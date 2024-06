Claudia Sheinbaum Pardo, la virtual ganadora de la Presidencia de México, recordó algunas propuestas que realizó durante su campaña electoral. Las cinco propuestas clave son: Economía, Seguridad, Corrupción, Salud y Gobernanza. Durante su campaña, aseguró que se mantendrá la austeridad republicana, no a los lujos entre los integrantes del Gobierno. Autonomía del Banco de México y el equilibrio razonable entre deuda y Producto Interno Bruto. La doctora aseguró que también se ampliará el acceso a los derechos del pueblo de México; a la educación, a la salud, a la vivienda, a la cultura. Dedicaremos por convicción el presupuesto público para garantizar todos los programas del Bienestar iniciados por el presidente Andrés Manuel López Obrador y también todos los programas a los que nos comprometimos. La virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, agradeció al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, su mensaje de felicitación y el reconocimiento que hace al pueblo de México por el éxito del proceso electoral. Estoy convencida que seguiremos colaborando en beneficio de nuestros pueblos y nuestras naciones, como vecinos, socios y amigos que somos, con el respeto que nos merecen nuestras soberanías. También agradeció la llamada del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, para transmitir felicitaciones por nuestra victoria en nombre de su país. Estuvimos de acuerdo sobre los múltiples intereses comunes entre México y Canadá y las grandes oportunidades para reforzar nuestra relación.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR; ASEGURÓ QUE SHEINBAUM SEGUIRÁ CON INVESTIGACIÓN DEL CASO AYOTZINAPA “NO HABRÁ CARPETAZO”

El presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre la reunión que tuvo con los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, el mandatario calificó de buena la cita desarrollada en Palacio Nacional. La reunión permitió retomar el diálogo, nos volveremos a reunir antes de concluir mi mandato. Sobre el tema, Lopez Obrador señaló que las investigaciones siguen y que no se descansará hasta dar con la verdad, por lo que hasta su último día de mandato será una tarea diaria las investigaciones. Asimismo señalo que Claudia Sheinbaum se hará cargo de seguir con el caso Ayotzinapa, detalló que los padres de los normalistas le solicitaron que él sirva como conducto para acercarse a la virtual presidenta, con el fin de que de seguimiento a este tema. Hice el compromiso, me lo plantearon de que en caso de no avanzar en la búsqueda de los jóvenes y de conocer la verdad, que yo les ayudara a establecer comunicación con la próxima presidenta y les dije que sí. Lopez Obrador dejó en claro que ni él ni su sucesora darán carpetazo al tema, pues afirmó que este caso es prioritario no sólo para su gobierno sino para todo el pueblo de México.

ANA LILIA RIVERA; LAMENTA ORDEN EJECUTIVA QUE LIMITA ENTRADA DE MIGRANTES SOLICITANTES DE ASILO A EU

La presidenta del Senado de la República, Ana Lilia Rivera Rivera, lamentó la decisión del presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden, de emitir una orden ejecutiva que impide a los migrantes solicitar asilo, cuando el número de cruces en la frontera superen los 2 mil 500 diarios durante una semana. La senadora aseveró que esta decisión, además de afectar a miles de personas en situación de vulnerabilidad, contradice los principios de solidaridad y humanidad que deben guiar las políticas migratorias de la región. Subrayó que México es históricamente un país de origen, tránsito y destino de migrantes, por lo que conocemos, de primera mano, los desafíos y sacrificios que enfrentan aquellos que buscan una vida mejor lejos de su tierra natal. Ana Lilia Rivera, enfatizó que la restricción al asilo no sólo pone en riesgo la seguridad de los migrantes, sino que también erosiona los valores de compasión y justicia que todos debemos defender. La legisladora afirmó que es imperativo que, como naciones vecinas, trabajemos juntos para encontrar soluciones integrales y humanitarias a los desafíos migratorios. Por lo que hizo un llamado al Gobierno estadounidense para que reconsidere esta orden y garantice un trato digno a todas las personas, independientemente de su estatus migratorio. Enfatizó que el Senado de la República está dispuesto a cooperar con su contraparte legislativa y construir puentes de entendimiento y solidaridad para enfrentar, bajo un enfoque integral de desarrollo regional conjunto, el fenómeno migratorio. Seguiremos alzando la voz en todos los foros internacionales y mantendremos nuestro compromiso con los derechos humanos y la protección de los migrantes.

XÓCHITL GÁLVEZ; VUELVE AL SENADO LUEGO DE SU DERROTA EN LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES

Xóchitl Gálvez, ex candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, solicitó su reincorporación al Senado de la República luego de su derrota frente a Claudia Sheinbaum. La ex aspirante a la presidencia envió su solicitud a la Mesa Directiva de la Cámara Alta, con lo que busca ejercer como senadora hasta el término de la actual legislatura. La senadora tuvo en periodo de licencia indefinida que comenzó el 20 de noviembre del año pasado. En el cargo quedó su suplente, la legisladora Laura Irais Ballesteros Mancilla. El Sistema de Información Legislativa señala que el periodo de actividad de Gálvez en el Senado terminará el 31 de agosto de 2024. Hasta el momento la ex candidata no ha confirmado su regreso al Senado. La candidata opositora en las recientes elecciones en México reconoció su derrota en la contienda presidencial. Expresó su agradecimiento por el apoyo recibido y reiteró su compromiso con los principios democráticos. Xóchitl Gálvez reconoció triunfo de Claudia Sheinbaum, destacó que fue una candidata elegida por los ciudadanos y que a pesar del desconcierto y muchas dudas generadas por los resultados, confía en el conteo rápido realizado por el Instituto Nacional Electoral (INE). La ex aspirante denunció que se enfrentaron a una competencia desigual contra todo el aparato del Estado que, según sus palabras, favoreció a la candidata oficial. Además, condenó la presencia del crimen organizado, amenazó y asesinó a decenas de aspirantes y candidatos durante el proceso electoral. A pesar de reconocer su derrota, la opositora afirmó que presentarán impugnaciones para evitar que el futuro un proceso electoral se desarrolle en las condiciones que señaló. Esto no termina aquí. Sí presentaremos las impugnaciones que prueban esto que les digo y que todos sabemos. Y lo haremos porque no podemos permitir que tengamos otra elección igual a esta.

RICARDO MONREAL; 4T RECARGADA, CON EL MANDATO CLARO DE SEGUIR ADELANTE CON EL PLAN C

Ricardo Monreal Ávila, indico que cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el llamado plan C y pidió a la ciudadanía que votara en las elecciones del 2 de junio no solo para ganar la Presidencia de la República, sino también la mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso de la Unión y en los congresos de los estados, no fueron pocas voces las que señalaron que eso era imposible. Se pronosticaba que Morena podría refrendar la Presidencia, mas no alcanzar mayoría calificada en el Congreso, o que incluso podría retroceder en el número de congresos locales a su favor, de gubernaturas y de municipios bajo su mando. El argumento más socorrido fue: si el Presidente no obtuvo esa mayoría en la elección intermedia de 2021, cuando estaba en lo más alto de su popularidad, menos la conseguirá ahora, que va de salida. Y, como suele decirse: ¡toma, chango, tu banana!, resulta que, además de la Presidencia, nuestro movimiento obtuvo lo que nunca antes, al ganar la mayoría calificada en ambas cámaras federales, la mayoría de los congresos locales, la mayoría de las gubernaturas y la mayoría de las alcaldías con más de 100 mil habitantes en juego. Fue un resultado avasallante y arrollador que no se veía desde las elecciones presidenciales de 1994, hace tres décadas. Hasta los mercados financieros se sobresaltaron con lo inesperado del resultado y mostraron un nerviosismo volátil transitorio. De las urnas, el pasado domingo emergió una 4T recargada, con el mandato claro de seguir adelante con el plan C, impulsar cuatro reformas constitucionales clave: al Poder Judicial, a los órganos autónomos, a la Guardia Nacional y la energética, del cual no se debe abjurar o dar marcha atrás. El plan C vino a dar un sentido plebiscitario, una razón de ser o un motivo superveniente a la elección más grande de la historia del país, en la que se definieron en una sola jornada titulares para más de 20 mil cargos de elección popular. A la importancia cuantitativa ordinaria de los comicios del domingo, el plan C le dio un sentido cualitativo inédito al proceso electoral. En las elecciones parlamentarias, México es presidencialista, pero suele adoptar prácticas y ejercicios semi parlamentarios, se suele votar en ese sentido plebiscitario. No son solo elecciones para renovar a personas funcionarias en cargos de elección popular, sino también para refrendar o cambiar la dirección de los gobiernos en turno. Se define la orientación del parlamento y el rumbo del gobierno el Brexit, por ejemplo. Y el pasado domingo, en nuestro país, la 4T recibió un aval popular para seguir adelante sin titubeos, pero además obtuvo un “sí” para construir el segundo piso de la transformación, con base en las reformas constitucionales del plan C. Pero estos avales masivos no se dan en el vacío ni a personas sin nombre y sin historia. Claudia Sheinbaum recibió más votos que AMLO hace seis años, y dobla la diferencia entre el primero y el segundo lugar, lo que habla del torque democrático de arranque del próximo gobierno. De esta forma, la primera presidenta de México llega con la más amplia legitimidad de los últimos mandatarios del país, pero también con el umbral de la confianza bajo el brazo, además de los planos ya autorizados en las urnas, para seguir construyendo el segundo piso de la 4T.

SEBASTIÁN RAMÍREZ; DOCUMENTA MORENA CDMX MÚLTIPLES IRREGULARIDADES DURANTE PROCESO ELECTORAL EN CUAUHTÉMOC, COYOACÁN Y CUAJIMALPA

El presidente de Morena Ciudad de México, Sebastián Ramírez Mendoza, informó que en la elección para la persona titular de la Alcaldía Cuauhtémoc se registraron múltiples irregularidades que podrían dar origen a la impugnación del proceso en la demarcación. El dirigente partidista señaló que en las juntas distritales se ha identificado que votos en favor de Morena fueron anulados e indicó que hay evidencia de que durante la jornada electoral hubo compra y coacción del voto en favor de Alessandra Rojo de la Vega. Nos parece importante que esta información se dé a conocer, porque nos preocupa que en el caso de la alcaldía se haya orquestado un operativo para evitar la llegada de nuestra compañera Catalina a la alcaldía. Tenemos más de 15 irregularidades detectadas ahora que hemos hecho el recuento de incidentes, con actas y de todo lo que nuestros compañeros pudieron observar durante la jornada. Ramírez Mendoza mencionó que, además, se tiene registro de que algunas casillas de la alcaldía cambiaron de sede mientras que en otras se sustituyeron de última hora a los funcionarios, esto sin seguir el protocolo establecido en la normatividad electoral. Asimismo, dio a conocer que también en las Alcaldías Coyoacán y Cuauhtémoc hay pruebas de que el proceso no fue limpio, razón por la cual ya se valora cuál será la ruta a seguir para proceder jurídicamente. Nosotros en Miguel Hidalgo y Benito Juárez hemos reconocido que la voluntad popular no nos favorece, entonces no interpondremos mayor recurso, en el caso de Cuauhtémoc, Coyoacán y Cuajimalpa estamos identificando elementos que nos hacen imposible reconocer el triunfo de los candidatos de oposición y que nos hacen alertarnos y pedirle al Instituto Electoral que este proceso que es tan importante, que es el conteo distrital, se haga apegado a derecho y con criterios que ya se han establecido antes como lo es la intención del voto. La secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Citlalli Hernández Mora, señaló que se continuarán documentando las anomalías cometidas por la oposición durante la jornada electoral del 2 de junio para proceder conforme lo establece la ley. Nosotros como lo hemos informado, y como lo ha informado nuestra próxima jefa de Gobierno, Clara Brugada, seguimos al pendiente, documentando, recibiendo información en Coyoacán, en Cuauhtémoc y Cuajimalpa porque son tres alcaldías en las que vemos irregularidades y en las que todavía nosotros no podríamos validar el resultado de la elección. Hernández Mora mencionó que se informará puntualmente a la opinión pública sobre el conteo de votos en las juntas distritales de estas tres alcaldías, así como las incidencias que se detecten y, que por su gravedad, sean causal para invalidar los resultados que se han dado a conocer, en estas demarcaciones. Estamos como bien dice nuestro presidente Sebastián Ramírez en la etapa del cómputo y, además, de las anomalías del día de la elección vemos ahora en el cómputo que, al tratar de defender cada voto de la ciudadanía que está dirigido a nuestro partido, pues la autoridad electoral no actúa. En los tres casos tenemos documentadas irregularidades de distintos tipos y distintas causales que nos hacen pensar que la impugnación es una vía. Finalmente, detalló que en el caso de la Alcaldía Cuauhtémoc al momento se han ubicado 423 expedientes que no cuentan con el acta de cómputo de la elección; hay 54 incidentes asentados; 138 actas ilegibles; 91 actas con sumatorias erróneas, además de 105 casillas con anomalías.

MARIO DELGADO; MORENA FUE EL PARTIDO QUE MÁS VOTOS RECIBIÓ AL OBTENER 25.2 MILLONES DE SUFRAGIOS

El dirigente nacional de Morena Mario Delgado ha señalado que la Coalición “Sigamos Haciendo Historia” integrada por Morena, Partido del Trabajo (PT) y el Verde Ecologista (PVEM), es la gran ganadora de la elección 2024. La alianza se quedó con la Presidencia de la República, la mayoría calificada en el Poder Legislativo, con cinco gubernaturas, la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y además incrementaron el número de votos recibidos respecto a 2021. De los tres partidos que la integran, el Verde Ecologista de México fue el que más creció en votos, mientras que Morena y PT se estancaron, respecto a lo obtenido en 2018. De acuerdo con el PREP, con un avance de 95.23% de actas capturadas, en la elección la candidata postulada por esos tres partidos, Claudia Sheinbaum, recibió 33 millones 226,602 votos. Aún cuando faltan por sumarse los sufragios de alrededor del 4% de las actas, es la votación más alta para un presidente de la República, incluso por encima de lo obtenido en 2018 por Andrés Manuel López Obrador, quien fue electo con 30 millones 113,483 votos, que representó del 53.19%. Cuando se comparan los votos recibidos en las elecciones presidenciales de 2018 y 2024, Morena tiene un crecimiento mínimo de 0.60%, el PT de 5% y el Verde Ecologista de 309%. En gobernadores, la alianza amplia su fuerza. De confirmarse el triunfo de Morena en Yucatán, ese partido y sus aliados tendrán bajo su dominio 24 estados, lo que representa el 75% de las 32 entidades. El Partido Acción Nacional se queda con cuatro entidades, el Revolucionario Institucional y el Movimiento Ciudadano con un dos cada uno.

MINISTROS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN; FELICITA A CLAUDIA SHEINBAUM POR SU VIRTUAL TRIUNFO EN LAS PASADAS ELECCIONES

Los ministros que integran el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, enviaron un mensaje de felicitación y éxito a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, con motivo de los resultados derivados de la jornada electoral del pasado 2 de junio, por el cual ha sido elegida próxima Presidenta de México. Le extendemos una sincera felicitación y le deseamos éxito en la encomienda respaldada por millones de mexicanas y mexicanos en las urnas. En la carta que ya fue entregada en la sede del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, firmada por las cinco ministras y los seis ministros integrantes de La Corte, se destaca que la decisión de las y los mexicanos representa un hito en la historia del país, al elegir a la doctora Sheinbaum Pardo como la primera mujer que encabezará al Poder Ejecutivo Federal. Destacaron que desde el Poder Judicial Federal reiteran su disposición para responder en conjunto a las demandas de justicia de la ciudadanía, y subrayaron la importancia que representa para la democracia constitucional el diálogo abierto y honesto entre Poderes.

CONSEJERA PATRICIA AVENDAÑO; IECM PRESENTA RESULTADOS DE CONTEOS RÁPIDOS PARA JEFATURA DE GOBIERNO Y ALCALDÍAS

La Consejera Presidenta del IECM, Patricia Avendaño Durán, indicó que el Comité Técnico Asesor de los Conteos Rápidos del Instituto Nacional Electoral le hizo llegar el informe de resultados con las estimaciones de las tendencias de la votación para la elección de Jefatura de Gobierno. El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) dio a conocer la estimación de los resultados de los Conteos Rápidos para la elección de la Jefatura de Gobierno, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024. De acuerdo con los Conteos Rápidos, el porcentaje de votos de cada candidatura a la Jefatura de Gobierno de esta ciudad es el siguiente: El candidato Santiago Taboada Cortina de la Coalición integrada por el PAN, PRI y PRD obtuvo un porcentaje de votación con un límite inferior de 37.2% y un límite superior de 40.5%. La candidata Clara Marina Brugada de la Coalición integrada por Morena, PT y Verde, tuvo un porcentaje de votación con un límite inferior de 49% y un límite superior de 52.8%. El candidato Salomón Chertorivski Woldenberg del partido Movimiento Ciudadano registró un porcentaje de votación con un límite inferior de 6.9% y un límite superior de 9%. La Consejera Presidenta indicó que el Conteo Rápido es un procedimiento de estimación estadística de alta precisión y su realización es obligatoria tanto en la elección federal, como en la local, con el fin de proporcionar información oficial preliminar y confiable a la ciudadanía la misma noche de la jornada electoral. Para este ejercicio, se tomó una muestra de casillas de las cuales se extraen los datos de los votos emitidos y depositados en las urnas, de ahí el alto grado de precisión y confiablidad en el ejercicio de estos conteos.

INE; CIERRA PUBLICACIÓN DEL PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES, CUYAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LOS CONTEOS RÁPIDOS

Con un avance general nacional en la captura y publicación de 160, 517 actas de escrutinio y cómputo, equivalentes al 95.23 % de las 170, 648 casillas aprobadas para este Proceso Electoral Federal (PEF) 2023-2024, el Instituto Nacional Electoral (INE) cerró el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), que reflejó fielmente las cifras dadas a conocer por los Conteos Rápidos realizados la noche del 2 de junio. El PREP confirmó el porcentaje de participación ciudadana registrada durante la Jornada Electoral, equiparable al 60.92 %, muy similar a la anunciada en los Conteos Rápidos, que la ubicó entre el 60 y el 61. 5 %. El PREP Federal logró el 95.23 % de la publicación de las actas esperadas en la elección para Presidente de la República; el 94.60 % de las correspondientes para senadurías, y el 94.21 % para diputaciones. El PREP del PEF 2023-2024 operó sin incidentes, desde el cierre de las casillas electorales y hasta el llenado de cada acta de escrutinio y cómputo posterior a la Jornada Electoral. Este programa no sustituye a los cómputos distritales, los cuales iniciarán a partir de las 08:00 horas de hoy miércoles 5 de junio, cuando ya se revisen todas y cada una de las actas de escrutinio y cómputo de las elecciones. En el evento se contó con la participación de miembros del Órgano Interno de Control, de la Oficialía Electoral y con la presencia del Notario Público 30 de la Ciudad de México, Arturo Coello, quien dio fe del cierre de la publicación de estos resultados preliminares.

CONSEJERO MARTÍN FAZ; INE REALIZARA RECUENTO DE VOTOS EN AL MENOS 60% DE LAS CASILLAS POR INCONSISTENCIAS DENUNCIADAS POR PARTIDOS POLITICOS

El consejero Martín Faz, presidente de la Comisión de Organización Electoral, indico que el Instituto Nacional Electoral (INE) realizara un recuento de votos en al menos el 60 por ciento de las 170 mil casillas que se instalaron el domingo 2 de junio para recibir los votos de la elección presidencial por inconsistencias que han denunciado los partidos políticos.

Explicó que se reunirán los 300 Consejos Distritales con partidos políticos para determinar en dónde habrá recuento de votos por las causales que marca la ley y en donde las fuerzas políticas han acusado fraude electoral. En al menos el 60 por ciento de las casillas se van a recontar votos, pero eso lo vamos a saber hasta que nuestros 300 distritos hayan tenido una reunión de trabajo, en la que se les entregan todas las actas a los partidos políticos, que la revisen y ver entonces cuántas casillas contarán a partir de hoy miércoles y ahí se van a disipar todas estas narrativas. El consejero rechazó de manera tajante que haya fraude electoral y dijo que en todo caso tendrán que probarlo quienes lo acusen. De acuerdo con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), existen al menos seis causales por las cuales un Consejo Distrital puedes solicitar el recuento de votos. Todos los votos hayan sido depositados a favor de un mismo partido. El número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre los candidatos ubicados en el primero y el segundo lugar en votación. Cuando los resultados de las actas no coinciden. Se detecten alteraciones evidentes en las actas que generen duda fundada acerca del resultado de la elección en la casilla. No existiere el acta de escrutinio y cómputo en el expediente de la casilla ni obrare en poder del presidente del Consejo. Existan errores o inconsistencias evidentes en los distintos elementos de las actas, salvo que puedan corregirse o aclararse con otros elementos a satisfacción plena de quien lo haya solicitado.

MARKO CORTES; IMPUGNAREMOS, PORQUE SE TRATÓ DE UNA ELECCIÓN DE ESTADO

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, tras agradecer a toda la gente que salió a votar por nuestras candidatas y candidatos y de reconocer muy especialmente a Xóchitl Gálvez por su entrega y valentía, igual que a todas y todos nuestros candidatos por su esfuerzo, expresó que el partido seguirá defendiendo a México desde el Congreso de la Unión y de nuestros buenos gobiernos locales. Expresó una felicitación a quienes ganaron la contienda como Libia García Muñoz Ledo, quien será la primera gobernadora de Guanajuato, así como a quienes habrán de encabezar las 347 alcaldías que, solos o en Coalición, habremos de gobernar al obtener el triunfo. A pesar de todas las dificultades ganamos en 14 ciudades capitales: Aguascalientes, Colima, Chihuahua, Chilpancingo, Cuernavaca, Ciudad Victoria, Hermosillo, Guanajuato Querétaro, Mérida, Monterrey, Morelia, San Luis Potosí y Zacatecas; y ganamos ciudades importantes por el número de sus habitantes, como León. Por voluntad ciudadana, Acción Nacional sigue siendo la segunda fuerza política de México al gobernar a más de 30 millones de personas a través de sus gobiernos locales y por su presencia en el Senado y en la Cámara de Diputados. Seguiremos defendiendo a nuestro país desde las cámaras del Congreso de la Unión y también desde nuestros buenos gobiernos locales. Reconocemos que los resultados del PREP no nos favorecen, pero también señalamos que la elección no fue limpia, ni legítima, que la cancha nunca estuvo pareja. Cortés Mendoza anunció que los equipos jurídicos de Acción Nacional están revisando las actas para cotejarlas en los cómputos distritales que se realizarán hoy próximo miércoles, porque vamos a defender cada voto de las y los mexicanos, aunque según el PREP la diferencia es amplia vamos a impugnar, porque no podemos dejar pasar que esta fue una elección de Estado, en la que el presidente intervino directamente, violentando de forma reiterada la constitución y la ley electoral, que el desvío y despilfarro de recursos fue brutal, porque todo esto generó una enorme inequidad en la contienda. Lamentamos profundamente que nuestra coalición junto con las diversas organizaciones de la sociedad civil no hayamos logrado convencer a la gente de lo mal que van las cosas en el país, que no hayamos logrado convencer a la mayoría del enorme riesgo autoritario que enfrentamos, que no hayamos logrado hacer propuestas lo suficientemente atractivas para movilizar a la sociedad, que no hayamos logrado sumar a la mayoría a nuestro proyecto, nos sorprendió que no se reflejó en las urnas el entusiasmo social que se sentía en las calles. Es muy preocupante, porque según el PREP los votos favorecen a un modelo autoritario que busca anular la democracia y el equilibrio de poderes. Somos demócratas y siempre reconoceremos la voluntad mayoritaria cuando esta sea realmente legítima, por lo que no podemos dejar de denunciar e impugnar cuando se violentó reiteradamente la Constitución y la ley electoral, cuando nunca se garantizó piso parejo Reconocemos, que presionados, comprados, manipulados o convencidos, la mayoría votó por la presidenta electa, pero le recordamos que una mayoría no es unanimidad. La mayoría no anula la pluralidad del país. A la candidata ganadora conforme a los resultados del PREP, en su momento y después de que el Tribunal Electoral analice la legalidad constitucional de la elección, podríamos tomarle la palabra de dialogar de forma abierta y transparente con la oposición y para que demuestre con hechos sus palabras de respetar la democracia constitucional. Porque sin diálogo con los partidos políticos de oposición, con todos los grupos parlamentarios y la sociedad civil todas sus palabras son y serán pura demagogia. Lamentablemente, México vuelve a tener un partido hegemónico, el partido del gobierno, una presidencia sin límites en su poder, sin contrapesos y con una agenda contraria a la división de poderes.

JOE BIDEN; FELICITA A AMLO Y A MÉXICO POR HISTÓRICO PROCESO ELECTORAL LIBRE Y JUSTO

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llamó al presidente Andrés Manuel López Obrador para felicitarlo a él y al pueblo de México por el proceso electoral libre y justo que resultó en la histórica elección de la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Joe Biden agradeció a López Obrador por la asociación sólida y constructiva que han construido para mejorar la cooperación económica bilateral, gestionar la migración en la frontera compartida y promover la seguridad y prosperidad regionales. Joe Biden informó a Lopez Obrador que ha aprobado tres nuevos permisos presidenciales para proyectos de puentes internacionales en Texas que beneficiarán a las comunidades locales y fortalecerán la relación económica entre Estados Unidos y México mediante la construcción de infraestructura que promueva mayores viajes comerciales. Los dos líderes se comprometieron a mantener su fuerte cooperación hasta la finalización del mandato del presidente López Obrador y a garantizar una relación bilateral estable y productiva durante la transición a la administración de Claudia Sheinbaum. El presidente Joe Biden, hablo con el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre su orden ejecutiva anunciada para limitar las solicitudes de asilo en la frontera con México, una de sus medidas migratorias más duras. Lopez Obrador dijo: Hemos venido avanzando bien, hay posturas de los dos gobiernos, primero, que mantengamos una relación de respeto a nuestras soberanías, que busquemos una política de buena vecindad. El mandatario no adelantó su opinión en concreto sobre la orden ejecutiva que se anunció en Estados Unidos mientras él hablaba, pero reiteró que su posición es que se atiendan las causas de la migración, que ya no se esté pensando ni en muros, ni en militarizar la frontera, ni en cerrar la frontera. La orden de Joe Biden permitirá limitar las solicitudes de asilo en la frontera con México, si el número de detenciones de migrantes supera un umbral concreto, además de deportar de forma expedita a quienes crucen de manera irregular, sin darles la oportunidad de presentar un caso ante las autoridades estadounidenses. López Obrador reconoció que existen diferencias políticas sobre migración, pero no detalló cuál será la respuesta de México ante la posible deportación de más migrantes al territorio. Somos países independientes, soberanos, ellos pueden tomar las medidas que consideren, como también nosotros, entonces somos respetuosos de las soberanías de nuestros pueblos y naciones.

