El Gobierno de México condenó la destrucción de la bandera de la diversidad sexual por parte de integrantes del sindicato del Infonavit.

Lo anterior, a través del vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, quien publicó en su cuenta de X (@JesusRCuevas) que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador condena:

“Cualquier acción de discriminación u homofobia. El día de ayer líderes sindicalistas atacaron la bandera LGBTTTIQA+ colocada en las instalaciones del Infonavit. Somos una nación plural y diversa donde el amor no tiene género y el respeto se impone”.

A renglón seguido compartió el comunicado del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en el que condenó los hechos y hace un llamado a reconocer y respetar los símbolos de la lucha de quienes han contribuido a la ampliación de los derechos y promover la inclusión.

Y si bien el Consejo destaca que la libertad de expresión está garantizada por la Constitución, este no está por encima del derecho a la igualdad y la no discriminación, además de que independientemente del tipo de institución, pública o privada:

Desde el @GobiernoMX condenamos cualquier acción de discriminación u homofobia. El día de ayer líderes sindicalistas atacaron la bandera LGBTTTIQA+ colocada en las instalaciones del @Infonavit. Somos una nación plural y diversa donde el amor no tiene género y el respeto se impone pic.twitter.com/ypAjnzMr71 — Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) June 5, 2024

“Exhortamos a respetar la diversidad y la inalienabilidad de los derechos para reforzar el tejido social y la sana convivencia entre todas las personas. Como órgano encargado de la política antidiscriminatoria en México, atendemos la queja que ya fue presentada ante este Consejo por un particular”.

Este martes, el dirigente del sindicato del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) Rafael Riva Palacio Pontones instó a algunos de sus agremiados a arrancar y romper la bandera LGBTTTIQA+ que fue colocada con motivo del Mes del Orgullo, lo que provocó condenas en redes sociales, y la denuncia por parte del director del Instituto, Carlos Martínez Velázquez, quien escribió en su cuenta de X (@carlosmartinezv) que se presentaron las denuncias correspondientes por los hechos y que:

“Hoy he sido testigo y víctima de un acto de barbarie, odio, homofobia y discriminación. El líder sindical de nuestra Institución @Infonavit llamó a algunos de sus agremiados a romper con las banderas que ponemos cada junio durante el mes del orgullo. Después de 5 años, es la primera vez que llega a este punto”.

Su mensaje lo acompañó con imágenes y un video en el que se aprecia a Rafael Riva Palacios Pontones, dirigente del sindicato, reprochar ante un grupo de empleados la colocación de la bandera en las afueras del recinto:

Hoy he sido testigo y víctima de un acto de barbarie, odio, homofobia y discriminación.

El líder sindical de nuestra Institution @Infonavit llamó a algunos de sus agremiados a romper con las banderas que ponemos cada junio durante el mes del orgullo. Después de 5 años, es la… pic.twitter.com/ssSuPmAkxs — Carlos Martínez V. 🏳️‍🌈 (@carlosmartinezv) June 4, 2024

“Que no me vengan que es el día de esto, que es el día de lo otro, que es el día del más allá. Esto nos identifica a todas y todos. Disculpen si a alguien estoy molestando con esto, pero no podemos, yo en lo particular y un grupo de compañeras y compañeros no lo podemos permitir, y cuantas veces lo quieran poner tantas veces lo vamos a quitar”.

CSAS