La carrera en el teatro es difícil de labrar, pero buscar un lugar con ella en Broadway no suena imposible para Emiliano Morales, un actor mexicano que se ha ganado el respeto de este lugar con sus interpretaciones en títulos de obras importantes, gracias a perseguir un sueño instaurado desde su infancia.

“Desde chiquito me gustó el teatro y lo cultural a lo que mis papás siempre me llevaban. Disfrutaba las artes, museos, obras y cuando crecí lo fui explorando por mi cuenta, haciendo obras con amigos por diversión. En la escuela igual me metí a las clases de teatro y conforme estaba a punto de graduarme, me di cuenta que podía hacer una carrera y tomé la decisión de dedicarme a esto, siempre me propuse disciplinarme del todo y dar lo mejor”, recordó el intérprete en entrevista con este medio.

Y fue esta misma perseverancia de su parte, lo que lo llevó a querer unirse a los mejores actores que están en Nueva York, pero a su vez busca no dejar de aprender para mantenerse en ese nivel que le ha dado una posición privilegiada.

“Cuando me mudé acá seguí tomando clases, nunca he parado de prepararme para las audiciones. Todo eso me ha abierto puertas y seguir trabajando de un proyecto a otro”, dijo con emoción el actor que reconoce que es muy difícil quedar en algunos papeles, pues la mayoría de las veces se consiguen gracias a recomendaciones del mismo gremio, pero ha sabido ganarse un buen estatus a través de audiciones, para ser recomendado.

Este lugar en La Gran Manzana es considerado por Morales como “la catedral del teatro musical” y no es para menos, pues ahí se gestan varios de los números más importantes a nivel mundial y el joven ha logrado trabajar con gente que incluso ha ganado el Tony, como fue el caso de su presentación en The Green Room 42.

“Fue junto a Emily Coach, quien justamente acababa de cerrar la obra de Kimberly Akimbo, que justo ganó el Tony el año pasado a Mejor Musical y también en la obra Waitress que van a montar en México próximamente”, compartió el artista.

Además, adelantó sobre algunas cosas que vienen en su carrera, aunque también cuenta que muchos trabajos salen “de último momento”, pero por ahora es “Frozen en junio por dos meses en un teatro regional”.

Entre sus metas está poner en alto su nombre en el teatro musical, pero sobre todo “seguir trabajando con grandes personalidades que me influyen a ser mejor artista y mejor persona”, pues dice que no sólo le importa ser actor, pues ha observado otras actividades con interés como las de los coreógrafos.

Asimismo, volver a México y traer lo aprendido está dentro de los planes del joven actor. “Sé muy bien que en general, las artes luego no son tan accesibles, entonces me gustaría poder ayudar a quienes les interesa dedicarse y dar cursos, impartir clases, dar becas y poder hacer que más gente cumpla sus sueños como yo”, finalizó Emiliano Morales.