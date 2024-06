Los trabajadores están muy enojados y a nada de explotarle más de cuatro huelgas en distintas minas a Napoleón Gómez Urrutia, el motivo es la entrega de un ridículo y por demás lastimoso reparto de utilidades ocasionado por él mismo, principal impulsor de la Reforma Laboral y culpable de que éstas se hayan topado y reducido.

El enojo no es para menos, el golpe económico es duro y desmedido, por ejemplo, en la mina La Encantada de Coahuila, más de 500 trabajadores de la sección 302 del sindicato de Napillo nos informaron que pretenden entregarles 400 pesos por concepto de reparto de utilidades, cuando el año pasado la suma a cobrar fue de 40 mil pesos. Por ningún lado se ve lo benéfico de la reforma como aseguró infinidad de veces el mitómano de Gómez Urrutia.

Está por demás decir que Napillo no ha dado la cara en esta mina y mucho menos en otras, como también el caso de la planta minera Autlán donde, por cierto, el imitador de minero hace unos años fue director, no trabajador, no minero, sino ejecutivo. En ésta, 500 trabajadores de la sección 290 de su sindicato familiar denuncian la indiferencia del dizque dirigente y por supuesto los moches que por años han existido entre la empresa y Gómez Urrutia para reprimir y no permitir ningún tipo de movimiento de protesta.

A estas inconformidades se suma la de los trabajadores de la sección 304 también de Napillo, los recurrentes acuerdos en lo oscurito con las empresas le están estallando en las manos, son moches que ha mantenido por años, donde negocia la disminución de utilidades a cambio de millonarias cantidades de dinero, estrategia que logró fortalecer gracias a la Reforma Laboral.

Gómez Urrutia logró un gran triunfo con la modificación irregular a la ley laboral, pero para sus bolsillos y para la gran fortuna que amasa, ya que impulsó que mediante la ley se violara la Constitución y eliminó de tajo que los trabajadores pudieran recibir 10 por ciento de utilidades de las ganancias de las empresas y en su lugar únicamente 90 días, o el promedio de los últimos tres años recibidos por este concepto, es lo que se está viviendo y hay miles de afectados.

Hoy se burla de los trabajadores en su cara, como es su costumbre esconde la mano y asegura por redes sociales que el reparto de utilidades debe ser equivalente a 10 por ciento de las ganancias de la empresa, pero una vez más miente, ya que no dice que las limitó, que hizo toda una campaña, sumó amigos y convenció a varios representantes obreros para que se quedaran callados ante tal desfalco.

A cambio de la protección para no ir a la cárcel por el robo de mil millones de pesos a sus afiliados, Napillo promovió, impulsó y votó la reforma que mutiló el ingreso de los trabajadores, se volvió cómplice de las empresas que buscan siempre pagar menos a los trabajadores y cedió a las peticiones del Gobierno para lograr la reforma, en pocas palabras regresó a México para joder a la clase obrera e imponer el charrismo sobre los verdaderos liderazgos.

Como líder del FRENTE nos oponemos y nos opusimos a este golpe a los trabajadores, fuimos el único sindicato en ampararnos frente a la Reforma Laboral en el apartado de las utilidades.

Estamos repletos de representantes de obreros omisos, silenciados y que no perderán la oportunidad como Napillo de entregar a los trabajadores a cambio de algún beneficio. Por nuestra parte, no permitiremos que el charrismo de Gómez Urrutia se extienda junto con los abusos, no permitiremos que lo impongan.

