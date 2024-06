A un par de meses de que se lleve a cabo una nueva edición del Mundial Femenil Sub 20 en Colombia, la Federación Internacional de Futbol Asociado (FIFA) realizó el sorteo para la fase de grupos de esta competición, en donde la Selección Mexicana Femenil de la categoría tendrá participación.

Tras la obtención del subcampeonato de la Sud Ladies Cup hace un par de días, las dirigidas por Ana Galindo se ubicaron en el Grupo A del certamen junto a Australia, Camerún y las locales, la selección femenina de Colombia Sub 20.

Recordemos que para avanzar a la ronda de octavos de final del Mundial Femenil Sub 20, la Selección Mexicana deberá clasificarse dentro de los primeros dos lugares de su grupo o en su defecto, podría avanzar como uno de los cuatro mejores terceros lugares.

Esta Copa del Mundo Femenil Sub 20 se llevará a cabo del 31 de agosto al 22 de septiembre de este año y ciudades representativas de Colombia como Medellín, Bogotá y Cali serán las encargadas de albergar los juegos desde la fase de grupos hasta la gran final.

México junto a Canadá, Estados Unidos y Costa Rica acudirán a este mundial en representación de la Concacaf y se enfrentarán a España, actual campeón del torneo, así como de otras grandes potencias como Brasil, Francia, Alemania, Japón o Nueva Zelanda.

De acuerdo con el calendario de la FIFA para este Mundial Femenil Sub 20, México tendría su debut el próximo 31 de agosto a las 15:00 horas, tiempo de Bogotá, frente a la escuadra de Camerún en el Estadio El Campin.

The path to #U20WWC glory is set. 🔐

Who are you rooting for? 🏆

— FIFA Women’s World Cup (@FIFAWWC) June 5, 2024