A través de un comunicado conjunto entre Red Bull y el piloto mexicano, Sergio Pérez, la escudería austriaca confirmó la continuidad del tapatío durante un par de campañas más como segundo piloto del equipo en Fórmula 1.

El piloto de 34 años fue reconocido por su equipo tras las buenas actuaciones que ha tenido desde su llegada a Milton Keynes en 2020 y que en la temporada pasada le dejaron en el segundo lugar del campeonato mundial de pilotos, por debajo únicamente de su compañero de equipo, Max Verstappen.

¡Vamos Checo! 🇲🇽

We are pleased to announce @SChecoPerez has signed a two-year extension to his existing contract ✍️

Nos complace anunciar que @SChecoPerez ha firmado una extensión de dos años a su contrato actual #F1 #RedBullRacing #ChecoPerez

— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) June 4, 2024