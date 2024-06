Claudia Sheinbaum Pardo, de la coalición Sigamos Haciendo Historia, es la próxima presidenta de México, por su triunfo en las urnas del pasado 2 de junio. Claudia Sheinbaum, exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, es la ganadora de la elección presidencial de México según los resultados preliminares y será la sucesora de Andrés Manuel López Obrador. Claudia Sheinbaum, dijo que con EE.UU. habrá una relación de amistad. La virtual ganadora a la presidencia dijo en su discurso de victoria que la política exterior se basará en los principios constitucionales de no intervención, cooperación internacional para el desarrollo y autodeterminación de los pueblos. Con los Estados Unidos habrá relación de amistad, respeto mutuo e igualdad como hasta ahora ha sido, añadiendo que siempre defenderán a los mexicanos que se encuentran del otro lado de la frontera. Se comprometió a llevar a México por el camino de la paz y la seguridad y mencionó, la consolidación de la Guardia Nacional. Claudia Sheinbaum recibió felicitaciones de Xiomara Castro, presidenta de Honduras, Bernardo Arévalo de Guatemala, Gustavo Petro de Colombia, Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, Nicolás Maduro de Venezuela, Luis Arce, de Bolivia, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, el vicecanciller ruso, Serguei Riabkov, el ex presidente de Argentina Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, ex presidenta de Argentina y Luis Almagro, secretario general de la OEA

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR; CELEBRA TRIUNFO DE CLAUDIA SHEINBAUM COMO PRIMERA PRESIDENTA DE MÉXICO

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el triunfo de Claudia Sheinbaum Pardo, candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena-PT-PVEM) y electa el pasado 2 de junio como la primera presidenta de México con la votación más alta en la historia del país al obtener un rango de entre el 58.3 y el 60.7 por ciento de los sufragios. Estoy muy contento porque imagínense lo que significa entregar la presidencia a una mujer luego de 200 años de que sólo gobernaron México hombres. Desde la primera República federal, desde el primer presidente de México, Guadalupe Victoria, que fue presidente de 1824 a 1828, desde entonces hasta el 2024, 200 años. Además, la candidata más votada en la historia de México, la que obtiene más votos de todos los que hemos participado o hemos ocupado el cargo de presidente. Lopez Obrador informó que ya felicitó a Sheinbaum Pardo, de quien resaltó su trayectoria académica, experiencia en el servicio público y convicción de lucha por causas justas. Es una mujer inteligente, muy inteligente, tanto por su sensibilidad como por sus grados académicos; es doctora, tiene nivel de doctorado, es una mujer con convicciones, que se formó en la lucha estudiantil, en la lucha por la democracia en México, es una mujer con mucha experiencia en el arte de gobernar porque ya ha ocupado cargos, fue jefa de gobierno en la Ciudad de México, entre otros cargos, sobre todo, una mujer honesta, que eso es importantísimo. El mandatario adelantó que en breve se reunirán para dialogar sobre la transición y adelantó la posibilidad de hacer juntos recorridos por estados a fin de revisar obras de infraestructura en desarrollo y acciones por atender para continuar la transformación. Previó que el proceso de cambio de administración se llevará a cabo en armonía y en coordinación. El secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, continuará en esa dependencia y ayudará a revisar el Presupuesto de Egresos de la Federación del siguiente año. Nos vamos a ver seguramente en unos días, cualquier día, cuando ella pueda porque ella está recibiendo llamadas, la están felicitando jefes de Estado, presidentes, dirigentes. Yo también creo que hay mucha gente en el mundo contenta, mucha gente muy contenta y sí vamos a encontrarnos aquí y, a lo mejor, también es posible que viajemos juntos para algunas regiones del país, sobre todo para ponernos de acuerdo en la entrega-recepción. Puntualizó que la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, conoce la situación del país porque se dedicó a recoger en el territorio los sentimientos de la gente. Yo me siento muy contento, estamos terminando nuestro mandato. Me voy a retirar con muchísima satisfacción, voy a poder decir cuando le entregue la banda a Claudia, ‘misión cumplida’ y jubilarme y que quede claro, que se oiga bien y que se escuche lejos, terminando mi mandato, me jubilo y no vuelvo a participar en ninguna actividad pública política ni asistiré a ninguna conferencia, no voy a asistir a ningún acto académico, no voy a asistir a ningún acto político.

GUADALUPE TADDEI; ESTIMACIONES DE LOS RESULTADOS DEL CONTEO RÁPIDO DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2023-2024

La Consejera Presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, dio a conocer las estimaciones de los resultados del Conteo Rápido para la elección de la Presidencia de la República, así como de la integración de la Cámara de Diputados y el Senado de la República. El INE cumplió con su mandato de garantizar la transparencia y certeza en los procesos electorales y continuará trabajando con imparcialidad y compromiso para asegurar que cada voto sea contado y respetado. El Conteo Rápido Presidencial, explicó, se realizó en cinco mil 651 casillas que representan un 74.3 % de la muestra total, con un nivel de confianza de al menos 95 %. De acuerdo con los datos entregados por el Comité Técnico Asesor de los Conteos Rápidos (COTECORA), el porcentaje de participación ciudadana en la elección presidencial se estima entre el 60 y el 61.5 % de la Lista Nominal de Electores (LNE). En cuanto a la votación obtenida por las candidatas y el candidato a la Presidencia de la República, los rangos estimados de votación en el orden de registro de los partidos que los postularon son: Claudia Sheinbaum Pardo, de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, conformada por Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), obtuvo una votación que se ubica entre el 58.3 y el 60.7 %. Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz de la coalición “Fuerza y Corazón por México”, conformada por el Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Democrática (PRD), obtuvo una votación que se ubica entre el 26.6 y el 28.6 %. Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, obtuvo una votación que se ubica entre el 9.9 y el 10.8 %. Respecto a la estimación de la Cámara de Senadores, el conteo se realizó en mil 090 casillas, que representan un 67.3 % de la muestra total, con un nivel de confianza de al menos 95 %. De acuerdo con los datos entregados por el COTECORA, el porcentaje de participación ciudadana en esta elección, se estima entre el 58.9 y el 61.7 % de la LNE. En cuanto a los rangos de votación obtenida por cada partido político para el Senado de la República, las estimaciones conforme al orden del registro de cada fuerza política son las siguientes: PAN: entre 15.8 y 17.9 %, lo que representa entre 19 y 22 senadurías. PRI: entre 10.7 y 12.3 %, lo que representa entre 15 y 18 senadurías. PRD: entre 2.0 y 2.7 %, lo que representa entre cero y tres senadurías. PVEM: entre 8.6 y 9.8 %, lo que representa entre 10 y 15 senadurías. PT: entre 5.3 y 6.5 %, lo que representa entre nueve y 13 senadurías. MC: entre 10.9 y 12.0 %, lo que representa entre cuatro y ocho senadurías. Morena: entre 41.9 y 44.0 %, lo que representa entre 57 y 60 senadurías. Para la elección de la Cámara de Diputados, el conteo se realizó en tres mil 107 casillas, que representan un 67.3 % de la muestra total, con un nivel de confianza de al menos 95 %. En cuanto a los rangos de votación obtenida por partido político, las estimaciones conforme al orden del registro de cada fuerza política son las siguientes: PAN: entre 17.3 y 18.7 % de la votación, lo que representa entre 64 y 80 diputaciones. PRI: entre 11.1 y 11.9 % de la votación, lo que representa entre 30 y 41 diputaciones. PRD: entre 2.4 y 3.1 % de la votación, lo que representa entre cero y ocho diputaciones. PVEM: entre 8.1 y 9.1 % de la votación, lo que representa entre 67 y 77 diputaciones. PT: entre 5.3 y 6.1 % de la votación, lo que representa entre 46 y 52 diputaciones. MC: entre 11.1 y 12.0 % de la votación, lo que representa entre 23 y 32 diputaciones. Morena: entre 41.2 y 42.8 % de la votación, lo que representa entre 233 y 251 diputaciones. Candidaturas independientes: entre 0.0 y 0.9 %, es decir, entre cero y dos diputaciones. La Consejera Presidenta recordó que estos resultados son preliminares al igual que los que se difunden mediante el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y están sujetos a la confirmación de los Cómputos Distritales que comenzarán el día de mañana miércoles 5 de junio.

LUISA MARÍA ALCALDE; RESULTADOS PRELIMINARES DE PROCESO ELECTORAL 2024

La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, dio a conocer los resultados preliminares para la Presidencia de la República, ocho gubernaturas y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y los puestos dentro del Congreso de la Unión, congresos locales, presidencias municipales y regidurías. Presidencia: La candidata a la presidencia de la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena-PT-PVEM), Claudia Sheinbaum Pardo. Obtuvo un rango de votación entre el 58.3 y el 60.7 por ciento. La candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México (PAN-PRI-PRD), Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, entre el 26.6 y el 28.6 por ciento, en tanto que el candidato Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, alcanzó entre 9.9 y 10.8 por ciento. Gubernaturas. En la Ciudad de México el triunfo para Clara Brugada, de la coalición Sigamos Haciendo Historia, (Morena-PT-PVEM), mantiene un rango de 49 y 52.8 por ciento. Le siguen Santiago Taboada, de la coalición Fuerza y Corazón por México (PAN-PRI-PRD), con 37.2 y 40.5 por ciento y Salomón Chertorivski, de Movimiento Ciudadano, que tuvo de 6.9 a 7 por ciento. En Chiapas, el candidato Eduardo Ramírez, de la coalición Sigamos Haciendo Historia, alcanzó una variación de 79 a 82.6 por ciento, En Guanajuato, Libia García, de la coalición Fuerza y Corazón por México, sumó del 49.9 al 52.6 por ciento; En Jalisco, el candidato por Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus, alcanzó un rango del 42.5 al 45.1 por ciento; En Morelos, Margarita González, de la coalición Sigamos Haciendo Historia, obtuvo 45.7 a 50.6 por ciento; En Puebla, Alejandro Armenta, de la coalición Sigamos Haciendo Historia, logró 58.8 a 61.7 por ciento; En Tabasco, la victoria fue para Javier May, de la coalición Sigamos Haciendo Historia, se encuentra en un rango de 78.5 a 83 por ciento. En Yucatán, Joaquín Díaz, de la coalición Sigamos Haciendo Historia, logró el 46.5 a 51.6 por ciento; Por Veracruz, Rocío Nahle, de la coalición Sigamos Haciendo Historia, sumó de 57.4 a 61.5 por ciento; El mapa de la República quedó configurado con 24 estados por la coalición Morena-PT-PVEM: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Cuatro entidades serán gobernadas por el PAN: Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato y Querétaro; dos por el PRI: Coahuila y Durango, y dos por Movimiento Ciudadano: Jalisco y Nuevo León. La funcionaria dio a conocer la nueva composición en la Cámara de Diputados. La coalición Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) tendría 365 diputados, lo que significaría una mayoría calificada, es decir, dos terceras partes del total de votos. Por su parte, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) tendría 34 diputados; el Partido de la Revolución Democrática (PRD), dos; el Partido Acción Nacional (PAN), 72 y Movimiento Ciudadano (MC), 26, además de un independiente para dar un total de 500 diputados y diputadas, de acuerdo con el conteo rápido del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), del Instituto Nacional Electoral (INE). En el caso de la Cámara de Senadores, la coalición Morena-PT-PVEM lograría 82 senadurías; el PRI, 17; el PRD, 2; el PAN, 22 y MC, 5, lo que hace un total de 128 curules. La titular de la Segob detalló que el 60.2 por ciento de los ciudadanos emitió su voto en 170 mil 182 casillas instaladas, que equivale al 99.9 por ciento. El voto extranjero subió en participación al registrar un 76 por ciento, es decir, 197 mil 203 votos emitidos vía internet, postal o presencial en las 23 sedes consulares.

XÓCHITL GÁLVEZ; IMPUGNARÁ RESULTADOS ELECTORALES

Xóchitl Gálvez, aseguró que si bien aceptó los resultados entregados por el Instituto Nacional Electoral, debido a que es una demócrata que cree en las instituciones, es necesario analizar lo que ocurrió durante el proceso electoral del 2 de junio. La ex candidata a la Presidencia de la coalición Fuerza y Corazón por México, anunció que presentará impugnaciones debido al actuar del Estado mexicano al impulsar la candidatura de Claudia Sheinbaum, quien será la próxima presidenta de México. Todos sabíamos que nos enfrentábamos a una competencia desigual contra todo el aparato del Estado dedicado a favorecer a su candidata. Todos nos dimos cuenta de cómo el crimen organizado se hizo presente amenazando e incluso asesinando a decenas de aspirantes y candidatos. Gálvez adelantó que presentará las impugnaciones que prueben que tanto el gobierno federal como el crimen organizado, especialmente el narcotráfico, influyeron en la elección que se llevó a cabo el domingo 2 de junio. Hoy más que nunca debemos defender nuestra democracia y nuestra república. Los contrapesos y la división de poderes siguen en riesgo.

RICARDO MONREAL; CLAUDIA SHEINBAUM GANA LA ELECCIÓN MÁS GRANDE Y LIBRE EN LA HISTORIA DE NUESTRO PAÍS

Ricardo Monreal Ávila, señalo que desde sus inicios, la historia de México se ha debatido en una lucha entre dos visiones de país: la liberal y la conservadora. La visión liberal es la de héroes como Benito Juárez y Francisco I. Madero, así como la de todas y todos los mexicanos que lucharon por la democracia, el bienestar social y los intereses del pueblo. La visión conservadora, por su parte, es la de figuras como Antonio López de Santa Anna, Porfirio Díaz y Victoriano Huerta, de quienes lucran con los recursos de la nación y prefieren la prevalencia de los intereses privados sobre el bien común. La coyuntura entre esas visiones contrastantes de nuestro futuro ha estado al centro de las grandes transformaciones del país. La Independencia, la Reforma y la Revolución se definieron por la pugna entre liberales y conservadores. Entre quienes buscaban el cambio y quienes preferían custodiar las condiciones de un país para unas cuantas personas. El pasado 2 de junio, esta pugna definió otro momento histórico: la consolidación de la Cuarta Transformación de la vida pública para nuestra patria. México se enfrentó a una encrucijada entre esas dos visiones para su futuro. Fue la elección más grande y libre en la historia de nuestro país. El momento era clave, y las y los partidarios de todas las corrientes políticas lo sabían. Pocas veces se ha visto un reordenamiento tan grande de las fuerzas políticas alrededor de las visiones plasmadas en la boleta. Aquellos partidos que en algún momento compitieron por separado se reunieron en dos grandes bloques, para contender por el triunfo de la visión liberal o conservadora. Las fuerzas progresistas del país, integradas por quienes luchamos por la democracia, el bienestar social y los intereses de la nación, se movilizaron alrededor de la doctora Claudia Sheinbaum y su coalición. Ella representa la consolidación y la continuidad de la Cuarta Transformación y de los ideales juaristas, maderistas y cardenistas. Es la más reciente manifestación de la visión liberal del futuro de nuestro país, la heredera de los grandes movimientos sociales de la historia de México. Los resultados no fueron una sorpresa para nadie. Prácticamente todas las encuestas señalaban que Claudia tendría una victoria abrumadora sobre la oposición. Este apoyo no se reflejó solo en las encuestas, sino también en las grandes manifestaciones y los mítines con que el pueblo mexicano salió a apoyar a Claudia, al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la continuidad de la Cuarta Transformación en los meses anteriores a los comicios. Claudia tenía el respaldo del pueblo de México, y lo vimos reflejado en un ejercicio electoral histórico. En los próximos seis años trabajaremos para consolidar la transformación y para el beneficio de todas y todos los mexicanos. Hay que destacar que este ejercicio democrático no hubiera sido posible sin la participación del pueblo. Tenemos un sistema electoral ejemplar que es posible gracias al trabajo voluntario de millones de compatriotas. Me gustaría reconocer y agradecer a las y los funcionarios de casilla, representantes de los partidos, observadores electorales, votantes y a todas y todos los demás mexicanos que hacen posible nuestra democracia. Este esfuerzo ciudadano es la piedra angular del gran andamiaje institucional que da solidez a nuestro orden democrático. Sin este compromiso, nada de esto hubiera sido posible.

IGNACIO MIER; CELEBRA EL TRIUNFO DE CLAUDIA SHEINBAUM Y AGRADECE APOYO CIUDADANO

El diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, celebró el contundente triunfo de Claudia Sheinbaum Pardo como presidenta de la República y agradeció al pueblo de México por su participación libre y democrática en la jornada electoral del domingo 2 de junio. Decidieron, mayoritariamente, libremente, porque así es la democracia. Decidieron si querían que continuara la Cuarta Transformación y con ella la construcción del segundo piso o dar marcha atrás. Vamos a tener el Plan C por el bien de México. El legislador destacó la importancia histórica del triunfo de Sheinbaum, subrayando que será la primera mujer en México en ocupar la presidencia, lo que representa una vía de empoderamiento para las mujeres del país. Después de 200 años, las mujeres en México podrán recuperar lo que por muchos años les fue negado. Mier Velazco también felicitó al gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta, confiando en que pondrá en alto el nombre del estado al igual que los diputados federales y locales, así como los representantes de los ayuntamientos. Asimismo, felicitó a la próxima jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, quien refrendará la transformación en la capital, favoreciendo siempre a los que menos tienen y al bienestar general del pueblo de México.

.MARIO DELGADO; CLAUDIA SHEINBAUM SERÁ LA PRIMERA MUJER PRESIDENTA EN MÉXICO Y AMÉRICA DEL NORTE

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que Claudia Sheinbaum será la primera mujer Presidenta en la historia de México y de América del Norte, y celebró que las encuestas de salida le dan a la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia una ventaja de dos a uno sobre la abanderada del PRIAN. No hay duda del triunfo de Claudia Sheinbaum. Una mujer que ha conquistado el pueblo de México, extraordinaria por su sencillez, su sensibilidad, tenacidad, disciplina y honestidad a toda prueba. Destacó que la próxima presidenta llega de la mano de un movimiento popular que ha tocado los corazones de millones de mexicanas y de mexicanos, por lo que dijo: La esperanza volvió a abrirse camino frente al conservadurismo. Es el triunfo de muchas generaciones que han trabajado sin descanso hasta conquistar derechos. Asimismo, remarcó que el resultado de la elección presidencial es el triunfo irrefutable de las mujeres para dejar atrás el machismo, la desigualdad y las violencias. Como le dijo una indígena en Chiapas a nuestra candidata: representa el sueño no cumplido de sus abuelas’. El líder morenista señaló que el humanismo venció sobre el clasismo y el racismo, y enfatizó que el pueblo demostró en esta elección que no se dejó engañar ni con campañas de odio ni con mentiras. Los votos vencieron a los bots. La regeneración de la vida pública del país está en marcha. El humanismo ha triunfado sobre el clasicismo y el racismo. Somos la generación que va a garantizar, inspirados por Claudia Sheinbaum, el cambio en el destino de las mujeres en nuestro país para siempre. Mario Delgado recalcó que por veredicto del pueblo, la Cuarta Transformación continuará, por lo que llamó a la oposición a dejar de mentir y a respetar la voluntad popular. Vimos un mensaje de esta pandilla del PRIAN y su candidata que siguen mintiendo hasta el final. Se dicen demócratas y salen a mentirle al pueblo diciendo que triunfaron, cuando se saben derrotados. Demócrata es aquel que respeta el veredicto del pueblo. Y que lo entiendan de una vez: en México el pueblo manda y el pueblo decidió que Claudia Sheinbaum sea presidenta y encabece el segundo piso de la Cuarta Transformación.

MANLIO FABIO BELTRONES; LLEGA AL SENADO POR SONORA POR EL PRINCIPIO DE PRIMERA MINORÍA

El candidato al Senado por Sonora, Manlio Fabio Beltrones que se perfilaba para ganar por el principio de mayoría relativa, llegará al Senado pero por primera minoría. Con más del 76% de actas capturadas, los resultados del Prep posicionan en primer lugar a Lorenia Iveth Valles Sampedro y Lizeth Teresita Vázquez Ochoa de Morena con más de 372 mil votos, lo que representa el 43.5145%; y en segundo lugar a Manlio Fabio Beltrones y Erick Ivan Jaimes Archundia de PRI, PAN PRD con 229 mil votos y un porcentaje del 26.8894%, resultando una diferencia de 17 puntos porcentuales. Las candidaturas que obtienen más votos son las que ganan bajo el principio de Mayoría Relativa, es decir, estas Senadurías se eligen de manera directa. En total se eligen 64 Senadurías por este principio en toda la República, es decir, dos por entidad. Al partido político que obtiene el segundo lugar en la votación de cada entidad, se le asigna una Senaduría por el principio de Primera Minoría. Rogelio Díaz Brown, Presidente del PRI en Sonora expresó que se había obtenido el triunfo con una diferencia de cinco puntos porcentuales, lo que confirmaba la ventaja de varias encuestas realizadas que favorecían a la coalición del PAN, PRI y PRD, sin embargo, la tendencia fue diferente y de acuerdo al Prep se encuentran en segundo lugar.

MIGUEL ANGEL MANCERA; DESEO QUE LE VAYA BIEN A LA CIUDAD DE MÉXICO: MIGUEL ÁNGEL MANCERA

Miguel Ángel Mancera, deseo éxito a la Jefa de Gobierno electa de la Ciudad de México, Clara Brugada. Mencionó que, si Clara Brugada tiene una buena gestión al frente de la capital del país, a todos sus habitantes les va a ir bien, por lo cual es importante atender temas relacionados con el agua, la movilidad, seguridad e infraestructura. Le deseamos éxito a Clara Brugada en su gestión, que le vaya bien, pues sin duda hay una recuperación de alcaldías por las votaciones que se han arrojado y eso bueno, pues es lo que ha permitido un fortalecimiento de cara a la parte de la Jefatura de Gobierno. Creo que hay un voto también inercial fuerte que viene desde la estrategia de Presidencia. El senador también habló sobre la composición de la Cámara de Diputados y el Senado. La primera tendrá una mayoría absoluta del gobierno en turno, mientras que en la segunda se espera la misma situación. Sobre la posible desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), comentó que dependerá del Senado. En el caso de la modificación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), explicó que, si se puede cambiar la Constitución, se puede cambiar todo.

JOE BIDEN; FELICITA A SHEINBAUM Y SE COMPROMETE A PROMOVER CON ELLA EL INTERÉS DE AMBOS PAÍSES

El presidente estadounidense, Joe Biden, felicitó a Claudia Sheinbaum por su triunfo y le reiteró el compromiso de promover juntos el interés de ambos países. Expresé nuestro compromiso de promover los valores e intereses de ambas naciones en beneficio de nuestros pueblos. Asimismo Joe Biden felicitó a Sheinbaum por su histórica elección como la primera mujer presidenta de México.

Facebook Héctor Muñoz

X @JHECTORMUNOZ

Instagram: infohectormunoz