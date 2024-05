El presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó que las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional garantizarán la seguridad durante la jornada electoral del próximo domingo 2 de junio a fin de que la población ejerza su derecho en un ambiente de paz y tranquilidad a partir del trabajo conjunto entre el Gobierno de México y el Instituto Nacional Electoral (INE). Van a ser las elecciones, más limpias, más libres en la historia de México, las del domingo. Así como se los estoy comentando. Estamos trabajando con ese propósito, con los gobiernos estatales y con el INE para que todos juntos logremos que el pueblo se manifieste libremente y que voten sin ningún temor, sin ninguna presión, que el voto sea verdaderamente libre, secreto, individual y que se dé un ejemplo de democracia. El mandatario puntualizó que el pueblo de México vive una etapa nueva de auténtica democracia, en contraste con los fraudes electorales registrados en sexenios anteriores. Ya no es una caricatura de democracia; la democracia no es una fachada que sirve para que detrás opere una mafia de poder, una oligarquía que eran los que se sentían dueños de México. Ya estamos en otros tiempos, tenemos que celebrarlo, ahora es el pueblo el que manda y esa es la democracia. El pueblo de México está muy politizado, muy concientizado, muy despierto. En cuanto al esquema de seguridad a candidatas y candidatos, acordado entre la federación y el INE, López Obrador señalo que al 27 de mayo, 3 mil 474 efectivos de las Fuerzas Armadas y Guardia Nacional brindaron protección a 553 aspirantes a cargos públicos en el proceso electoral 2024. Los servicios de seguridad federales están asignados a dos candidatas y un candidato a la Presidencia de la República, cada uno cuenta con 24 elementos de seguridad; asimismo disponen de diez efectivos por individuo, 11 postulantes a gubernaturas estatales, y con seis elementos de protección por solicitante, 185 aspirantes a senadurías y diputaciones federales.

SENADORA ANA LILIA RIVERA; DEBATEN LEGISLADORES SOBRE JORNADA ELECTORAL; LLAMAN A ASISTIR A LAS URNAS EL DOMINGO 2 DE JUNIO

La senadora Ana Lilia Rivera, indico que Senadores y diputados de la Comisión Permanente debatieron sobre la jornada electoral del 2 de junio, considerada la más grande de la historia de nuestro país, porque se definirán 20 mil 708 cargos de elección popular, entre ellos, la Presidencia de la República de 2024, la renovación de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, así como nueve gubernaturas. En el apartado de agenda política, legisladores de Morena, PVEM, PT y Encuentro Social destacaron la ventaja de Claudia Sheinbaum en las encuestas; PAN, PRI y PRD afirmaron que Xóchitl Gálvez ganará la contienda; mientras que Movimiento Ciudadano destacó la opción que representa Jorge Álvarez Máynez. Legisladoras y legisladores de todos los partidos políticos coincidieron en la importancia de asistir a las urnas para ejercer el voto el próximo domingo, además de solicitar a la ciudadanía que se mantenga vigilante para tener comicios limpios y pacíficos. El senador Gabriel García Hernández, de Morena, comentó que “el pueblo es sabio y, aunque la oposición piensa que no es capaz de juzgar”, decidió tomar una decisión diferente para que no regresaran al frente de la Presidencia. Llamó a la ciudadanía a votar el domingo 2 de junio, para “enaltecer al Estado mexicano y dar un mensaje a todo el país de que está viva la llama de la esperanza para que siga la Cuarta Transformación”. El coordinador del PAN en el Senado, Julen Rementería del Puerto, consideró que la gente “tuvo esperanza” en el 2018, pues anhelaba que se cumplieran las promesas hechas durante el proceso electoral de ese año; no obstante, acusó que el actual Presidente “mintió con conocimiento de causa” en asuntos como la mejora al sistema de salud o la desmilitarización de la seguridad, por lo que defendió que hoy en día “la esperanza ha cambiado de manos” hacia Xóchitl Gálvez. La senadora del PRI, Beatriz Paredes Rangel, afirmó que la presente administración ha estado marcada por la “incapacidad de autocrítica”, lo que provoca que la gente esté preocupada, pues se plantea una continuidad sin capacidad de revisión; por ello, hizo un llamado para que haya una gran participación en las elecciones del 2 de junio y para que “el día 3 trabajemos para la reconciliación nacional”. La senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas señaló que los próximos comicios serán un ejercicio sin las condiciones de equidad y seguridad que establece la ley. Además, dijo que hay un factor que pone en riesgo a las elecciones, la injerencia “indebida” del Presidente en los procesos electorales, pero señaló que los mexicanos deben salir a votar, porque tenemos el compromiso de ejercer el voto, para definir a quién confiaremos la conducción del Ejecutivo.

RICARDO MONREAL; ANTE SEÑALAMIENTOS DEL PRIAN, ACLARA QUE LAS PROPIEDADES DE LA FAMILIA MONREAL SON DE PROCEDENCIA LEGAL Y TRANSPARENTE

El senador Ricardo Monreal, afirmó que los terrenos de Puebla del Palmar, Zacatecas, son propiedad de la familia Monreal desde hace 100 años, derivados de una tenencia de la tierra distinta a la propiedad privada, por lo que son legales y transparentes. Las propiedades, son de su familia desde hace tres generaciones, pero han sido difundidos de manera perversa por la oposición del PRIAN, sobre todo en la alcaldía Cuauhtémoc. Acusó que los opositores han utilizado la ignorancia política y la mala fe para confundir a la gente. Las propiedades son sociales, los títulos que se expiden los firma el gobernador, independientemente de quien sea el gobernador. Se trata, de una tenencia de la tierra distinta a la propiedad privada, que no tiene que ver con notarios públicos ni con actos de compraventa y por eso el usufructo de los terrenos tiene que ser adjudicado por el gobierno. Todos estos terrenos, explicó, fueron expropiados de una hacienda, la de Rancho Grande y sus abuelos fueron beneficiarios desde 1940 con agostaderos de baja calidad que requieren de 16 o 18 hectáreas para sostener una res, una vaca y no pueden ser susceptibles de compraventa porque son propiedad social. Morena detalló que el terreno donde aparece su hija, Caty Monreal, como usufructuaria fue resultado de una actualización, cuando se cambió el nombre de la adjudicataria. Son terrenos que usufructuaba mi padre, Felipe Monreal y mi abuelo, Manuel Monreal, no son compraventa, tampoco son adquisiciones nuevas, sino simplemente como mi padre muere en el 2003 se actualiza al usufructuario y en estos casos el título lo tiene que firmar el gobernador. El coordinador de Enlace Territorial en la campaña de Claudia Sheinbaum a la Presidencia, manifestó que decidió pronunciarse ante las acusaciones de irregularidades y señalamientos como parte de la guerra sucia de la oposición. La guerra sucia, por su peso, como el lodo se podía secar y caer, pero no ha sido así. La controversia ha generado una atmósfera de confusión, alimentada en gran medida por la difusión de información falsa en las redes sociales. Indicó que no solo firmó los documentos relacionados con terrenos referidos. Firmé miles y los gobernadores actuales firman miles, señalando que la firma de tales documentos es una práctica común en el ámbito gubernamental, especialmente en casos de actualización de registros o sucesiones administrativas. Por último, reiteró que, en sus más de 40 años como servidor público, nunca ha tenido una denuncia, lo mismo sucede en el Senado de la República donde la Auditoría Superior de la Federación ha calificado la gestión con 100 por ciento de transparencia y honestidad.

CLAUDIA SHEINBAUM Y XÓCHITL GÁLVEZ: ESTAS SON SUS PROPUESTAS COMO CANDIDATAS QUE ASPIRAN A SER LA PRIMERA MUJER PRESIDENTA EN LA HISTORIA DE MÉXICO

Claudia Sheinbaum, candidata a la Presidencia de la República por Morena, PT y PVEM, según las encuestas todo apunta a que México tendrá su primera mujer presidenta tras las elecciones del 2 de junio. Sheinbaum, de la coalición oficialista Sigamos Haciendo Historia, y Xóchitl Gálvez, de la alianza opositora Fuerza y Corazón por México, son las favoritas. Solo un tercer candidato, Jorge Álvarez Máynez, del Movimiento Ciudadano, compite con ellas, aunque figura mucho más abajo en las encuestas, luego de que ocho aspirantes independientes quedaran fuera de los comicios por no obtener el número de firmas requerido, equivalente al 1% del electorado. Sheinbaum, de 61 años, es una física e ingeniera ambiental reconocida por sus investigaciones científicas y su promoción de políticas de eficiencia energética y sostenibilidad. Xochitl Gálvez, también de 61 años, es ingeniera en computación y empresaria. De origen indígena, creció en la pobreza y, tras graduarse en la universidad gracias a una beca, lanzó lucrativas empresas tecnológicas. Ingresó a la política en 2000, cuando Vicente Fox la nombró al frente de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Entre 2018 y 2023 ocupó un asiento en el Senado. Estas son las principales propuestas de Sheinbaum y Gálvez sobre los temas que más preocupan a los mexicanos. Economía, Seguridad y narcotráfico, Migración y relación con EE.UU. Derechos de la mujer, Educación, Salud y Medio ambiente. Claudia Sheinbaum en Economía: Dice que continuará con el modelo económico “humanista” del actual gobierno, basado en populares programas sociales que han contribuido a disminuir la tasa de pobreza de un 43% en 2018 a un 36% en 2022: de 51 millones a 46 millones. Promete seguir aumentando el salario mínimo hasta alcanzar una tasa anual de 11%. Durante el actual gobierno, el salario mínimo ha tenido seis incrementos, el más reciente el 1 de enero, cuando pasó de US$12 a US$15 diarios. Asegura que no habrá aumentos en los precios de los combustibles y la energía, en un país que tiene una inflación anual de 4,4%. Seguridad y narcotráfico: Rechaza la “mano dura” contra los carteles de la droga. Para ella, México aún siente las consecuencias negativas de la llamada “guerra contra el narco” que implementó el presidente Felipe Calderón, quien envió al ejército a combatir las bandas criminales. Favorece la estrategia del actual gobierno de “construcción de la paz”, a pesar de que las muertes asociadas a la violencia han aumentado casi un 300% entre 2015 y 2022: pasaron de 8.000 a 23.500 homicidios. Su plan incluye reforzar los programas sociales y educativos para que los jóvenes no se vean tentados por los carteles y mejorar el sistema judicial para que avancen las causas judiciales contra los delincuentes y disminuya la impunidad: “Delito que se cometa, delito que será sancionado”. Migración y relación con EE.UU: Propone crear visas de trabajo que permitan una migración controlada hacia EE.UU. y Canadá, dado que “los países del norte necesitan mano de obra”. Esta es una de las formas como busca controlar el creciente número de personas que intentan cruzar hacia EE.UU. de forma ilegal: en 2023 se registraron más de 2,4 millones de encuentros de migrantes sin papeles con las autoridades estadounidenses, lo que representa un alza de 40% respecto de 2021. Cree que “los muros no van a resolver el problema” migratorio, como ha planteado, por ejemplo, Donald Trump, el precandidato republicano a la presidencia de EE.UU. Para ella, el vecino del norte debería elevar su inversión en países pobres donde “la gente sale por necesidad”, en el marco de la llamada “cooperación para el desarrollo”. Educación: Propone una beca universal para alumnos de preescolar, primaria y secundaria en todo el país, como ya existe en Ciudad de México. Promete garantizar la gratuidad de la educación superior pública. En todo el país, cerca del 56% de los adultos de 25 a 64 años solo terminó la primaria o la secundaria. Quiere extender los horarios de clases para que los estudiantes tengan más horas de educación artística y física, además de crear en las escuelas espacios de prevención en temas como nutrición y cuidados dentales y oftalmológicos. Promete salarios justos para los docentes, que en la educación primaria cobran un promedio de US$440 por mes. Salud: Propone un plan nacional para reorganizar las instituciones públicas y mejorar el acceso a la salud. Unas 53 millones de personas no tienen seguridad social en México. Su meta es que, desde el nacimiento, cada ciudadano esté afiliado al Servicio Público de Salud para el Bienestar, lo que le asegurará vacunas, atención médica, estudios, cirugías y medicamentos gratuitos. Xóchitl Galvez. Economía: Soy una mujer que viene de abajo, que conoce la pobreza y sabe lo que duele la pobreza”, dice, y sostiene que mantendrá los populares programas sociales del actual gobierno para reducir la indigencia. Afirma que condonará impuestos a quienes ganen menos de unos US$880 al mes, una medida que –según estima– beneficiará a 20 millones de mexicanos. Quiere volver más eficiente a la petrolera estatal Pemex, la emblemática empresa con mayores ventas del país, cuyas ganancias cayeron un 92% en el primer trimestre de 2024 en comparación con el mismo periodo del año pasado. Seguridad y narcotráfico: Plantea una estrategia de seguridad que no significa regresar a la llamada guerra contra el narcotráfico que implementó el presidente Felipe Calderón, quien envió al ejército a combatir las bandas criminales. Dice que aplicará la fuerza del Estado para recuperar territorios que han tomado los carteles de la droga, aunque no a través de la confrontación directa, sino por medio de tareas de inteligencia. Promueve una presencia permanente de la Guardia Nacional en las ciudades con mayor índice de violencia. Colima, Obregón, Zamora, Manzanillo, Tijuana, Zacatecas y Juárez figuran entre las urbes con mayor tasa de homicidios del mundo. Planea renovar el sistema penitenciario para que las prisiones “sean verdaderos centros de readaptación social” y “no escuelas de delincuentes”. Impulsa la construcción de una mega cárcel de máxima seguridad para criminales de alta peligrosidad, similar a la que en 2023 inauguró el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para confinar a pandilleros. Migración y relación con EE.UU: Propone negociar con la Casa Blanca un nuevo acuerdo para que los migrantes centroamericanos y sudamericanos que cruzan México rumbo a EE.UU. se queden en su país, que también necesita mano de obra. Ello a cambio de que Washington ofrezca permisos de residencia a los migrantes mexicanos sin papeles que se encuentran en EE.UU. También quiere reforzar la seguridad en el sur del país para evitar una frontera tan laxa entre México y Guatemala. Asegura que le pedirá a Washington recursos económicos para atender a los migrantes que esperan en territorio mexicano una respuesta estadounidense a sus solicitudes de asilo. Educación: Promete implementar una gran alianza para mejorar la educación en todos los niveles. Desde 2018, los estudiantes mexicanos han mostrado un marcado descenso de sus calificaciones en matemáticas, comprensión lectora y ciencias en las pruebas PISA. Quiere garantizar la empleabilidad de los estudiantes una vez que egresen de las universidades. En México, apenas dos de cada 10 adultos de entre 25 y 64 años cuenta con estudios superiores o de posgrado. Se compromete a aumentar de manera progresiva los salarios de los docentes. Los maestros de primaria cobran un promedio de US$440 por mes. Salud: Plantea la creación de un sistema de salud integral en el que participen servicios públicos y privados, que actualmente funcionan por separado. Su plan incluye el lanzamiento de la tarjeta “Mi Salud”, con la que los mexicanos podrán atenderse en cualquier centro y recibir medicinas. El costo estará a cargo del gobierno. Dice que quiere reconstruir el sistema de distribución de medicamentos para combatir el desabastecimiento que existe en el país. La peor situación se vivió en 2021, cuando 22 millones de recetas no pudieron ser surtidas adecuadamente para tratar enfermedades.

INE; DISTRIBUYE DOCUMENTACIÓN Y MATERIALES ELECTORALES A LAS PRESIDENCIAS DE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA

A partir de hoy y hasta el próximo 31 de mayo, las y los Capacitadores Asistentes Electorales (CAE) del Instituto Nacional Electoral (INE) entregarán en todo el país la documentación y materiales electorales a las presidentas y los presidentes de las más de 170 mil casillas que se prevé instalar para la Jornada Electoral del próximo 2 de junio. Lo anterior, luego de que el pasado 17 de mayo el Instituto concluyó la entrega a los 300 consejos distritales de la documentación y materiales electorales que incluyen las boletas para las elecciones de Presidencia de la República, senadurías y diputaciones federales, misma que fue custodiada por las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), de Marina (Semar) y la Guardia Nacional. De este modo, las ciudadanas y los ciudadanos que fungirán como presidentes de Mesas Directivas de Casilla (MDC) recibirán, hasta el próximo viernes, los paquetes que contienen las boletas electorales. Asimismo, actas de escrutinio y cómputo de las casillas, así como de la Jornada Electoral, listas nominales, marcadoras de credencial, urnas, mamparas, carteles de resultados, clasificadores de votos, guías de apoyo para la clasificación, plantillas Braille, sobres PREP, entre otros documentos y materiales. En total, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE) del INE prevé que las y los CAE entreguen 170 mil 298 paquetes a las personas presidentas de MDC, proceso al que le da seguimiento de manera puntual y en tiempo real en las 32 entidades del país.

MIGUEL ÁNGEL MANCERA; LÍNEA DEL METROBÚS, PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN, PARQUE LINEAL EN GRAN CANAL, ASÍ COMO REGRESO DE MÉDICO EN TU CADA Y ESTACIONES DE POLICÍA, PRINCIPALES PROPUESTAS PARA GAM

Miguel Ángel Mancera, candidato a diputado federal por el Distrito 7 por la alcaldía de Gustavo A. Madero, en su cierre de campaña enumero sus principales propuestas para la alcaldía de la Gustavo A. Madero: Una nueva línea del Metrobús, construcción de un Parque Lineal de más de ocho kilómetros en la avenida Gran Canal, el regreso de Médico en tu Casa y Estaciones de Policía, impulso para la construcción de una Planta Recicladora y del Hospital de las Emociones, implementación de un programa de repavimentación, así como un estudio para determinar el impacto de una falla geológica que afecta a la demarcación. Miguel Ángel Mancera, candidato a la diputación federal por el Distrito 7 de la alcaldía Gustavo A. Madero, durante el cierre de campaña, y después de recorrer ochenta y cinco colonias del Distrito federal 7, reafirmó su compromiso con las y los habitantes de la demarcación para la edificación y regreso de programas sociales enfocados en temas de salud, educación, obra pública, seguridad y medio ambiente una vez que sea electo como integrante de la Cámara de Diputados. Ante más de dos mil habitantes de la GAM, Miguel Mancera, también se comprometió a llevar a cabo la rehabilitación de las plantas de rebombeo de agua, del Deportivo Los Galeana, del Bosque de Aragón, campañas de esterilización de animales de compañía, colocación de cámaras de videoviligancia, botones de pánico, apoyo a madres solteras, con alguna discapacidad, a personas cuidadoras, así como para el buen funcionamiento de proyectos existentes, como la Clínica integral de la Mujer, el FARO de Aragón y el Hospital Veterinario. Cada uno de los compromisos son en base a las peticiones centrales que cada una y uno de ustedes han expresado durante los recorridos realizados en los últimos 89 días de caminatas en calles, mercados, tianguis y plazas comerciales que integran el Distrito federal 7 de la GAM, por el cual estoy compitiendo y estoy seguro vamos a ganar gracias apoyo de ustedes. Al dar su último discurso como candidato a la diputación federal, Miguel Mancera, explicó a las y los asistentes que su proyecto como legislador será en base a un programa de representación social, guiado en una mejor calidad de vida de niñas, niños, jóvenes, así como mujeres y hombres de la alcaldía. Mi compromiso es con ustedes, representar a mujeres y hombres trabajadores en la búsqueda de una mejor calidad de vida, que exigen mejoría ante la indiferencia de los gobernantes en turno. Yo tengo palabra y los compromisos que hago los cumplo. No soy nuevo en la política, ustedes conocen mi trabajo, lo que prometo lo cumplo.

RUBEN MOREIRA; DIPUTADOS DEL PRI PAN Y PRD , PRESENTAN LEY DE DE ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LAS AFORES

El coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, criticó al presidente Andrés Manuel López Obrador por no reformar la Ley de Pensiones de 1997, cambio en el andamiaje jurídico que se dijo dispuesto a apoyar. Moreira Valdez señaló que han presentado la acción de inconstitucionalidad contra la reforma a la Ley de Pensiones, presentada por los grupos parlamentarios del PRI, PAN y PRD. Moreira Valdez acuso a López Obrador de presuntamente estar en ceros razón por la que querría tener el ahorro de los mexicanos, esto en referencia a la creación del fondo de Pensiones del Bienestar. El gobierno se decidió por quedarse con los recursos de las y los trabajadores de este país y, antes de cerrar el periodo ordinario, lanzó varias iniciativas, no me refiero a las 20 que congelaron, sino a 3: una sobre las Afores, otra más para quitarnos el derecho de amparo en la parte de hacer efectos generales y por lo tanto generar un retroceso, y una última, sobre la amnistía que permitiría a los reos más peligrosos de este país salir a las calles. Por lo que Rubén Moreira cuestionó a las bancadas del oficialismo por detener el desarrollo de las modificaciones a la ley que benefician a los trabajadores, pues los acusó de no querer votar la reducción de la jornada laboral, así como el aumento al salario mínimo. Se paralizó todo esto, como se paralizó la semana de 40 horas, como se paralizó el salario mínimo, como se paralizó el salario mínimo profesional, todo eso se paralizó, no lo quisieron votar. De acuerdo a lo que explicaron, los tres partidos buscan que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) evite que presuntamente el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se quede con 40 mil millones de pesos. El ex gobernador de Coahuila destacó que los trabajadores merecen más derechos, como mejores salarios y una jornada de cinco días laborales a la semana; sin embargo, subrayó que es esencial cuestionar la fuente de financiamiento para cubrir el 100% del último salario a los pensionados. PRI, PAN, PRD, nuestras 3 dirigencias nacionales, con Alito Moreno, Alejandro Moreno, con Jesús Zambrano y con Marko Cortés y las y los diputados de los 3 partidos decidimos acudir a la acción de inconstitucionalidad. Les quiero advertir que solamente ha sido publicada la ley relacionada con las Afores, esto nos debe llamar a sospecha, porque las otras dos pues algo están ellos pretendiendo hacer. Pero como les urgía quedarse con el dinero de las Afores, pues esta la tuvieron que publicar. Con la firma de todas las y los diputados de los tres partidos, obviamente encabezados por mis compañeros coordinadores, se presentó la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y nosotros esperamos un procedimiento rápido para evitar que Morena se quede con 40 mil millones de pesos de cuentas inactivas de personas mayores de 70 años.

MARKO CORTÉS; EL 2 DE JUNIO SE JUEGA EL MODELO DE PAÍS QUE QUEREMOS: DEMOCRACIA O DICTADURA

El presidente de Acción Nacional, Marko Cortés Mendoza, indico que en la próxima elección del 2 de junio se va a jugar el modelo de país que queremos, un país democrático o un país donde se instaure una dictadura, en el que a través de los programas sociales se controle a la gente y no puedan salir de la pobreza. Con esta advertencia, el presidente nacional del PAN, dijo que es hora de votar sin miedo, con pasión y compromiso si queremos un país en donde haya libertad, democracia, en donde se respete la vida, se hable con la verdad “y nos tratemos como hermanos y el gobierno no nos ponga a pelear unos contra otros. Lo que nosotros en este proyecto queremos es apoyar a la gente para que pueda salir de la pobreza y salir adelante, puedan crecer y puedan mejorar. Y por eso, amigas y amigos, yo les pido votar con libertad, votar sin miedo, votar pensando en sus hijos. Destacó que Xóchitl Gálvez empató ya con la candidata de las mentiras, Claudia Sheinbaum y ganará la presidencia de la República, porque está cerrando campaña fuerte en todo el país pese a los ataques diarios desde Palacio Nacional. Finalmente, el dirigente de Acción Nacional pidió voto parejo el próximo domingo, para Xóchitl Gálvez como presidenta,

NOEMI LUNA; LA COALICIÓN “FUERZA Y CORAZÓN POR MÉXICO” GANARÁ LAS ELECCIONES Y NO SE PERMITIRÁ EL PLAN C DEL GOBIERNO

La secretaria general del PAN, Noemí Luna Ayala, advirtió que en Chihuahua y todo el país ganará la coalición Fuerza y Corazón por México y no se permitirá el plan C del gobierno, que quiere eliminar las libertades de las y los mexicanos, las instituciones y la democracia. De gira por Chihuahua y en respaldo de las y los candidatos de la coalición, aseguró que el país vive la peor crisis de inseguridad y hay un intento de autoritarismo y dictadura por parte de Morena que se debe frenar en las urnas. Indicó que el riesgo más grave el día de las elecciones, es la abstención, por ello hizo un llamado a la ciudadanía para que este miedo que se tiene de vivir en un ambiente de inseguridad sea un motor para buscar el cambio en este país. Entre más alto sea el porcentaje de votación, es mucho más la probabilidad de que la diferencia entre Xóchitl Gálvez y la corcholata que ahora quieren de tapadera, sea más grande. Confió en que la única persona que puede sacar a Morena del gobierno federal es Xóchitl Gálvez y nadie más puede sacar de Ciudad Juárez al cártel de los Pérez Cuéllar, como Rogelio Loya, por lo que pidió que no se desperdicie el voto.

TOR WENNESLAND; ENVIADO DE LA ONU PIDE A ISRAEL UNA INVESTIGACIÓN EXHAUSTIVA TRAS DECENAS DE MUERTES EN RAFAH

El coordinador especial de la ONU para el proceso de paz en Oriente Medio, encargado de la cuestión palestina, Tor Wennesland, pidió a las autoridades israelíes que lleven a cabo una investigación exhaustiva y transparente después de que decenas de personas murieran por sus ataques en un campo de desplazados en Rafah, en el sur de Gaza. Hagan rendir cuentas a los responsables de cualquier fechoría y tomen medidas inmediatas para proteger mejor a los civiles. Esta declaración se da después de que 66 palestinos fueran asesinados por fuego israelí en las últimas 24 horas, según datos del Ministerio de Sanidad de Gaza, bajo control de Hamás.

BENJAMÍN NETANYAHU; MUERTE DE CIVILES EN EL ATAQUE DE ISRAEL A RAFAH, FUE UN TRÁGICO PERCANCE

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que la muerte de civiles en un ataque israelí en un campo de desplazados en Rafah, en el extremo sur de la Franja de Gaza, es un trágico percance. Estamos investigando el caso, esa es nuestra política. Para nosotros, cada daño a civiles no involucrados es una tragedia. La guerra en la Franja, ya suma más de 36.000 muertos, más del 70 % civiles.

Facebook Héctor Muñoz

X @JHECTORMUNOZ

Instagram: infohectormunoz