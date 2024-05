El candidato a la alcaldía de Monterrey del partido ESO, conocido como “Maderito”, cayó de un camión de carga durante un evento de campaña.

Dicho suceso ocurrió la tarde de este martes 28 de mayo sobre la avenida Lincoln, esto al poniente del municipio de Monterrey, en el estado de Nuevo León.

A través de las redes sociales se difundió un video en el momento en que Adalberto Madero -candidato a la alcaldía de Monterrey por el partido Esperanza Social (ESO)- realiza campaña en dicho punto, junto con su equipo de campaña.

“Maderito”, como se le conoce, subió al estribo de un camión de carga para hablar con el conductor del mismo, pero el operador siguió la marcha y es así como se origina la caída del candidato de ESO.

“¡No, no, no!”, dijo el candidato de ESO previo a caer y terminar sobre la carpeta asfáltica, por lo que sus equipo de campaña acudió de inmediato a él para auxiliarlo.

Al sitio arribaron paramédicos de la Cruz Roja para trasladarlo a un hospital cercano, ya que recibió un golpe en la cabeza por eso lo vendaron de esa zona, como se ve en otro clip.

Posteriormente, Adalberto Madero compartió un video en sus redes sociales para informar que se encuentra en buen estado, en un nosocomio privado y que por fortuna el golpe recibido no es de consideración.

También dio detalles de cómo se generó la caída en el camión de carga:

“Como ustedes se dieron cuenta me caí, la gente del camión me pidió que me subiera a saludarlos y lamentablemente el camión se movió y me caí, me pegue en la cabeza, estoy aquí en el hospital OCA y me están curando”.

El candidato se observa recostado en la cama del nosocomio, algo aturdido, pero añadió que seguirá adelante en lo que resta de campaña.

Minutos después, el candidato compartió un video de manera breve en sus redes sociales en donde explicó los hechos, que se encontraba en un hospital y estable de salud#Local #Elecciones2024 #Maderito #AdalbertoMadero #Monterrey pic.twitter.com/IhaB1O2N9G — Gamavisión Noticias (@gamavisionmx) May 29, 2024

LEO