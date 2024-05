La cantante Vivir Quintana lanzó su tema “Compañera presidenta”, esto a unos días de que se realice las elecciones en México en el que tres candidatos se disputarán la presidencia del país. Destacan dos mujeres, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez que de acuerdo a las encuestas una de ellas quedará en el poder.

De acuerdo a la cantante este tema la coloca como ciudadana antes que artista.

“Personalmente me siento muy contenta tanto como artista como ciudadana de tener esta participación, no, porque creo que a veces nos olvidamos que tenemos y debemos de tener participación ciudadana. Esto lo hago también como mujer mexicana y pidiendo que las candidatas nos volteen a ver y que la próxima presidenta si tenga perspectiva de género”, declaró Vivir Quintana en entrevista con 24 HORAS.

Ambas candidatas le respondieron y para la compositora de “Canción sin miedo” esto es esperanzador para la elección pues se elegirá un cargo tan importante como el de presidenta.

“La verdad estoy ahorita con una esperanza fuerte cuando veo la contestación de las dos, la verdad cuando yo era niña no tenía un referente femenino de que alguien pudiera ocupar este puesto tan importante que es ser presidenta de un país.

“No significa que estando una mujer en el poder, pues haya una agenda de género, no significa que vaya a ser un gobierno feminista, no significa que por eso las mujeres vamos a tener mejores oportunidades pero sí significa que podamos tener un ejemplo que podamos seguir y decir ‘siendo mujer yo sí puedo ocupar este cargo también’, O ‘siendo mujer yo también puedo ejercer mi libertad hacia querer ocupar un puesto así’, entonces eso es lo que a mí me da estas respuestas”, recordó.

De igual forma vio con optimismo el cambio que se viene para el país en el próximo sexenio.

“Las dos dijeron que que estaban seguras que no llegaban solas que se comprometían a seguir un poco lo que dice la carta, entonces a mí me ahorita te puedo decir que yo estoy esperanzada por el México que viene”, respondió.

¿Qué quiere Vivir Quintana de la primera presidenta de México?

Como ciudadana, Vivir Quintana busca que la próxima presidenta sea compañera pero también quiere que millones obtengan algo que se ha visto lejano a lo largo de los años: justicia.

“Quiero que la primera presidenta de México nos dé un ejemplo de cómo es hacer el camino a la justicia más digno para las madres que luchan no, sobre todo para las madres buscadoras. Espero que les abran las puertas , que las escuchen y que haya un Estado de Derecho en el cual realmente a las mujeres que están buscando justicia tengan acceso digno”, solicitó.

Los comentarios sobre el tema se han dividido. Desde el momento en que Vivir decidió enviar la misma carta a Claudia Sheinbaum y a Xóchitl Gálvez algunos la llamaron “vendida” sin conocer el contexto.

“Si te soy honesta he visto comentarios en los que me cuestionan. Como yo lanzo estas dos cartas por igual con el mismo contenido, es una carta para las dos. No quería hacer una carta abierta porque les estoy hablando a las candidatas. Entonces la gente decía ‘Ah, entonces estás con Claudia’ o ‘Ah, entonces estas con Xóchitl’ y entonces fue explicar un poco y decir. “Oye, están las dos por igual”, recordó.

De igual manera ante el lanzamiento de su tema “Compañera Presidenta” también ha recibido mensajes en los que, de acuerdo a Vivir, muestra el estado actual del país.

“Los comentarios no hacen más que retratar, cómo está polarizado el país, la verdad, las decisiones las discusiones que hay, las creencias que tiene cada persona. Claro está muy lindo en un país que es tan diverso y que tenemos tantas cosas pues también ver que hay muchas ideas que están, pues de un lado muy polarizadas. También hay que notarlo, creo que es un ejercicio bueno para saber por dónde andamos”, reflexionó.

Finalmente Vivir Quintana compartió que está a punto de ir a Los Ángeles a seguir con las grabaciones de su próximo álbum, el cual desde la primera charla con 24 HORAS mencionó que estaría enfocado a los corridos con historias de mujeres que han sido agredidas.

“Acabo de terminar de grabar la primera parte y en julio me voy para Los Ángeles, a grabar la otra mitad del disco. Espero que tal vez a finales de año o principios del próximo presentar Cosas que sorprenden a la audiencia, que son la la historia de 10 corridos de 10 mujeres privadas de su libertad física por haberse defendido su agresor”, concluyó.

