El presidente Andrés Manuel López Obrador cargó contra la ONU al reclamarle a su personal que no debería dormir estos días, en los que el conflicto entre el Gobierno de Israel y Hamas se ha intensificado.

Este miércoles, al ser cuestionado sobre el porqué México no ha reconocido a Palestina como Estado, el Presidente insistió en la postura neutral del Gobierno, dijo que su administración ha actuado con mucha prudencia y aprovechó para cargar contra la Organización de las Naciones Unidas (ONU):

Esto porque, según su dicho, es que el personal de la Organización encargada del tema deberían salir de su rutina diaria:

Por ello considero que el objetivo principal de la ONU debe ser detener la guerra en Gaza y también la de Ucrania.

Y sobre la petición que se le ha hecho a México de considerar los ataques militares de Tel Aviv contra campos de refugiados palestinos no combatientes, López Obrador dijo que su administración no está a favor de “ninguna postura que implique agravar aún más el conflicto”.

Porque para él, calificar el conflicto como un “genocidio” es algo que no se quiere porque:

Pese a ello, hizo votos para que se detenga la guerra “ya son miles de muertos, muchos inocentes”, y aunque destacó que se necesita convencer a los belicistas y seguir demandando el cese al fuego:

De igual manera, considera que situaciones como la guerra en Gaza deberían llamar a la reflexión de lo que se quiere para el futuro y también considerar una reforma a la ONU, porque tiene una “democracia dorada” pero que no se aplica en la solución de los conflictos.

Ayer la Corte Internacional de Justicia (CIJ) anunció que evocando al artículo 63 de sus estatutos, México hizo una solicitud de intervención en el caso relativo a la Aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en la Franja de Gaza.

PRESS RELEASE: Mexico, invoking Article 63 of the #ICJ Statute, filed a declaration of intervention in the case concerning Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip (#SouthAfrica v. #Israel) https://t.co/kruJovhrXx pic.twitter.com/tSHs81sCfB

— CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) May 28, 2024