La espera terminó y el festival Hipnosis finalmente dio a conocer los detalles de su edición 2024, los cuales incluyen el regreso al bosque, escenario que daba una atmósfera sin igual para la música.

El cartel, que también fue anunciado, ofrece algunas bandas espeadísimas por su público como Mildlife, Mdou Moctar, The Kills, SUUNS y Frankie and the Witch, entre otras, pero lo más llamativo es el regreso de Slowdive a México.

La banda originaria de Reino Unido no había venido a tierras mexicanas desde el 2016 en el ya extinto festival NRML, por lo que luego de ocho años, su presencia en el país era algo ya esperado.

En esta ocasión, el grupo de Shoegaze llega a México para interpretar su más nuevo lanzamiento titulado Everything is Alive que tiene canciones como Kisses y Skin in the Game, pero tampoco harán falta temas clásicos como Allison, Dagger, Sugar for the Pill, entre otros.

Asimismo, otros de los actos esperados es el de High on Fire, que representan el regreso del género stoner al festival y tampoco es ajena la presencia de Air, quienes presentan un set exclusivo de su álbum Moon Safari.

Esta vuelta al bosque será en una nueva locación y es el club deportivo La Campana en el Ajusco, el lugar encargado de albergar horas de música psicodélica.

El Hipnosis 2024 se llevará a cabo el 2 de noviembre.