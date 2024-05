La NASA es un lugar al que muchos quisieran llegar y es que trabajar con cosas que están fuera de este planeta parecen irreales; sin embargo, el músico Raymix, quien ahora es conocido por canciones como Oye Mujer, tuvo la oportunidad de llegar ahí cuando estudiaba Ingeniería en Aeronáutica.

“Estaba en el sexto semestre y una buena tarde nos avisaron que había un programa piloto para mandar estudiantes mexicanos a hacer una residencia a la NASA en donde haríamos un nanosatélite. Apliqué y me quedé”, recordó el cantante, en entrevista con este medio.

Asimismo, se definió como un “afortunado” por vivir esta experiencia que duró 11 meses, en los que aprendió mucho sobre su carrera pero también sentó las bases para la visión de la música que hoy proyecta.

“Yo diría que ahí nació todo porque para empezar siempre me ha gustado mucho la cumbia sonidera y estando en la NASA, me imaginé cómo sonaría una cumbia como espacial, cuando estaba en esos laboratorios y escuchaba la música que me gusta, me regresaba mentalmente a mi pueblo pero con una idea diferente de como podría sonar”, destacó el originario de San José el Vidrio, Estado de México.

Sin embargo, el tiempo para la música aún tardó un tiempo en empezar, pues se tomó un tiempo para terminar su carrera y titularse, pero también para ejercerla en San Luis Potosí en donde se dedicó a hacer satélites y cohetes, pero el sueño de la NASA aún estaba en su cabeza.

“Si hubiera recibido una oferta de trabajo, ten por seguro que no me hubiera dedicado a la música, pero desafortunadamente eso es imposible porque somos extranjeros y no podemos observar ni tener tanta información de lo que ellos puedan considerar un tema de seguridad nacional, así que todo se redujo a la estancia”, dijo el intérprete, que buscó otro sueño.

“Estando en San Luis Potosí fue en donde empecé a tener mis primeras creaciones musicales que fueron tres de forma casi simultánea: Oye Mujer, Dónde Estarás y Ángel Malvado“, compartió Raymix.

Pero tras el inminente éxito de estas canciones, el cantante no ha dejado de lado la constancia y hoy en día presenta su quinta producción musical, Canto de un Ángel, sin embargo, la escena de la electrocumbia es pequeña y no es lo que a su creador le gustaría.

Esta nueva producción es para el intérprete parte de una narrativa que empieza a construir y es una precuela del tema Ángel Malvado.

“Relata la historia de un ángel que se portó bien pero por x o y le quedaron mal, lo engañaron y lo molestaron, por eso está enojado”, agregó.

Entre otras cosas, Raymix está a favor del uso de la Inteligencia Artificial (IA) como una herramienta y aseguró que la ha usado.

“Para la cuestión de mis letras he hablado con Chat GPT, desde luego que para masterizar lo ha hecho más fácil, normalmente me tardo días y la IA lo tiene listo en cuestión de horas. Yo creo que es algo muy de la generación actual que pocos sabrán valorar por lo que es, una herramienta, no la que te haga el trabajo”, finalizó.