El presidente Andrés Manuel López Obrador, adelantó que las Afores ya empezaron a entregar parte de los 40 mil millones de pesos que tienen de fondos no reclamados de los trabajadores. Luego de que la oposición impugnara la reforma de pensiones, López Obrador consideró que no hay razón para oponerse a esta propuesta y consideró que la Corte podría echarla para atrás porque son capaces de todo. El mandatario presumió que ya se tiene calculado el número de los primeros beneficiarios de la reforma, los cuales empezarían a recibir recursos del nuevo fondo de pensiones a partir del 1 de julio. Tan solo este año, se calcula que se dispersarán 456 millones 25 mil pesos para complementar las pensiones de los trabajadores. Esto es lo que quieren vetar, pero no hay ninguna razón, no argumentan, es oponerse por oponerse, entonces, afortunadamente tenemos toda la información. Yo creo que podríamos el lunes, se les entrega todo. Son capaces de todo, son capaces de todo, yo tengo muy mala experiencia es que no están para defender a los trabajadores, no defienden al pueblo, están al servicio de las minorías, son parte de la asociación delictuosa que dominaba México. Los coordinadores de los grupos parlamentarios del PAN, PRI y PRD en la Cámara de Diputados presentaron una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma al sistema de pensiones que se aprobó el pasado 1 de mayo. El panista Jorge Romero, el priista Rubén Moreira, y la perredista Elizabeth Pérez, anunciaron el recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para evitar que el gobierno federal se apodere de los ahorros de los mexicanos. Ante ello, López Obrador retó a la Suprema Corte a tomar la decisión correcta y a favor de los trabajadores. Qué tal que hoy me equivoque y me van a dar el tenga para que aprenda y me gustaría. Lopez Obrador aseguró que las Afores ya empezaron a entregar parte de los 40 mil millones de pesos que tienen de fondos no reclamados de los trabajadores. Incluso, aseguró que no ha habido resistencia por parte de las empresas. Sí, estamos juntando todos los recursos y ya está en el Banco de México y me habían informado que se había aceptado el fideicomiso, o sea, no lo han hecho o a lo mejor sí, no sé, de manera formal por escrito, pero como se está trabajando con ellos, Hacienda lo está haciendo de manera conjunta con el Banco de México.

GUADALUPE TADDEI; RESULTADO DE CONTEO RÁPIDO A LA PRESIDENCIA, SERA DESPUÉS DE LAS 22 HRS

La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei informó que el organismo tiene proyectados que el próximo domingo dará a conocer el resultado del conteo rápido para la Presidencia de la República, poco después de las 22 horas con independencia de que los resultados de la muestra arrojen una contienda muy cerrada por el cargo. Entre 23:30 y la medianoche, se tiene previsto que se den a conocer el resultado del conteo rápido del Senado y la Cámara de Diputados. Guadalupe Taddei informó que tienen previstas la realización de cuatro cadenas nacionales para el próximo domingo: alrededor del mediodía para dar pormenores de la instalación de casillas. Posteriormente, al filo de las 20 horas, un nuevo mensaje a la sociedad para reportar el cierre de casillas. Taddei informó que los horarios sobre los resultados de los conteos rápidos son tentativos, porque podrían variar en cuanto al, flujo de las muestras correspondientes, esto es, podrían adelantarse o retrasarse. La consejera Carla Humprhey detalló que aún cuando no fue un acuerdo del Consejo General del INE, hay convicción entre los consejeros en que los resultados de los conteos rápidos se tienen que dar a conocer con independencia de lo cerrado de la elección. En los conteos rápidos, el INE proporciona intervalos de votación máximo y mínimo por candidato, por lo que aún cuando en estos intervalos existan traslapes, se difundirá tal cual como surja del resultado, precisó que en el caso de la Presidencia se tiene previsto una muestra de 7 mil 500 de las 170 mil casillas que se instalarán en todo el país.

SENADORA ANA LILIA RIVERA; SENADO RESPONDERÁ EN TIEMPO AL REQUERIMIENTO DE LA SCJN, PERO EXIGIMOS QUE LA SCJN RESPETE LA AUTONOMÍA DE PODERES

La presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera Rivera, informó que el senado responderá en tiempo al requerimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para efectuar los nombramientos pendientes de dos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI), pero antes, debió exigir respeto a la titular del máximo tribunal, Norma Piña Hernández, ante sus constantes agresiones y ataques al Poder Legislativo. El grupo de Morena, PT y PVEM cerró filas con Rivera Rivera en esa actitud firme de defensa del Legislativo. No nos vamos a dejar presionar ni chantajear por la presidenta de la Suprema Corte, la que no debe olvidar que somos un poder autónomo. El senador José Narro, dijo: Respaldamos completamente la posición de la presidenta del Senado. Qué bueno que Ana Lilia Rivera le puso un alto a la ministra Piña, quien en lugar de estarse metiendo con nosotros y asumiendo facultades que no le confiere la Constitución, debe explicar ya por qué se reúne con el presidente de un partido y los magistrados del Tribunal Electoral en vísperas de una elección y en lo oscurito. Es sobre esto que debe hablar. En cuatro ocasiones anteriores se votaron los dos nombramientos, pero no se logró la mayoría calificada, resaltó Rivera Rivera. La presidenta del Senado agregó que se trabaja en una nueva convocatoria y la Comisión de Justicia se declaró en sesión permanente en diciembre pasado, ya que se suspendió la sesión cuando estaban a punto de votar el dictamen de idoneidad. Lo que había era votos en contra de la oposición, el único voto a favor que había era el de la senadora Olga Sánchez Cordero. Esto significa, que si la oposición no quiere acompañar en la construcción de mayorías calificadas, no será posible que el pleno del Senado pueda cumplir el requerimiento en el tiempo en que la Suprema Corte lo está exigiendo. Lo fundamental, es que la SCJN respete la autonomía de poderes y no intente forzar una votación, porque sería como si el Senado ordenara a los ministros de ese tribunal resolver sus pendientes, de cómo van a votar, por ejemplo, las leyes que garantizan en este caso que ningún funcionario gane más que el Presidente, la famosa Ley de Austeridad Republicana, o que determine el plazo, día y hora exactos en que la Corte resolverá cómo habrá de cumplir el empresario Ricardo Salinas Pliego con el pago de sus impuestos.

RICARDO MONREAL; EXITOSO Y RESPETUOSO CIERRE DE SHEINBAUM

El senador Ricardo Monreal, expresó que el cierre de campaña de Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia de la república, fue un evento de unidad, porque estuvieron los seis que participaron en la contienda electoral, entre ellos Marcelo Ebrard. El cierre superó la expectativa, en las calles aledañas y el Zócalo se notó concurrido por simpatizantes de Sheinbaum. En tanto integrantes de la CNTE permaneció en inmediaciones de del Zócalo fue un grupo no numeroso, la doctora actuó con tolerancia, respeto ya que por momentos mientras ella estaba en su discurso, hubo interrupciones por parte de ellos con sus consignas, en ningún momento la candidata presidencial se molestó. El legislador zacatecano hizo el llamado a salir a ejercer el derecho al voto.

ARTURO CASTILLO LOZA; VOTO POSTAL DESDE EL EXTRANJERO ALCANZA MEDIA HISTÓRICA DE PARTICIPACIÓN

El Consejero Arturo Castillo Loza, presidente de la Comisión Temporal del VMRE, informó que la Lista Nominal del Electorado en el Extranjero quedó conformada por 223 mil 961 registros, de los cuales, 151 mil 989 corresponden a voto electrónico por Internet, 56 mil 249 a voto postal y 15 mil 723 a voto presencial. A la fecha, se han recibido 85 mil 304 votos electrónicos y 37 mil 376 Sobres Postales Voto. Esto significa que el voto postal ya alcanzó la media histórica de participación para voto desde el extranjero en elecciones presidenciales. Castillo invitó a la ciudadanía a enviar lo más pronto posible su voto vía postal y, a quienes se registraron para votar en la modalidad electrónica por Internet, les recordó que la plataforma estará abierta hasta el 2 de junio a las 18:00 horas (Tiempo del Centro de México). El INE refrenda su llamado a las y los connacionales que se registraron para votar en alguna de las modalidades de votación desde el extranjero a que ejerzan su derecho dentro de los plazos y fechas establecidas. El Consejo General dio por recibido el Informe mensual de avances del Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero (VMRE) en los Procesos Electorales Federal y Locales 2023-2024, correspondiente al mes de abril del año en curso.

MARIO DELGADO; EXTRAORDINARIO CIERRE DE CAMPAÑA DE CLAUDIA

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, afirmó que el cierre de campaña de la candidata de la coalición “Seguimos Haciendo Historia”, conformada por Morena, PT y PVEM, Claudia Sheinbaum Pardo fue extraordinario, pues miles de mexicanas y mexicanos acompañaron y abarrotaron la emblemática plaza del centro del país, así como sus calles aledañas. Extraordinario, muy emotivo, lleno. Esto sí es llenar el Zócalo, no como otros; las calles llenas. Fue un cierre de campaña extraordinario de una campaña extraordinaria, podemos resumir. Resumió que fueron 90 días de campaña donde Sheinbaum Pardo recorrió todo el país y explicó de qué se trata un verdadero gobierno de transformación que se debe a la lucha del pueblo de México; que ha salido a defender la verdadera democracia, esa que la hace el pueblo y no sólo los institutos electorales como quieren hacer creer opositores. Fueron 90 días de la doctora Claudia Sheinbaum recorriendo el país y mandando el mensaje de qué significa la continuidad con cambio. Reiteró el llamado de salir a ejercer el derecho al voto y no dar ninguna oportunidad para que la oposición pretenda impugnar la votación, por lo que insistió en el voto masivo a favor del proyecto que encabeza Sheinbaum Pardo. El planteamiento de lo que va a ocurrir este domingo: o sigue la transformación del gobierno del pueblo y para el pueblo, o regresa la corrupción, los privilegios, la oligarquía que gobernó y saqueó a todo el país.

CLAUDIA SHEINBAUM; ME COMPROMETO A GUARDAR EL LEGADO DE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

La candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, hizo su última promesa de campaña, con las elecciones del 2 de junio llamando a la puerta: Me comprometo ante ustedes a guardar el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha dicho ante las multitudes, que le replicaron con el himno de guerra que ha distinguido al movimiento fundado por López Obrador: ¡Es un honor estar con Obrador!. La exjefa de Gobierno de la capital se refirió a López Obrador como el mejor presidente de la historia. Y desde aquí te decimos, querido presidente, ¡es un honor estar con Obrador!. Las alusiones al fundador de Morena son necesarias para un movimiento que comparte su identidad y sus fines políticos con la figura carismática de López Obrador. Sheinbaum se comprometió a ser una buena presidenta; a gobernar sin distingos para todos, incluidos sus detractores; a respetar la diferencia de pensamiento y el disenso y a no reprimir la protesta; a gobernar con humildad y profunda responsabilidad, y a entregar su alma y vida y lo mejor de sí misma a la función de gobierno. No les voy a defraudar. Sheinbaum también defendió el carácter democrático del movimiento que en 2018 dio a la izquierda la presidencia y que ahora la ha arropado a ella. Nuestro proyecto defiende la democracia, las libertades, la verdad y la dignidad de las personas. Lo digo porque los adversarios, la oposición y sus intelectuales, han planteado que en esta elección se juega la democracia o el autoritarismo. Lo que no entienden, y hay que insistirlo para que no haya confusiones, es que la democracia siempre ha sido nuestra bandera y nuestra forma de actuar, y que el autoritarismo es precisamente la historia y la característica de ellos, del PRIAN. La defensa de la democracia nunca ha sido una reivindicación de la derecha.

XÓCHITL GÁLVEZ: SER CANDIDATO ES JUGARSE LA VIDA; ES ALGO DE MUCHO RIESGO

Xóchitl Gálvez, la candidata presidencial de la coalición opositora conformada por los partidos PAN, PRI y PRD, en su natal Tepatepec, recordó a José Alfredo Cabrera, candidato de la oposición en Coyuca de Benítez, quien fue asesinado el 29 de mayo; la aspirante recordó que fue en ese municipio de Guerrero donde inició o su precampaña. Hoy ser candidato es jugarse la vida; es algo de mucho riesgo. Resaltó que ha estado en diversos puntos del país en donde la violencia significa estar en riesgo. Xóchitl Gálvez aseguró que el domingo ganará la Presidencia de México, a pesar de que las encuestas dicen lo contrario. Están listos para votar y defender la vida. No tengan ninguna duda: vamos a ganar, vamos a ganar para dar, no para quitar. Ganaremos para compartir. Vamos a ganar para servir. Ganaremos para escuchar, no para insultar. Ganaremos para respetar. Ganaremos para unir a este país, para unir a las familias. Se acabará el odio y la división. Salgan a votar con alegría. Están muertos de miedo en Palacio Nacional. Saben que los buenos somos más y ya nos cansamos de sus mentiras y de tanta muerte. Ya nos cansamos de las injusticias. Tengan la certeza de que Dios está con nosotros.

SANTIAGO TABOADA; GRACIAS A USTEDES ESTAMOS A PUNTO DE HACER HISTORIA

Santiago Taboada en su cierre de campaña dijo; Gracias a ustedes estamos a punto de hacer historia. Taboada, candidato a jefe de Gobierno por PAN, PRI y PRD, fue arropado por los asistentes a su cierre de campaña en donde le gritaban ¡jefe de Gobierno, jefe de Gobierno!”. Taboada pidió más votos que aporten a la candidata presidencial Xóchitl Gálvez. Santiago Taboada prometió que al llegar a la Jefatura de Gobierno su primera acción será hacer público el archivo sobre el agua contaminada en Benito Juárez que acusa el Gobierno CDMX encabezado por Morena ocultó.

LORENA PIÑÓN INICIATIVA PARA REGULAR A EMPRESAS QUE SE DEDICAN A REALIZAR ENCUESTAS ELECTORALES

La diputada Lorena Piñón Rivera (PRI) presentará una iniciativa de ley para regular a empresas que se dedican a realizar encuestas electorales. La legisladora indicó que se buscan establecer normas claras y precisas para la realización de encuestas electorales, garantizando transparencia y veracidad de la información proporcionada a la ciudadanía. Con esta medida se pretende evitar que los ciudadanos sean engañados por datos manipulados que podrían influir en sus decisiones de voto. Piñón Rivera expuso que la iniciativa surge en el contexto de campañas en donde estimaciones presentadas por diferentes encuestadoras han mostrado variaciones extremas, desde diferencias de 40 puntos porcentuales hasta empates técnicos. Una vez concluidos los comicios, se evidenciarán dos tipos de encuestadores: aquellos cuyas proyecciones resulten precisas y los que quedarán al descubierto como propagandistas, debido a que sus estimaciones estarán muy alejadas de los resultados reales. La diputada por Veracruz enfatizó que esta situación no sólo genera desinformación, sino que también busca manipular a los ciudadanos. Es indispensable que exista un marco regulatorio que sancione a las encuestadoras que, de manera deliberada, proporcionen estimaciones manipuladas. Independientemente del descrédito que sufrirán los encuestadores que fallen de manera garrafal en sus vaticinios, propondré sanciones específicas para aquellos que incurran en hechos verificables de desinformación. Finalmente, subrayó la importancia de esta regulación para mantener la integridad de futuros procesos electorales y asegurar que las encuestas sean una herramienta informativa fiable, y no un instrumento de propaganda que desvirtúe la voluntad popular.

DONALD TRUMP; ES DECLARADO CULPABLE POR EL JURADO EN EL JUICIO POR EL CASO STORMIE DANIELS

El ex presidente Donald Trump, es culpable: Un jurado de Nueva York condenó a Donald Trump por todos los cargos en su caso de dinero secreto, apenas cinco meses antes de las elecciones en las que busca recuperar la Casa Blanca. La sentencia tendrá lugar el 11 de julio, dijo el jueves el juez Juan Mechan, que presidió el juicio. Ocurrirá pocos días antes de la Convención Nacional Republicana en Milwaukee, donde Trump recibirá la nominación formal del partido para enfrentarse al presidente demócrata Joe Biden el 5 de noviembre. El histórico primer juicio penal de un ex presidente de Estados Unidos terminó con Donald Trump, de 77 años, declarado culpable de cada uno de los 34 cargos de falsificación de registros comerciales para ocultar un pago destinado a silenciar a la estrella porno Stormy Daniels. Donald Trump, seguramente apelará, no reaccionó de inmediato durante la audiencia, sino que se quedó quieto, con los hombros hundidos. Trump declaró que su veredicto de culpabilidad es una desgracia. Este fue un juicio amañado y vergonzoso. El verdadero veredicto será el 5 de noviembre, por parte del pueblo. Y ellos saben lo que pasó aquí, y todos saben lo que pasó aquí. Soy un hombre muy inocente y está bien. Estoy luchando por nuestro país. Estoy luchando por nuestra constitución. La Casa Blanca dijo que respeta el estado de derecho después de que Donald Trump se convirtiera en el primer ex presidente estadounidense condenado en un juicio penal. Respetamos el estado de derecho y no tenemos comentarios adicionales, así lo declaró Ian Sams, portavoz de la Oficina del Abogado de la Casa Blanca. La condena de Trump demuestra que nadie está por encima de la ley, así lo afirmó la campaña de Joe Biden. Hoy en Nueva York vimos que nadie está por encima de la ley, dijo el director de comunicaciones de la campaña Biden-Harris, Michael Tyler. Pero el veredicto no cambia el hecho de que el pueblo estadounidense se enfrenta a una realidad simple. Todavía hay sólo una manera de mantener a Donald Trump fuera de la Oficina Oval: en las urnas, agregó Tyler. Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano Mike Johnson, dijo que es un día vergonzoso en la Historia de Estados Unidos, ya que la condena de Trump forma parte de un movimiento puramente político por parte del Partido Demócrata. Los demócratas aplaudieron cuando condenaron al líder del partido opuesto por cargos ridículos, basados en el testimonio de un delincuente convicto inhabilitado, dijo el presidente de la Cámara. Caso Stormie Daniels: uno por uno, los 34 cargos por falsificación en los que Trump fue declarado culpable. Johnson remarcó que el uso del sistema de justicia como arma fue un sello distintivo de la Administración Biden. La decisión de hoy es una prueba más de que los demócratas no se detendrán ante nada para silenciar la disidencia y aplastar a sus oponentes políticos. El hijo del ex presidente, Donald Trump Jr., dijo que la lectura de la sentencia por parte de Merchan se produce cuatro días antes de la Convención Republicana. Ni siquiera tratan de ocultar la interferencia electoral. Asimismo, remarcó que los demócratas tuvieron éxito en su intento de años de convertir a Estados Unidos en un agujero de mierda del tercer mundo. El 5 de noviembre es nuestra última oportunidad de salvarlo.

