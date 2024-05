El Festival de televisión de Edimburgo dio a conocer al exintegrante de Black Eyed Peas, Will.i.am y al productor Warren Littlefield como los primeros ponentes de renombre para su edición 2024, que se llevará a cabo este verano.

“Los conferencistas también alimentarán dos nuevas áreas de expansión que se han introducido al festival para analizar el futuro de la industria de una manera práctica e inspiradora”, dijeron los organizadores del evento escocés en un comunicado.

Además de las sesiones regulares, los paneles de discusión y las clases magistrales del programa en Edimburgo, el nuevo director creativo Rowan Woods busca expandir el evento de forma internacional y también lanzar una nueva línea llamada Frontiers, que “celebra la creatividad, la convergencia y nuevas formas de narración”.

Por eso, en esta primera edición de Frontiers, se presentará a Will.i.am en conversación con Alex Connock, académico en medios e Inteligencia Artificial (IA) de la Universidad de Oxford, sobre el futuro de la creatividad y qué papel desempeñará ésta en ella.

“Con su trabajo innovador como fundador y CEO de FYI, una plataforma pionera de productividad creativa de IA web 3.0, Will.i.am está en una posición única para ofrecer información valiosa sobre su impacto en la creación de contenido, distribución y participación de la audiencia”, agregó el documento.

Por su parte el productor Warren Littlefield, exjefe de la cadena y arquitecto de la era “Must See TV” de NBC, que desarrolló programas como Friends, Seinfeld, ER y Cheers, hablará en este foro en Edimburgo durante una sesión de In Conversation. “Ahora forjando una nueva carrera como productor de dramas de alta gama, pues está detrás de programas ganadores de varios premios Emmy y Peabody como The Handmaid’s Tale, Fargo, Dopesick, The Old Man.

“La carrera de Littlefield ha reflejado muchos de los grandes cambios en la industria y discutirá las evoluciones, el estado actual del drama con guiones, las relaciones de talento y de dónde vendrán los próximos grandes espectáculos”, destacó el texto.

Esta es la primera vez que este festival busca romper fronteras con sus temas abordados por actores de la industria que salen de las figuras más locales.

El Festival de TV de Edimburgo tiene lugar del 20 al 23 de agosto.