes #racismo #racism #saynotoracism #hispanic #hispano #mexican #mexico #latin #latina #music

♬ sonido original – Natalia Jiménez