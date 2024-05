El presidente Andrés Manuel López Obrador, rechazó calificar de “genocidio” las acciones del Gobierno de Israel sobre la Franja de Gaza, pese a que México se sumó a la demanda presentada por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). No queremos nosotros meternos a una definición de ese tipo, que, en vez de resolver un problema, lo agrava. López Obrador se refirió así a la petición del Gobierno de México a la CIJ de autorizar su intervención en el procedimiento iniciado por Sudáfrica contra Israel, al que acusa de violar la Convención sobre el Genocidio con su guerra en Gaza, por lo que el tribunal ha emitido medidas cautelares tres veces. La CIJ informó que México presentó su solicitud el pasado 24 de mayo y explicó que busca intervenir, con el fin de proporcionar su opinión sobre la posible interpretación del contenido de las disposiciones de la Convención relevantes para este caso, iniciado el 29 de diciembre para evitar un genocidio en Gaza. No queremos nosotros meternos a una definición de ese tipo. No obstante, López Obrador se mostró al margen de la petición al defender una política de neutralidad, pues aseguró que lo que busca es contribuir a la paz. Y si tomamos partido no ayudaríamos a lo que nos debe importar más a todos: el que se detenga la guerra, el que ya no haya más fallecidos, muertos, asesinados en Gaza. Por eso hemos actuado con mucha prudencia.

SENADORA ANA LILIA RIVERA; SENADO HA SIDO PROTAGONISTA EN EL REENCUENTRO CON EL ESTADO DE BIENESTAR

La senadora Ana Lilia Rivera, destaca que la Cámara de senadores ha sido una pieza fundamental para impulsar más de 60 reformas a la Constitución. El balance general de la LXIV y LXV Legislaturas es muy satisfactorio, pues las y los legisladores han sido protagonistas del fin de las políticas neoliberales y el reencuentro con el Estado de bienestar en México. Como parte del Congreso de la Unión, la Cámara de Senadores ha sido una pieza fundamental para impulsar más de 60 reformas a la Constitución, que impulsaron los derechos de la clase trabajadora; la reivindicación de los derechos de los jóvenes, de los niños, de las niñas, de las mujeres, y que se han convertido en 413 decretos. Ana Lilia Rivera destacó que 72 por ciento de las reformas fueron aprobadas por unanimidad y sólo 28 por ciento se avalaron con diferencias en la votación. Sin embargo, lo que hemos logrado es extraordinario para México. Todavía tenemos mucho que trabajar, pero esta Legislatura no le queda a deber a México, al contrario, hemos trabajado todos los días, hemos logrado concretar acuerdos internacionales, hemos ratificado acuerdos que estaban pendientes desde hace más de 40 años, sobre todo, en materia laboral. Asimismo la legisladora subrayó el acuerdo que les permite a los sindicatos una democratización plena. Hacia ese camino vamos, todavía no lo hemos logrado, porque lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer, pero es un balance muy productivo para la Legislatura que está por terminar.

RICARDO MONREAL; EL PRÓXIMO DOMINGO NO SOLO ESTA EN JUEGA LA PRESIDENCIA Y LOS MÁS DE 20 MIL CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR, HAY ALGO MÁS

El senador Ricardo Monreal, índico que el próximo domingo no solo se juega la presidencia de la república y mas de 20 mil cargos de elección popular. También quienes simplemente creen que se juega la continuidad o la alternancia de un partido en el poder, Morena, que únicamente es la expresión partidaria de un movimiento social más amplio. Lo que está en juego es la consolidación o eliminación de un proyecto de cambio de régimen autodenominado Cuarta Transformación, que involucra el plan transformador de más amplio calado desde la época de las reformas cardenistas del período 1934-1940, sin violencia política y sin detrimento de la democracia electoral. Lo que en realidad está en juego el próximo domingo es la continuidad o el rechazo; el refrendo o la revocación; la validación o el relevo de un nuevo régimen político, económico, social y cultural que en cinco años sentó las bases y construyó un primer piso de su diseño institucional, pero que ahora solicita por la vía de las urnas su continuación o relevo. El próximo domingo tendremos de facto el primer gran plebiscito en la historia contemporánea del país, mediante el cual no solo habremos de elegir a la primera presidenta de México, de nombre Claudia, sino que se estará refrendando la continuidad de la 4T. El refrendo de la 4T en las urnas el próximo domingo implica ese doble mensaje: continuidad en la esencia y cambio generacional y de género en quienes levantarán el segundo piso de la transformación. En este contexto, continuidad y cambio no se contraponen, se complementan. Se habla de la elección más polarizada de nuestros tiempos, pero en términos numéricos ni el electorado ni el país se ven divididos en dos fragmentos iguales. De hecho, el candidato de MC ha diseñado toda su ruta y estrategia sobre la base de rechazar que solo haya dos opciones para el país. Ya veremos en una semana qué dicen los números finales sobre esta supuesta polarización. Lo que sí existe es una alta ideologización de la contienda. Cuando la disputa era entre PRI y PAN, parecía la guerra de las colas: la Coca contra la Pepsi. Por eso la mercadotecnia de las banalidades hacía de las suyas. Pero ahora que la contienda se presenta entre solo dos proyectos de nación, su polarización y galvanización son inevitables. Contra lo que pudiera parecer, este tipo de contiendas polarizadas no se definen por la razón, sino por el corazón. No son los argumentos ni los datos los que mueven al electorado, sino las emociones y los instintos básicos. No son las neuronas, sino las glándulas, las que moldean la conducta electoral, y esto es lo único que debemos cuidar que no se desborde. Que la pasión no subyugue a la razón. Que el próximo domingo ganen los votos, y no los vetos, para que este gran país llamado México se siga transformando y continúe avanzando.

IGNACIO MIER; EL PRI RENUNCIÓ A SUS PRINCIPIOS PARA SER ACÓLITO DEL PAN

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, acusó que el PRI es acólito del PAN y renunció a sus principios por esta razón. A esta crítica se sumó el tema de las elecciones 2024, las cuales, en sus propias palabras, cuenta con las condiciones para que se lleve a cabo un proceso transparente y seguro. Añadió que el Instituto Nacional Electoral (INE) tiene las herramientas para garantizar las elecciones 2024 gracias a la eliminación de “cuotas o un padrino”, ya que la insaculación dio imparcialidad y no permite que los partidos “metan su cuchara”. Ante la acción de inconstitucionalidad que presentaron el PAN, PRI, PRD y de la cual hablaron en la Cámara de Diputados, en contra de la reforma de afores, Ignacio Mier reaccionó y dijo que el partido tricolor perdió sus principios. El PRI se convirtió en acólito del PAN solamente para negarle sus derechos a los mexicanos, pese a que fue su histórico opositor. Ya que tras la acción de inconstitucionalidad, Ignacio Mier declaró que el PRI renunció a sus principios para meterse debajo de la enagua del PAN, al grado de negarle a los pensionados una cantidad digna.

INE; CONCLUYEN CAMPAÑAS ELECTORALES E INICIA PERIODO DE REFLEXIÓN

El Instituto Nacional Electoral (INE) informo que el día de ayer, 29 de mayo, concluyeron las campañas de los Procesos Electorales Federal y Concurrentes 2023-2024, y a partir de hoy inicia el periodo de reflexión o veda electoral, para que la ciudadanía razone su voto, valore las propuestas de las candidaturas y ejerza su derecho al sufragio de manera libre y secreta. Desde el viernes 1 de marzo hasta el 29 de mayo, partidos políticos y candidaturas fueron protagonistas de las campañas en busca de alguno de los 629 cargos de elección popular que se disputarán el próximo 2 de junio en el marco del Proceso Electoral Federal (PEF) 2023-2024: la Presidencia de la República y el Congreso de la Unión, con 500 diputaciones y 128 senadurías. Asimismo, a nivel local se renovarán ocho gubernaturas, la Jefatura de Gobierno y 16 alcaldías en la Ciudad de México; mil 098 diputaciones locales; mil 802 presidencias municipales; mil 975 sindicaturas; 204 concejalías; 14 mil 560 regidurías; 22 presidencias de juntas municipales; 88 regidurías de juntas municipales; 22 sindicaturas de juntas municipales y 299 presidencias de comunidad. La normativa aplicable establece que durante los tres días previos a la elección y hasta la hora de cierre de las casillas de la Jornada Electoral, queda estrictamente prohibido publicar, difundir o dar a conocer, por cualquier medio de comunicación, los resultados de las encuestas o sondeos de opinión sobre preferencias electorales o cualquier tipo de propaganda gubernamental. Este lapso es conocido como periodo de reflexión. El INE convoca a las y los ciudadanos a analizar la oferta política que les permita emitir un voto libre y razonado el próximo 2 de junio.

MARIO DELGADO; LA LUCHA DE NUESTRO MOVIMIENTO SIEMPRE HA SIDO POR LA LIBERTAD

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que la lucha del movimiento de Transformación siempre ha sido por la libertad y hoy el pueblo goza de más derechos que nunca. Por esta razón, dijo, la derecha miente cuando dice que si Morena gana las elecciones se van a cerrar los templos. En su campaña de mentiras, los del PRIAN dicen que si Morena gana las elecciones, se van a cerrar los templos, incluso la Basílica de Guadalupe. ¡Mentiras! Nuestra lucha siempre ha sido por la libertad y hoy gozamos de más libertades que nunca. El dirigente morenista argumentó que, en casi seis años, el Gobierno de México ha invertido más de 10 mil 200 millones de pesos en la restauración de más mil 600 templos que fueron dañados en el sismo de 2017. No se han cerrado templos, al contrario, el gobierno ha ayudado a que se abran muchos de ellos. Asimismo, contrario a las afirmaciones de la derecha, señaló que quien han puesto en riesgo la propiedad privada y el bienestar de las familias ha sido el Cártel Inmobiliario, al autorizarla construcción ilegal de cientos de departamentos que después fueron adquiridos de buena fe por la gente. Están diciendo que si Morena gana las elecciones se va a acabar la propiedad privada. ¡Falso! Los únicos que han puesto en riesgo la propiedad privada y el patrimonio de muchas familias en la Ciudad de México, ha sido el Cártel Inmobiliario. Mario Delgado apuntó que en lugar de pedir el voto, el PRIAN debería pedir perdón al pueblo de México. No te dejes engañar por los que siempre, han mentido, robado y traicionado al pueblo de México. En lugar de pedirte tu voto, deberían de venir a pedir perdón. Este 2 de junio vota por Claudia Sheinbaum. Este 2 de junio, vota todo Morena. ¡Vamos a ganar!”.

CLAUDIA SHEINBAUM; ESTE 2 DE JUNIO SE JUEGA LA DEMOCRACIA O EL AUTORITARISMO’

La candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, tuvo su evento de cierre de campaña en el Zócalo de la Ciudad de México, pese a que se mantiene el plantón de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en el lugar. Sheinbaum compartió un breve video en el que aparece junto con su pareja, Jesús María Tarriba, quien la acompaño al evento. Estuvieron presentes Marcelo Ebrard, Félix Salgado Macedonio, Ricardo Monreal, Clara Brugada, entre otras. Sheinbaum tomó la palabra en el Zócalo. Les puedo asegurar que hay ánimo, alegría que se propaga, esperanza que se respira, por todo nuestro territorio. Y que nos dice que este 2 de junio una vez más vamos a hacer historia. La candidata presidencial agradeció el amor que ha recibido en sus recorridos y dijo que esto la compromete a no defraudar a la ciudadanía. Recordó que el 1 de julio de 2018, el pueblo de México eligió a Andrés Manuel López Obrador, el primer presidente del partido Morena, que se considera a sí mismo de izquierda. Después de 36 años se demostró que un país no puede avanzar cuando solo se favorece a los más prósperos. Así de sencillo y de profundo. Se demostró que es errónea la visión que no debe haber derecho sino que todo es mercancía, y que la libertad solo está en el mercado. Afirmó que su proyecto de nación garantizará un estado de bienestar, paz y seguridad. Se promoverá la inversión privada, sin corrupción, que procure la creación de empleos con salarios justos. Nuestro proyecto defiende la democracia, las libertades, la dignidad de las personas. Lo digo porque los adversarios, la oposición y sus intelectuales han planteado que en esta elección se juega la democracia o el autoritarismo. Lo que no entienden y hay que insistirlo para que no haya confusiones es que la democracia siempre ha estado del lado de nuestro movimiento, que ha sido nuestra bandera y nuestra forma de actuar. Y que el autoritarismo es precisamente la historia y la característica de ellos. Finalmente, Sheinbaum llamó a la población a acompañarla también en el Zócalo el próximo 2 de junio en la noche, para festejar la victoria.

XÓCHITL GÁLVEZ: YO YA GANÉ, PARA NADA SOY UNA MUJER FRUSTRADA, ENOJADA CON LA VIDA “NO HAY PLAN B SI PIERDO LA PRESIDENCIA DE MÉXICO”

Xóchitl Gálvez, la candidata presidencial de la coalición opositora conformada por los partidos PAN, PRI y PRD, considera que ya es una ganadora, aunque los resultados de la elección del 2 de junio no la favorezcan. La aspirante, quien cerró su campaña en la Arena Monterrey, aseguró que no tiene un plan B en caso de no ganar la Presidencia de México, aunque dijo confiar en el voto oculto de la ciudadanía para ganar las elecciones 2024. Yo ya gané, para nada soy una mujer frustrada, enojada con la vida. Voy a ganar la presidencia. Hay un voto oculto de una dimensión tremenda. Gálvez, de 61 años, afirmó que no tiene nada que perder y declaró tener plena confianza en que ganará en las urnas el próximo domingo, pues señaló que así lo ve en los ojos de los mexicanos. No sé que pase el 2 de junio, pero yo seguiré siendo una mujer feliz. Tengo confianza en que van a tomar una decisión inteligente. Gálvez recordó que la última elección en Turquía fue una gran sorpresa, cuando todo el mundo daba como ganador al presidente y las encuestas fueron exactamente al revés. Asimismo, mencionó el caso del actual presidente argentino Javier Milei, quien resultó ganador pese a su ideología de extrema derecha. La candidata, originaria de Tepatepec, Hidalgo, aseguró que su historia de vida genera empatía porque viene desde abajo, lo que inspira a muchas personas que se van a poner en sus zapatos. En este sentido, criticó a su adversaria, la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, pues sostuvo que la exjefa de gobierno de CDMX no sabe lo que es vivir en la pobreza. Claudia no tiene idea lo que significa levantarte en un pueblo y no saber si es día vas a comer o no.

DIPUTADA NORMA ANGÉLICA ACEVES; APRUEBAN INICIATIVA PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN EN MATERIA DE INTEGRACIÓN PARITARIA DE ÓRGANOS Y CONSEJOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

La diputada federal Norma Angélica Aceves García del PRI, informo que en la Vigésimo Octava Reunión Ordinaria de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados se aprobó la iniciativa que presento para garantizar la integración paritaria de órganos y consejos de la Administración Pública. En su iniciativa, la legisladora señala que, es de conocimiento público que, tanto en México como en otros países, se han implementado un conjunto de ideas que promueven y reproducen condiciones desiguales por razones de género, perjudicando el desarrollo de las mujeres y colocando al género masculino en una situación ventajosa de poder y dominación. La diputada federal recuerda que, ante este panorama, en México desde el año 2014, fue incorporado el principio de paridad de género a la Constitución federal, que fomenta la participación equilibrada, justa, y legal, que asegura que al igual que los hombres, las mujeres en toda su diversidad tengan una participación y representación igualitaria. Así, los esfuerzos encaminados a incentivar la participación igualitaria en la vida pública y política por parte de las mujeres, ha ido en aumento, garantizando su participación en las instancias gubernamentales. Misma suerte que debe correr en los órganos y consejos públicos de la Administración Pública, puesto que, la integración paritaria es esencial para promover la equidad y representatividad en la toma de decisiones. En este sentido, apunta la legisladora, al garantizar una distribución equitativa con base al género, se fomenta la participación de la diversidad, de tal forma que se evita la exclusión de voces y experiencias fundamentales en la formulación de políticas públicas y la gestión de recursos públicos.

MARCOS AGUILAR VEGA; EL PRÓXIMO 2 DE JUNIO, TODOS LOS MEXICANOS EN EDAD DE VOTAR, TIENEN UNA CITA CON LA DEMOCRACIA

Marcos Aguilar Vega, vocero del PAN, señalo que el próximo 2 de junio todos los mexicanos en edad de votar tenemos una cita con la democracia, pero, qué significa esto?, que todos los habitantes de este país debemos ir a la casilla que nos corresponde y tomemos la mejor decisión, en comunidad, para elegir a los mejores aspirantes a servidores públicos que encabecen un gobierno justo y conveniente para vivir en armonía, Detalló, la importancia de que nuestro voto tiene implícita la exigencia de que se respeten nuestros derechos más elementales como la libertad de expresión, nuestro derecho de asociación, la necesaria libertad de prensa, el respeto a las minorías y también lo que este gobierno tiene abandonado, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Aguilar Vega, resaltó que, si en este momento, los ciudadanos tienen algunas dudas del porqué Morena es un desastre y no debe llegar nuevamente a la presidencia de nuestro país, tan sólo deben recordar el derrumbe de un tramo de Línea 12, sin llevar a los responsables ante la justicia; el mal manejo de la pandemia por Covid y los miles de fallecimientos que esto generó; el grave desabasto de medicinas; los cinco mil 692 millones de dólares tirados a la basura por cancelar el NAIM y el fallido proyecto del AIFA que sigue sin ser rentable. La gasolina no cuesta 10 pesos el litro, el fracaso del proyecto Gas Bienestar, el desplome en los ingresos de Pemex, los 15 mil millones de pesos por el fraude en Segalmex sin que el principal acusado sea presentado ante la justicia, la existencia de 600 mil cuentas fantasma de las pensiones de adultos mayores que generan un robo de mil 800 millones de pesos al mes, el Clan de los hijos de López Obrador, quienes se hacen multimillonarios al amparo de este gobierno y el reciente informe que revela la existencia del acuerdo entre las cúpulas militares y líderes criminales con el objetivo de mantener oculta la violencia que perpetran en México. Los mexicanos debemos defender nuestro futuro, a nuestra familia y, para ello, sólo se tienen dos caminos, la candidata de Morena que promoverá la división entre los mexicanos, la discordia, el autoritarismo, el rencor, el sectarismo, el presidencialismo sin control ni contrapesos, la persecución y la mentira constante. O la mujer valiente y preparada que garantiza la pacificación del país para vivir sin miedo, que fortalecerá la democracia, la justicia, el diálogo, promoverá los contrapesos, el respeto a las libertades de todos y de los otros Poderes de la Unión, que trabajará de manera incluyente como método en la toma de decisiones pero, sobre todo, que será una presidenta que camine, cuide y luche contigo y con tu familia, y que será una aliada que no va a fallarle a México, esa mujer es Xóchitl Gálvez.

DONALD TRUMP; EL JURADO DEL JUICIO PENAL EN NUEVA YORK EMPIEZA A DELIBERAR

Los doce jurados, siete hombres y cinco mujeres, del juicio penal en Nueva York contra el ex presidente de EE.UU. Donald Trump, acusado de falsificar documentos para silenciar a una actriz porno y proteger su carrera presidencial en 2016, empezaron a deliberar sobre si el magnate es “culpable” o “no culpable”. El jurado deberá acordar por unanimidad su veredicto, lo que podría prolongarse varios días, ya que si uno de los integrantes no está de acuerdo, el juez Juan M. Merchan pedirá a los doce miembros seguir deliberando hasta llegar a una decisión conjunta, y en el peor de los casos, de falta de consenso, podrá declarar nulo todo o parte del juicio.

