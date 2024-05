Sin la presencia de dirigentes de Movimiento Ciudadano (MC) ni acompañados por otros candidatos a cargos de elección popular, Jorge Álvarez Máynez y Salomón Chertorivski, cerraron sus campañas a la Presidencia de la República y a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, respectivamente, en el auditorio Blackberry de la Ciudad de México.

El llamado Máynez capital fest atrajo a una audiencia en su mayoría jóvenes que celebraron las expresiones y movimientos de rock star, como tocar una imaginaria guitarra, con la que salió al escenario el aspirante a la Presidencia.

En un brevísimo discurso en el que, sabedor del tipo de audiencia que tenía enfrente, lanzó sus propuestas más populares entre los muchachos: que ningún joven sea encarcelado por fumar marihuana y ninguna mujer pise la cárcel por decidir sobre su propio cuerpo, lo que en automático ocasionó el griterío en el auditorio.

Horas antes, mientras los asistentes al auditorio escuchaban a los primeros intérpretes, algunos de ellos encendieron cigarros de marihuana a pesar de la prohibición del establecimiento por ser un lugar cerrado.

El hecho ocasionó que el cantante que estaba en el escenario pidiera que apagaran los cigarrillos pues ya los estaban “regañando”.

Lo que sí distinguió al cierre de los candidatos de Movimiento Ciudadano fue la cortesía de cervezas, agua y refrescos que dieron para los asistentes.

Álvarez Máynez también condenó la existencia de desarrolladores inmobiliarios, constructores, proveedores de gobierno y medios de comunicación que pagan las campañas y se cobran “a lo chino”.

Agradeció a los jóvenes por haber demostrado al país que no eran apáticos hacia la política sino únicamente hacia la vieja política.

“Les demostramos que no es que no nos interese la política, no nos interesa su política.

“Mi campaña no la hicieron los espectaculares, ni llené de basura la ciudad, mi campaña, la hiciste tú con tu cartel, mi campaña la hiciste tú en el pizarrón de tu escuela, mi campaña la hicieron las niñas y los niños, los adolescentes, los jóvenes y este festival, este festival es para darles las gracias”, expresó.

Enseguida, en lo que pareció sería una referencia a la tragedia de Nuevo León, dónde murieron nueve personas en un cierre de campaña de MC, Álvarez Máynez, expresó que “el día de mañana podría estar, o no estar aquí, pero el cambio no lo va a hacer un Presidente; no lo hizo Fox, no lo hizo Morena, el cambio lo van a hacer ustedes”.

Chertorivski por su parte, destacó el haber podido construir una alternativa de propuestas “y que como Jorge lo ha hecho, da una sonrisa ante el odio, ante el rencor, ante los que quieren separar entre Poniente y Oriente, ante las acusaciones de corrupción”.

Insistió en que sí hay una alternativa para el país y la Ciudad de México para ser mejores lugares donde vivir.

“Jorge y yo les decimos, sí hay alternativa, hay energía, hay posibilidades, hay un México que sí es posible, hay una ciudad de México que puede ser mejor, que puede tener aire limpio, que puede tener agua, que puede tener seguridad, pero para eso las necesitamos y los necesitamos a ustedes.

“Quedan tres días para salir a convencer a todas, a todos, a todes, vamos a salir con toda fuerza a decirles, esta ciudad y este país tienen alternativa si salen a votar por lo que creen, si salen con confianza, si salen pensando en sus hijas y en sus hijos, si salen pensando en un mejor futuro para la juventud, vamos a ganar la ciudad de México”, concluyó.

EAM