En pleno mes del Orgullo LGBTQI+ la institución bancaria BBVA se encuentra en el ojo del huracán presuntamente por cometer discriminación de género contra una persona.

A través de redes sociales, una joven no binaria denunció que fue víctima de discriminación en una sucursal de BBVA tras negarle abrir una cuenta en su banco simplemente por su identidad de género.

En el video de 4:00 min, la joven no binaria relata cómo acudió a una sucursal de dicha institución bancaria para abrir una cuenta, sin embargo, no tuvo éxito debido a que la gerente no pudo realizar el proceso a causa de su identidad de género.

Ante ello, la joven interpuso una denuncia ante la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), y pese a la resolución en la cual se le facultaba el derecho a que se le abriera una cuenta en el banco, esta no se efectuó.

La gerente le notificó que se debía a que el sistema no está actualizado, por lo que tenía que ir incluso al INE a aclarar su situación, pues refirió que por el hecho de tener un “X” en su credencial -como reconocimiento a las personas no binarias- en lugar de especificar si se es mujer u hombre, sus datos aparecían mal.

Lo que no permitía enlazarlos ni con el INE y el SAT, asimismo no podía tener acceso a sus datos biométricos para realizar la apertura de su cuenta, que refirió la gerente, ella con gusto la habría, pues no era una cuestión de negativa por parte de ella sino los errores que se presentaban en el sistema.

Ante ello, la joven, un poco decepcionada por la situación a la que se tuvo que enfrentar, en el texto que acompaña el video, señaló que a través de la CONAPRED hizo referencia que no tenía por qué vivir estos problemas ya que se había llegado a un acuerdo donde BBVA aseguraba que ser una persona no binaria no era impedimento para aperturar una cuenta.

Asimismo, indicó que en la sucursal a la cual acudió no hay letreros de “No discriminación” y que el personal está nulamente capacitado para la empatía e inclusión que tanto dicen tener.

Reacciones

Como era de esperarse el video ha generado comentarios polarizados, pues por un lado hay quienes expresaron su sorpresa dado que en múltiples ocasiones BBVA se ha presentado como un aliado de la comunidad LGBTQI+, también hay quienes señalaron que la joven busca llamar la atención.

“Le preguntan por su género, no por sus trastornos mentales”

“La vieja confiable: si no calificas para un crédito en algún banco, di que es discriminación de género ”

“Ser “no binario” ya pasó de moda, ahora lo que va es convertirse al Islam y ponerse una sandía en el perfil, la boluda está desactualizada, tiene que cambiarse YA a la nueva estupidez de moda.”

“Esta persona no binaria definitivamente es una patada en los pero… el personal del banco me parece tampoco está capacitado para lidiar con ellos, pero sobre todo resolver estas situaciones. Sería recomendable que les dieran las herramientas a los trabajadores para hacerlo”.

🇲🇽🏳️‍⚧️ Chica de género no binario denuncia discriminación en el BBVA por negarle abrir una cuenta en su banco. pic.twitter.com/XVHhlklZgP — Progresismo Out Of Context (@OOCprogresismo2) June 3, 2024

