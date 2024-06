Luego de que se difundieran un par de videos del momento en el que presuntamente el líder sindical del Infonavit ordenó a empleados a quitar y destrozar bandera de la comunidad LGBTQI+ que había sido colocada en las instalaciones, diversos colectivos han llamado a realizar varias protestas.

A través de su cuenta de X, Alaín Pinzón, director del programa “VIHveLibre”, compartió una imagen en donde se convoca a personas de la comunidad LGBTQI+ a sumarse al “besotón” frente a las instalaciones de este organismo de vivienda de nuestro país.

“POS ya está: PROTESTA CONTRA LOS SINDICATOS VIEEEEEEEJOSSS. Nos vemos mañana a las 5:30 pm en Barranca del Muerto 280. Metro barranca amix, lleven de todo”, señaló Alaín Pinzón en dicha publicación.

POS ya está: PROTESTA CONTRA LOS SINDICATOS VIEEEEEEEJOSSS. Nos vemos mañana a las 5:30 pm en Barranca del Muerto 280. Metro barranca amix✨🙂‍↕️ lleven de todo🤘🏾🔺 https://t.co/3tdybmregX pic.twitter.com/IEUGLjv366 — Alaín Pinzón (@Alainwho) June 5, 2024

Esta forma de protesta, que busca acabar con los discursos de odio promovidos presuntamente por el líder del sindicato del Infonavit, fue llamada a realizarse este miércoles 5 de junio a partir de las 17:30 horas de la tarde.

La convocatoria ganó rápidamente trascendencia dentro de varias personas, ya sean de la comunidad o no, que se indignaron por estas actitudes, además de la manifestación frente a las instalaciones del Infonavit, usuarios hicieron un llamado a hacerlo frente a las oficinas del Sindicato Nacional de Trabajadores del Infonavit (SNTI).

Recordemos que en los videos se aprecia a Rafael Riva Palacios Pontones -líder sindical del organismo- quien recrimina a un grupo de empleados la colocación de la bandera en las afueras del recinto.

“Que no me vengan que es el día de esto, que es el día de lo otro, que es el día del más allá. Esto nos identifica a todas y todos. Disculpen si a alguien estoy molestando con esto, pero no podemos, yo en lo particular y un grupo de compañeras y compañeros no lo podemos permitir, y cuantas veces lo quieran poner, tantas veces lo vamos a quitar”.

Hoy he sido testigo y víctima de un acto de barbarie, odio, homofobia y discriminación.

El líder sindical de nuestra Institution @Infonavit llamó a algunos de sus agremiados a romper con las banderas que ponemos cada junio durante el mes del orgullo. Después de 5 años, es la… pic.twitter.com/ssSuPmAkxs — Carlos Martínez V. 🏳️‍🌈 (@carlosmartinezv) June 4, 2024

